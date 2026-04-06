Aris Eram, „eliminat” după ce l-a căpăcit (la propriu) Gabi Tamaș! Scandal de proporții în culisele emisiunii Survivor!

De: Delina Filip 06/04/2026 | 21:31
Galerie foto - poza 1
Galerie foto - poza 2
Galerie foto - poza 3
Galerie foto - poza 4
5 poze
Vezi galeria foto

Scandal de proporții în culisele emisiunii Survivor! După episodul în care fiul Andreei Esca l-a acuzat pe câștigătorul Asia Express că a făcut o strategie pentru a influența alți participanți să voteze ceea ce îl avantaja, lucrurile au luat-o razna. Mai exact, Aris Eram nu s-a mai putut abține și l-a jignit pe Gabi Tamaș de față cu toată lumea. În plus, tânărul i-a cerut explicații lui Tamaș pentru strategia de a-i influența, spune el, pe ceilalți și a obține în acest sens avantaje, inclusiv oferindu-i totemul de imunitate lui Cristian Boureanu, însă nu le-a primit. În urma acestui schimb de replici acid, s-a iscat un scandal care a ajuns la violență. CANCAN.RO are toate detaliile. 

Survivor aduce în prim plan, pe lângă probele extrem de dificile la care sunt supuși concurenții, dar și condițiile vitrege în care trăiesc, și un scandal de proproții între doi Faimoși. Este vorba despre Gabi Tamaș și Aris Eram care nu sunt la primul conflict de acest gen. După ce Ceanu Zheng a fost eliminat de la Survivor în urma voturilor din partea celorlalți participanți, fiul Andreei Esca l-a acuzat pe Gabi Tamaș că ar fi încercat să influențeze aceste voturi pentru a-l elimina. Aris l-a acuzat pe Gabi de punerea la punct a unei strategii care nu se pliază pe valorile lui, iar de aici până la acuzații dure și violența nu ar mai fi fost decât un pas.

Gabi Tamaș și Aris Eram s-au încăierat la Survivor! Fotbalistul l-a bătut pe tânăr

Spiritele s-au încins la Survivor după ce Aris Eram  l-a acuzat pe Gabi Tamaș că a făcut o strategie care nu se pliază cu valorile lui. El susține că tactica concurentului a presupus influențarea altor participanți. Replicile acide au continuat și, cuprins de furie, Aris l-a jignit pe Gabriel Tamaș.

„Aris Eram: Bravo Gabi. I-a iesit planul lui Gabi sa-l dea afara pe Ceanu. Ma asteptam la asta, a corupt-o si pe Andreea. Il felicit!

Gabi Tamaș: Presupun ca el a avut un plan si nu i-a ieșit. I-am spus doar sa nu se joace cu focul că se arde. I-am aratat ca sunt mai multe strategii la mijloc, trebuie sa gandesti mai departe. Poate daca intelegea ce i-am spus, nu mai încerca să corupa alti membri ai grupului.

Aris Eram: Cristi a votat din capul lui, nu?

Gabi Tamaș: A votat ca i-am dat totemul de imunitate.

Aris Eram: Deci a fost schema ta. Nu pot să înțeleg această mișcare care a venit să strice totul. De ce i-ai dat ăla lui Cristi? Ești tâmpit?

Gabi Tamaș: Nu trebuie să dau explicații de ce am făcut-o sau de ce am folosit o strategie”, a încheiat Gabi discuția.

Conflict de proporții între Aris Eram și Gabi Tamaș

Conflictul nu s-a stins acolo. Sursele noastre au aflat că după acest schimb acid de replici lucrurile au escaladat, iar între cei doi concurenți a fost un scandal de proporții. În urma jignirilor și tensiunilor dintre ei, câștigătorul Asia Express l-a altoit pe Aris Eram, lăsându-i pe toți într-o stare de șoc.

În urma acestui incident, fiul cel mic al Andreei Esca a părăsit emisiunea. Astfel, ceea ce a început ca o dispută strategică în jurul voturilor și al totemului de imunitate, s-a transformat într-un scandal de proporții care s-a soldat cu plecarea unuia dintre concurenți.

CITEȘTE ȘI: Aris Eram l-a ”pulverizat” pe Gabi Tamaș și s-au ”încins” bine la Survivor. S-a iscat un scandal monstruos și acuzații de blat

ACCESEAZĂ ȘI: Accidentare horror la Survivor! ”Războinicii” au început să plângă când au văzut ce a pățit ”faimoasa”

Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
Iuliana Pepene s-a reîntors în brațele fostului iubit. Știrista de la Antena 1 nu l-a scos definitiv din peisaj
Știri exclusiv
Iuliana Pepene s-a reîntors în brațele fostului iubit. Știrista de la Antena 1 nu l-a scos definitiv din…
Artista din România care a stat închisă timp de 24 de ore într-o cameră, în văzul tuturor, pe Calea Victoriei: „Se opreau oamenii, băteau în geam”
Știri exclusiv
Artista din România care a stat închisă timp de 24 de ore într-o cameră, în văzul tuturor, pe…
Spitalul „Constantin Opriș” din Baia Mare | Pacientă de 71 de ani, aflată în moarte cerebrală, a salvat trei vieți prin donare de organe
Mediafax
Spitalul „Constantin Opriș” din Baia Mare | Pacientă de 71 de ani, aflată...
Când se face curățenia generală în Săptămâna Mare, conform tradițiilor. Acest obicei are o semnificație aparte și e respectat cu sfințenie
Gandul.ro
Când se face curățenia generală în Săptămâna Mare, conform tradițiilor. Acest obicei are...
FOTO. Cea mai înfocată fană a lui Chivu: „Sunt o vitrină”
Prosport.ro
FOTO. Cea mai înfocată fană a lui Chivu: „Sunt o vitrină”
Strategia neobișnuită a Indiei pentru apărarea granițelor: șerpi și crocodili folosiți pentru descurajarea activităților ilegale la frontiera cu Bangladesh
Adevarul
Strategia neobișnuită a Indiei pentru apărarea granițelor: șerpi și crocodili folosiți pentru descurajarea...
Dezamăgirea unei tinere care și-a cumpărat o casă ieftină în Sicilia, entuziasmată după ce a văzut un clip viral
Digi24
Dezamăgirea unei tinere care și-a cumpărat o casă ieftină în Sicilia, entuziasmată după...
16 doze de heroină, la un bărbat din Iași: drogul ascuns în lenjerie, în pericol să fie îngurgitat
Mediafax
16 doze de heroină, la un bărbat din Iași: drogul ascuns în lenjerie,...
Parteneri
Dieta cu lapte cu care Gina Pistol a slăbit 8 kilograme. Regimul se ține doar două săptămâni
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Dieta cu lapte cu care Gina Pistol a slăbit 8 kilograme. Regimul se ține doar...
El e medicul român din Franța care urmează să-i monteze lui Mircea Lucescu sistemul ECMO
Prosport.ro
El e medicul român din Franța care urmează să-i monteze lui Mircea Lucescu sistemul ECMO
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar...
Soția lui Mircea Lucescu, un munte de suferință! Cu ce gest cavaleresc o dăduse gata, în studenție. Rică Răducanu: „Adio, gagici și șpriț!”
Click.ro
Soția lui Mircea Lucescu, un munte de suferință! Cu ce gest cavaleresc o dăduse gata,...
Medic ucis și incendiat în Capitală. Cine e suspecta reținută după cinci zile
Digi 24
Medic ucis și incendiat în Capitală. Cine e suspecta reținută după cinci zile
Spioni, masoni și asasini plătiți. În Franța a început unul dintre cele mai ample procese din istoria recentă
Digi24
Spioni, masoni și asasini plătiți. În Franța a început unul dintre cele mai ample procese...
Micro-rulotă electrică „de oraș” cu aproape 3 mp spațiu de locuit. E disponibilă la comandă, dar prețul nu e „micro”
Promotor.ro
Micro-rulotă electrică „de oraș” cu aproape 3 mp spațiu de locuit. E disponibilă la comandă,...
BANCUL ZILEI. BULĂ: - -Nu vă suparați, doamna doctor, mi-e ruşine să spun, sufăr de ...
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: - -Nu vă suparați, doamna doctor, mi-e ruşine să spun, sufăr de...
Misterul morții „liniștite” la bordul unui submarin, elucidat. Ce i-a ucis pe marinari?
go4it.ro
Misterul morții „liniștite” la bordul unui submarin, elucidat. Ce i-a ucis pe marinari?
Caz medical uluitor: cum a aflat o tânără că este alergică la apă?
Descopera.ro
Caz medical uluitor: cum a aflat o tânără că este alergică la apă?
Jocuri gratuite pentru abonații PlayStation Plus în aprilie
Go4Games
Jocuri gratuite pentru abonații PlayStation Plus în aprilie
Când se face curățenia generală în Săptămâna Mare, conform tradițiilor. Acest obicei are o semnificație aparte și e respectat cu sfințenie
Gandul.ro
Când se face curățenia generală în Săptămâna Mare, conform tradițiilor. Acest obicei are o semnificație...
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Bucurie mare în familia Chefi la cuțite! Finalista a devenit mămică pentru a doua oară
Bucurie mare în familia Chefi la cuțite! Finalista a devenit mămică pentru a doua oară
Un jucător la loto a pierdut premiul pentru că nu l-a revendicat la timp. Ce se va întâmpla cu banii
Un jucător la loto a pierdut premiul pentru că nu l-a revendicat la timp. Ce se va întâmpla cu banii
Iuliana Pepene s-a reîntors în brațele fostului iubit. Știrista de la Antena 1 nu l-a scos definitiv ...
Iuliana Pepene s-a reîntors în brațele fostului iubit. Știrista de la Antena 1 nu l-a scos definitiv din peisaj
Busu și-a pus averea la adăpost și a ajuns cu soția în instanță. Mutare neașteptată făcută ...
Busu și-a pus averea la adăpost și a ajuns cu soția în instanță. Mutare neașteptată făcută de prezentatorul de la Pro TV
Săptămâna Patimilor 2026, tradiții și superstiții. Ce nu ai voie sub nicio formă să faci
Săptămâna Patimilor 2026, tradiții și superstiții. Ce nu ai voie sub nicio formă să faci
Ce boală are Mircea Lucescu, de fapt. Ce soluții a găsit echipa de medici, în frunte cu Marius Andronache, ...
Ce boală are Mircea Lucescu, de fapt. Ce soluții a găsit echipa de medici, în frunte cu Marius Andronache, care urmează să-i monteze sistemul ECMO
Vezi toate știrile