Aris Eram, „eliminat” după ce l-a căpăcit (la propriu) Gabi Tamaș! Scandal de proporții în culisele emisiunii Survivor!

Scandal de proporții în culisele emisiunii Survivor! După episodul în care fiul Andreei Esca l-a acuzat pe câștigătorul Asia Express că a făcut o strategie pentru a influența alți participanți să voteze ceea ce îl avantaja, lucrurile au luat-o razna. Mai exact, Aris Eram nu s-a mai putut abține și l-a jignit pe Gabi Tamaș de față cu toată lumea. În plus, tânărul i-a cerut explicații lui Tamaș pentru strategia de a-i influența, spune el, pe ceilalți și a obține în acest sens avantaje, inclusiv oferindu-i totemul de imunitate lui Cristian Boureanu, însă nu le-a primit. În urma acestui schimb de replici acid, s-a iscat un scandal care a ajuns la violență. CANCAN.RO are toate detaliile.

Survivor aduce în prim plan, pe lângă probele extrem de dificile la care sunt supuși concurenții, dar și condițiile vitrege în care trăiesc, și un scandal de proproții între doi Faimoși. Este vorba despre Gabi Tamaș și Aris Eram care nu sunt la primul conflict de acest gen. După ce Ceanu Zheng a fost eliminat de la Survivor în urma voturilor din partea celorlalți participanți, fiul Andreei Esca l-a acuzat pe Gabi Tamaș că ar fi încercat să influențeze aceste voturi pentru a-l elimina. Aris l-a acuzat pe Gabi de punerea la punct a unei strategii care nu se pliază pe valorile lui, iar de aici până la acuzații dure și violența nu ar mai fi fost decât un pas.

Gabi Tamaș și Aris Eram s-au încăierat la Survivor! Fotbalistul l-a bătut pe tânăr

Spiritele s-au încins la Survivor după ce Aris Eram l-a acuzat pe Gabi Tamaș că a făcut o strategie care nu se pliază cu valorile lui. El susține că tactica concurentului a presupus influențarea altor participanți. Replicile acide au continuat și, cuprins de furie, Aris l-a jignit pe Gabriel Tamaș.

„Aris Eram: Bravo Gabi. I-a iesit planul lui Gabi sa-l dea afara pe Ceanu. Ma asteptam la asta, a corupt-o si pe Andreea. Il felicit! Gabi Tamaș: Presupun ca el a avut un plan si nu i-a ieșit. I-am spus doar sa nu se joace cu focul că se arde. I-am aratat ca sunt mai multe strategii la mijloc, trebuie sa gandesti mai departe. Poate daca intelegea ce i-am spus, nu mai încerca să corupa alti membri ai grupului. Aris Eram: Cristi a votat din capul lui, nu? Gabi Tamaș: A votat ca i-am dat totemul de imunitate. Aris Eram: Deci a fost schema ta. Nu pot să înțeleg această mișcare care a venit să strice totul. De ce i-ai dat ăla lui Cristi? Ești tâmpit? Gabi Tamaș: Nu trebuie să dau explicații de ce am făcut-o sau de ce am folosit o strategie”, a încheiat Gabi discuția.

Conflictul nu s-a stins acolo. Sursele noastre au aflat că după acest schimb acid de replici lucrurile au escaladat, iar între cei doi concurenți a fost un scandal de proporții. În urma jignirilor și tensiunilor dintre ei, câștigătorul Asia Express l-a altoit pe Aris Eram, lăsându-i pe toți într-o stare de șoc.

În urma acestui incident, fiul cel mic al Andreei Esca a părăsit emisiunea. Astfel, ceea ce a început ca o dispută strategică în jurul voturilor și al totemului de imunitate, s-a transformat într-un scandal de proporții care s-a soldat cu plecarea unuia dintre concurenți.

