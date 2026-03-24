Destinații surprinzător de ieftine și sigure pentru vara 2026. Unde îți poți face vacanța cu buget redus

De: Anca Chihaie 24/03/2026 | 13:48
Vara anului 2026 marchează o schimbare semnificativă în comportamentul turiștilor europeni. Creșterea costurilor în orașele mari din vestul continentului determină tot mai mulți călători să caute alternative mai accesibile, dar fără a compromite siguranța sau calitatea experienței. În acest context, destinațiile din Europa Centrală, de Est și din sudul Europei câștigă popularitate rapid.

Pe fondul tensiunilor geopolitice globale, siguranța devine un criteriu tot mai important în alegerea vacanțelor. Portugalia, în special regiunea Algarve, rămâne un exemplu de stabilitate și organizare turistică. Insulele Canare din Spania sunt apreciate pentru infrastructura excelentă și climatul sigur.

Cele mai ieftine destinații de vacanță

Printre cele mai accesibile opțiuni se numără Albania, cu plaje spectaculoase și tarife de cazare mult mai mici decât în Grecia sau Italia. Tirana și Riviera Albaneză se remarcă printr-un raport calitate-preț avantajos, atrăgând turiști care doresc litoral și relaxare fără cheltuieli mari.

Bulgaria rămâne, de asemenea, o alegere ieftină. Cazarea, mesele și transportul local sunt printre cele mai reduse din Uniunea Europeană. Sofia și litoralul Mării Negre sunt destinații preferate pentru vacanțe de vară economice, combinând peisaje naturale și atracții urbane accesibile.

Polonia aduce un mix între istorie și costuri reduse. Orașe precum Cracovia și Gdańsk oferă turiștilor posibilitatea de a explora centrul vechi, muzee și arhitectură medievală, fără a depăși bugetul mediu al unei vacanțe europene. În multe cazuri, cheltuielile zilnice sunt chiar la jumătate față de capitalele vestice.

România se menține printre cele mai atractive destinații low-cost. Litoralul Mării Negre, Transilvania și București oferă atât opțiuni de cazare ieftine, cât și o infrastructură turistică sigură. Aceasta combină accesibilitatea cu stabilitatea, ceea ce o face din ce în ce mai căutată de turiștii care preferă vacanțele fără riscuri.

Grecia, deși unele zone sunt scumpe, oferă în continuare alternative accesibile. Atena și insulele mai puțin turistice permit vizitarea plajelor și siturilor istorice cu bugete moderate, mai ales în afara sezonului de vârf.

Spania se evidențiază prin orașe secundare și regiuni mai puțin cunoscute, precum Zaragoza și Cádiz, care propun o experiență autentică și tarife reduse, alternative la Madrid sau Barcelona. Slovacia și Slovenia completează lista, fiind țări subestimate, cu prețuri cu 30–50% mai mici decât în destinațiile populare din Europa de Vest.

