Cele mai frumoase locuri din România pentru vara 2026. Peisajele care îți taie respirația

De: Elisa Tîrgovățu 22/05/2026 | 23:49
Sursa foto: Pixabay
România este plină de locuri impresionante, multe dintre ele fiind mai puțin cunoscute, dar cu un farmec aparte. Vara 2026 poate fi o ocazie ideală pentru a explora aceste destinații, fie că vorbim despre zone montane spectaculoase, sate autentice sau litoraluri neamenajate.

Diversitatea peisajelor este una dintre marile bogății ale țării, de la lacuri cu ape limpezi și culori neobișnuite până la regiuni care păstrează tradiții vechi și un cadru natural aproape neatins, capabil să rivalizeze cu multe locuri faimoase din Europa.

Tot mai mulți vizitatori optează pentru vacanțe în România, atrași de peisajele variate, costurile mai prietenoase și zonele care nu au fost încă afectate de turismul de masă.

Indiferent dacă este vorba despre dorința de explorare, momente de relaxare sau o călătorie pe drumuri pitorești, țara oferă opțiuni potrivite pentru orice tip de călător.

Delta Dunării, una dintre cele mai impresionante zone din Europa

Delta Dunării se numără în continuare printre cele mai spectaculoase locuri de explorat în sezonul estival. Este o zonă unică în peisajul turistic românesc. Întinderile de apă, canalele liniștite, vegetația sălbatică și așezările izolate conturează un cadru natural deosebit.

Această regiune oferă o experiență complet diferită față de alte destinații din țară, fiind apreciată pentru atmosfera sa liniștită și biodiversitatea remarcabilă.

Mulți turiști aleg să exploreze zona prin excursii cu barca, plimbări pe apă la primele ore ale dimineții, sesiuni de pescuit sau relaxare pe plajele sălbatice din Sulina și Sfântu Gheorghe.

Un punct de atracție deosebit îl reprezintă Pădurea Letea. Caii sălbatici și dunele de nisip formează un peisaj aproape desprins dintr-o altă lume.

Pe timpul verii, Delta Dunării devine un adevărat refugiu pentru pasionații de fotografie și natură, datorită diversității și a peisajelor în continuă transformare, influențate de lumină și condițiile meteo.

Transfăgărășan și Transalpina, drumurile care atrag turiști de peste hotare

Vara reprezintă sezonul perfect pentru a descoperi unele dintre cele mai spectaculoase șosele montane din România. Transfăgărășanul este în continuare apreciat la nivel internațional pentru traseul său spectaculos, cu serpentine dramatice și peisaje alpine deosebite.

Pe acest drum se află puncte de atracție precum Lacul Bâlea și Cascada Capra. Totodată, panoramele oferite de Munții Făgăraș atrag în fiecare an numeroși turiști, atât din țară, cât și din străinătate.

La fel de impresionantă este și Transalpina, considerată cel mai înalt drum rutier din țară. Traseul este preferat de mulți turiști pentru excursii auto, plimbări cu motocicleta, drumeții sau pentru realizarea unor fotografii spectaculoase.

În sezonul cald, zonele montane devin tot mai căutate, oferind temperaturi mai blânde decât în marile orașe și un cadru ideal pentru relaxare, liniște și aer curat.

Bucovina și Maramureșul, zone alese pentru tradiții și liniște

Pentru o experiență de vacanță autentică și liniștită, regiunile Bucovina și Maramureș rămân printre cele mai apreciate destinații din țară.

În Bucovina, turiștii pot descoperi obiective precum mănăstirile pictate, Munții Rarău, Cheile Moara Dracului, dar și sate tradiționale unde atmosfera pare neschimbată de zeci de ani.

Maramureșul se remarcă prin bisericile din lemn, peisajele verzi spectaculoase, celebra Mocănița și tradițiile păstrate cu sfințenie de-a lungul generațiilor.

Pe timp de vară, aceste zone prind viață prin numeroase festivaluri și evenimente locale. Vizitatorii pot descoperi gastronomia tradițională, muzica populară și obiceiurile autentice ale comunităților locale.

