Cum se comporta Gabi Tamaș la Asia Express, de fapt. Serghei Mizil rupe tăcerea după bătaia cu Aris de la Survivor: „Situația e mai grea”

Serghei Mizil a intervenit în scandalul momentului și a vorbit despre conflictul dintre Gabi Tamaș și Aris Eram. Omul de afaceri a povestit experiența pe care a trăit-o alături de fostul fotbalist în Asia Express, un alt format dur pentru concurenți și care scoate la iveală caractere ascunse, asta pentru că oamenii reacționează diferit la lipsa mâncării și a somnului. Toate detaliile, în articol.

Totul a pornit de la un schimb de replici acid între Gabi Tamaș și Aris Eram. După ce fiul Andreei Esca l-a acuzat pe fostul fotbalist că a făcut o strategie nepotrivită în cadrul competiției Survivor, discuția a degenerat și a dus la un deznodământ total neașteptat. Tensiunile dintre cei doi au fost nenumărate, astfel că ultima a fost cireașa de pe tort pentru Tamaș. După ce Aris Eram l-a jignit, fostul sportiv nu a mai ținut cont de locul în care se află, iar lipsa somnului și stresul și-au spus amprenta.

Serghei Mizil intervine în scandalul Tamaș – Eram

Contactat de CANCAN.RO, Serghei Mizil a vorbit despre comportamentul lui Gabi Tamaș din timpul competiției Asia Express, acolo unde cei doi au fost adversari. Omul de afaceri a mărturisit că nu l-a văzut niciodată agresiv pe fostul sportiv, cu toate că probele de acolo erau grele și ei erau supuși multor greutăți. Cu toate astea, Serghei pune această reacție pe seama faptului că Survivor este o competiție mult mai grea și mai solicitantă. El consideră că sunt mulți factori externi care l-ar fi putut aduce pe Tamaș într-o astfel de situație, mai ales pentru că el nu este un tip agresiv.

„În Asia Express nu a sărit la nimeni dimpotrivă, a fost un băiat de nota 10, dar aici cred că e mai greu, situația e mai grea, că aici stai fără mâncare, stai pe scânduri, nici nu are voie să fumeze. El e un tip asumat, el mereu își asumă ce face. În Asia Express el s-a culcat pe jos ca să dorm eu în pat, este un băiat extraordinar.”, a spus Serghei Mizil pentru CANCAN.RO.

