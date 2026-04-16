„Am dat foc la coroană!” Serghei Mizil, dezvăluiri șocante despre moartea tatălui său

De: Simona Vlad 16/04/2026 | 23:07
Serghei Mizil, explozie în direct la Dan Capatos Show! Serghei Mizil a făcut dezvăluiri șocante despre momentul morții tatălui său și gestul lui Ion Iliescu care l-a revoltat până peste cap. CANCAN.ro are toate detaliile!

Un moment dureros din viața lui Serghei a revenit în prim-plan. Afaceristul a povestit cum fostul președinte Ion Iliescu a ales să trimită doar o coroană la moartea tatălui său. De aici până la o reacție explozivă nu a mai fost decât un pas. Vezi emisiunea integrală aici!

„Pe mine asta m-a enervat, că a trimis coroană, dar nu a venit el acolo, unde trebuia să vină personal. Și de acolo a pornit furia mea, am dat foc la coroană. Cum să trimiți coroană într-o astfel de situație? Dacă ești într-o luptă, cum faci asta? M-a călcat pe nervi rău de tot, aici a fost prea mult.”

Detaliile despre cum a aflat vestea fac totul și mai dramatic: Mizil spune că a aflat de la televizor de moartea părintelui său. În mod surprinzător, informația a ajuns la el prin intermediul televiziunii.

„Am aflat de la televizor, nu m-a anunțat nimeni din familie, și asta m-a șocat cel mai tare. Sunt oameni care dau informații peste tot, află înaintea ta lucruri care țin de tine.”

După ce vestea a devenit publică, lucrurile au continuat într-un mod pe care Mizil îl descrie bizar. A existat un apel între Lidia, sora sa și Ion Iliescu, care a întrebat despre moartea „lui Paul”.

„A sunat, dar n-am vorbit eu direct, a vorbit sora mea, pentru că eu nici nu știam exact ce se întâmplă atunci. A fost o situație ciudată, venită pe neașteptate.”

