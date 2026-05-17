Destinațiile din Europa perfecte pentru vacanțe solo. Unde merg turiștii care caută aventură

De: Daniel Matei 18/05/2026 | 00:50
Fotografie cu caracter ilustrativ. Sursa: Shutterstock
Tot mai mulți turiști aleg vacanțele solo, iar Europa rămâne una dintre cele mai populare destinații pentru cei care vor combina aventura, natura și libertatea de a călători singuri.

Potrivit unui articol publicat de Euronews, există câteva locuri din Europa care au devenit ideale pentru cei care caută experiențe intense, trasee spectaculoase și activități în aer liber.

Nu te poți decide unde să mergi? Din fericire, platforma Much Better Adventures a realizat o listă cu cele mai bune destinații pentru călătoriile solo de aventură din acest an.

Fiecare destinație a fost evaluată pe baza mai multor criterii, precum scorul din Global Peace Index, costul mediu al unei mese pentru o persoană, indicele de biodiversitate și numărul traseelor de drumeție, luând în calcul și opiniile experților, dar și tendințele din rezervările clienților.

Italia, Portugalia și Spania, printre cele mai bune destinații pentru aventuri solo în Europa

Pentru mulți turiști, o vacanță în Italia înseamnă plajă, pizza și paste savurate alături de un cocktail Hugo Spritz. Însă peisajele variate ale țării oferă mult mai mult pentru cei dispuși să exploreze zonele din interior.

Munții Dolomiți sunt considerați un adevărat paradis pentru pasionații de drumeții, iar traseul Alta Via 1, de aproximativ 125 de kilometri, se află pe lista multor aventurieri. Pentru cei care caută experiențe și mai intense, traseele via ferrata din zonă sunt printre cele mai populare atracții.

Cei pasionați de natură și animale sălbatice pot explora și Apenini. În Parcul Național Abruzzo, Lazio și Molise pot fi văzuți urși, lupi, capre negre și alte specii rare.

Portugalia este cunoscută în special pentru plajele sale, însă arhipelagurile țării au devenit extrem de populare printre turiștii care caută aventură.

În Azore, drumețiile sunt una dintre principalele atracții, existând trasee pentru toate nivelurile de experiență. În plus, turiștii pot practica scufundări sau pot participa la excursii pentru observarea balenelor. Și Madeira oferă numeroase trasee spectaculoase pentru hiking, dar și activități precum canyoning sau coasteering, un sport care combină înotul, cățăratul și săriturile în apă.

Spania încearcă să reducă supraturismul

Spania rămâne una dintre cele mai vizitate țări din Europa, însă autoritățile se confruntă cu probleme legate de supraturism.

Potrivit Institutului Național de Statistică, aproximativ 90% dintre cei 96,8 milioane de turiști care au vizitat țara în 2025 s-au concentrat în doar șase dintre cele 17 regiuni autonome ale Spaniei. Cu toate acestea, Spania are încă numeroase locuri mai puțin cunoscute, perfecte pentru turiștii care caută aventură.

Deși celebrul Camino de Santiago este deja cunoscut în întreaga lume, există și alte trasee spectaculoase, precum Caminito del Rey — considerat cândva unul dintre cele mai periculoase trasee din lume înainte de a fi restaurat —, traseul Garganta de los Infiernos din Valea Jerte sau Camí de Ronda, care urmărește spectaculoasa coastă Costa Brava.

Norvegia, paradis pentru iubitorii de aventură

Norvegia este considerată una dintre cele mai bune destinații europene pentru turiștii pasionați de activități extreme, mai ales în sezonul rece.Iarna, vizitatorii pot încerca plimbări cu snowmobilul, sănii trase de câini, drumeții cu rachete de zăpadă sau schi.

Pentru cei care vor experiențe și mai intense, există inclusiv ghizi specializați care oferă cursuri de bushcraft și tehnici de supraviețuire în sălbăticie. Nici sezonul cald nu este mai puțin spectaculos. Vara, turiștii pot face drumeții sau plimbări cu bicicleta sub soarele de la miezul nopții și pot explora fiordurile norvegiene cu caiacul.

