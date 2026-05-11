Serghei Mizil a povestit cum a pierdut un ceas de 2.000 de dolari. Totul a pornit de la un pariu absurd

La Dan Capatos Show, Serghei Mizil ne-a dezvăluit niște pățanii din tinerețe, pe care, spune acesta, le-a făcut fără să stea pe gânduri. De la totul sau nimic, pentru Serghei era de ajuns numai un pas. CANCAN.ro are toate detaliile în exclusivitate!

Serghei a povestit cum s-a întors din America cu o pereche de cizme bune, pe care le-a pierdut rapid în anturaj. Totul s-a întâmplat într-o ieșire la Pescăruș, unde mai în glumă mai în serios, Mizil a plecat desculț. Vezi emisiunea integrală aici!

„Am venit din America, aveam o pereche cizme tari. Eram la Pescăruș cu Ion Talent și cu toată lumea. Și m-a frecat unul să vând cizmele, era iarnă afară. M-a convins să le vând ca să mai bem ceva. Și cică mă cară în cârcă. Nu mai știu pe cât le-am dat, dar am rămas fără ele foarte repede.”

A doua poveste are în centru un ceas scump pierdut dintr-un pariu absurd și o provocare care a degenerat instant. Totul s-a terminat cu încheietura mâinii lui Serghei goală și cioburi în valoare de 100 de dolari.

„Aveam un ceas de vreo 2000 de dolari și m-a văzut unul mai tâlhar așa. Mi-a zis: bă, faci pariu că pui ceasul în perete și nu-l nimerești cu arma? Eu am tras și bum, am distrus ceasul. Mi-a dat 100 de dolari pe el și toată lumea râdea de mine. Am stricat un ceas de 2000 pentru 100, efectiv fără să gândesc.”

