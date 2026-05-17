Povestea femeii care a născut patru copii în decurs de 5 zile. Cazul ei rar a uimit medicii din lumea întreagă

O femeie a născut patru copii în decurs de 5 zile. Cazul ei rar a uimit medicii din lumea întreagă, după ce a adus pe lume pe cale naturală doi băieți și două fete. Cu toate că sarcina gravidei a fost considerată cu risc ridicat, nu a fost necesară o operație de cezariană. Află mai multe detalii în rândurile următoare!

Nașterea a avut loc la un spital privat și anunțul reușitei a fost făcut public vineri, 15 mai. Femeia a reușit să aducă pe lume toți cei patru copii pe cale naturală. Potrivit reprezentanților Teerthanker Mahaveer University Hospital, situat în zona Lodhipur, Amina, gravida din satul Ovari, districtul Sambhal, a adus pe lume primul copil pe 9 mai 2026.

O femeie a născut patru copii în decurs de 5 zile

Ceilalți trei bebeluși au venit pe lume pe 14 mai, tot pe cale naturală. Medicii au asistat gravida la nașteri și s-au asigurat că viața ei și a micuților nu este pusă în pericol. Sarcina gravidei din Ovari a fost clasificată drept „cu risc ridicat”, potrivit WION.

Dr. Shubhra Agrawal, care a coordonat echipa, a declarat că este primul caz din istoria spitalului în care cvadrupleții au fost născuți pe cale naturală. Ca măsură de precauție, acesta a decis ca bebelușii să fie conectați la ventilatoare. În prezent, starea lor este stabilă și Amina se simte bine.

Amina din India a născut pe cale naturală



Dr. Shubhra Agrawal susține că gravida a fost monitorizată încă din luna a treia de sarcină, după ce ecografiile au confirmat prezența a patru fetuși. Din echipa medicală au mai făcut parte Dr. Roli Agrawal, Dr. Purti Chhanna și alți membri ai personalului medical din spital.

„O echipă specializată a monitorizat-o îndeaproape pe Amina pe tot parcursul sarcinii”, a spus Dr. Agrawal, citată de ndtv.com.

Din cauza riscurilor în timpul sarcinii, medicii au recomandat familiei să reducă numărul de fetuși. Cu toate acestea, Amina a decis să continue sarcina cu patru bebeluși. Soțul ei, Mohammad Alim, a spus că echipa medicală a gestionat cazul cu mare atenție în ultimele luni.

