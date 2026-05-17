Acasă » Știri » Povestea femeii care a născut patru copii în decurs de 5 zile. Cazul ei rar a uimit medicii din lumea întreagă

Povestea femeii care a născut patru copii în decurs de 5 zile. Cazul ei rar a uimit medicii din lumea întreagă

De: Irina Maria Daniela 18/05/2026 | 00:30
Povestea femeii care a născut patru copii în decurs de 5 zile. Cazul ei rar a uimit medicii din lumea întreagă
Povestea femeii care a născut patru copii în decurs de 5 zile. Sursa foto: Pexels.com
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google
Urmărește-ne pe Google News Urmărește-ne pe Google News

O femeie a născut patru copii în decurs de 5 zile. Cazul ei rar a uimit medicii din lumea întreagă, după ce a adus pe lume pe cale naturală doi băieți și două fete. Cu toate că sarcina gravidei a fost considerată cu risc ridicat, nu a fost necesară o operație de cezariană. Află mai multe detalii în rândurile următoare!

Nașterea a avut loc la un spital privat și anunțul reușitei a fost făcut public vineri, 15 mai. Femeia a reușit să aducă pe lume toți cei patru copii pe cale naturală. Potrivit reprezentanților Teerthanker Mahaveer University Hospital, situat în zona Lodhipur, Amina, gravida din satul Ovari, districtul Sambhal, a adus pe lume primul copil pe 9 mai 2026.

O femeie a născut patru copii în decurs de 5 zile

Ceilalți trei bebeluși au venit pe lume pe 14 mai, tot pe cale naturală. Medicii au asistat gravida la nașteri și s-au asigurat că viața ei și a micuților nu este pusă în pericol. Sarcina gravidei din Ovari a fost clasificată drept „cu risc ridicat”, potrivit WION.

Dr. Shubhra Agrawal, care a coordonat echipa, a declarat că este primul caz din istoria spitalului în care cvadrupleții au fost născuți pe cale naturală. Ca măsură de precauție, acesta a decis ca bebelușii să fie conectați la ventilatoare. În prezent, starea lor este stabilă și Amina se simte bine.

Amina din India a născut pe cale naturală


Dr. Shubhra Agrawal susține că gravida a fost monitorizată încă din luna a treia de sarcină, după ce ecografiile au confirmat prezența a patru fetuși. Din echipa medicală au mai făcut parte Dr. Roli Agrawal, Dr. Purti Chhanna și alți membri ai personalului medical din spital.

„O echipă specializată a monitorizat-o îndeaproape pe Amina pe tot parcursul sarcinii”, a spus Dr. Agrawal, citată de ndtv.com.

Din cauza riscurilor în timpul sarcinii, medicii au recomandat familiei să reducă numărul de fetuși. Cu toate acestea, Amina a decis să continue sarcina cu patru bebeluși. Soțul ei, Mohammad Alim, a spus că echipa medicală a gestionat cazul cu mare atenție în ultimele luni.

CITEȘTE ȘI:

Un nou-născut a murit într-un spital din Pașcani. Părinții dau vina pe medici

A născut pe podeaua închisorii, sub privirile gardienilor. Acuzațiile grave ale unei femei din SUA

Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
Victoria Cușnir, membră a juriului din Republica Moldova, reacție vehementă după scandalul de la Eurovision 2026: „Din toate blestemele și injuriile pe care mi le-ați trimis”
Știri
Victoria Cușnir, membră a juriului din Republica Moldova, reacție vehementă după scandalul de la Eurovision 2026: „Din toate…
Ce greșeală a comis polițistul de 37 de ani care a cauzat accidentul de pe Defileul Dunării. Tânărul a murit pe loc
Știri
Ce greșeală a comis polițistul de 37 de ani care a cauzat accidentul de pe Defileul Dunării. Tânărul…
Irina Rimes, despre punctajul acordat României de Republica Moldova: Vreau să văd publicată lista juriului
Mediafax
Irina Rimes, despre punctajul acordat României de Republica Moldova: Vreau să văd publicată...
Momentul în care un tren de marfă s-a izbit de un camion. Încărcătura din camion s-a împrăștiat peste tot
Gandul.ro
Momentul în care un tren de marfă s-a izbit de un camion. Încărcătura...
FOTO. Iulia Pârlea, în costum de baie pe plaja din Grecia. Prezentatoarea TV pentru care s-au certat Marica şi Torje arată spectaculos
Prosport.ro
FOTO. Iulia Pârlea, în costum de baie pe plaja din Grecia. Prezentatoarea TV...
Imagini revoltătoare de la nunta a doi adolescenți, plimbați pe stradă pe cabina unui TIR. „Am crezut ca sunt păpuși... Ce e asta, oameni buni?”
Adevarul
Imagini revoltătoare de la nunta a doi adolescenți, plimbați pe stradă pe cabina...
De ce nu poate elita de la Kremlin să-l înlăture de la putere pe Putin și ce poate face Occidentul ca să grăbească prăbușirea regimului
Digi24
De ce nu poate elita de la Kremlin să-l înlăture de la putere...
Eurovision: Val de reacții negative în Moldova după ce juriul a oferit doar 3 puncte României
Mediafax
Eurovision: Val de reacții negative în Moldova după ce juriul a oferit doar...
Parteneri
Imagini rare cu Oana Zăvoranu în anul 2000, înainte de operațiile estetice. Acum e total schimbată
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Imagini rare cu Oana Zăvoranu în anul 2000, înainte de operațiile estetice. Acum e total...
Imaginile momentului: Mădălina Ghenea, sărutată de John Travolta! Actorul are 72 de ani și e de nerecunoscut
Prosport.ro
Imaginile momentului: Mădălina Ghenea, sărutată de John Travolta! Actorul are 72 de ani și e...
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar...
Gina Pistol, imagini rare cu Josephine. Cum a fost surprinsă prezentatoarea la plimbare alături de fiica ei și a lui Smiley
Click.ro
Gina Pistol, imagini rare cu Josephine. Cum a fost surprinsă prezentatoarea la plimbare alături de...
Noi dezvăluiri despre nava rusească scufundată în largul Spaniei în 2024: ar fi transportat reactoare nucleare spre Coreea de Nord
Digi 24
Noi dezvăluiri despre nava rusească scufundată în largul Spaniei în 2024: ar fi transportat reactoare...
Controversă la Eurovision: Publicul din R. Moldova a acordat 12 puncte României, juriul doar 3. Reacția prezentatoarei Margarita Druță
Digi24
Controversă la Eurovision: Publicul din R. Moldova a acordat 12 puncte României, juriul doar 3....
Foto / Un ARO 243 de armată, scos la vânzare pe OLX. Cât cere proprietarul pentru modelul românesc produs în 1989
Promotor.ro
Foto / Un ARO 243 de armată, scos la vânzare pe OLX. Cât cere proprietarul...
BANCUL ZILEI. Într-un restaurant select, un muzician se apropie de masa lui Bulă
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Într-un restaurant select, un muzician se apropie de masa lui Bulă
Keira Knightley, aproape eliminată din filmul care i-a schimbat viața
go4it.ro
Keira Knightley, aproape eliminată din filmul care i-a schimbat viața
„Cine a înșelat o dată, va înșela mereu”: Un studiu amplu dezvăluie secretele infidelității
Descopera.ro
„Cine a înșelat o dată, va înșela mereu”: Un studiu amplu dezvăluie secretele infidelității
Event epic pentru jucătorii de World of Tanks
Go4Games
Event epic pentru jucătorii de World of Tanks
Momentul în care un tren de marfă s-a izbit de un camion. Încărcătura din camion s-a împrăștiat peste tot
Gandul.ro
Momentul în care un tren de marfă s-a izbit de un camion. Încărcătura din camion...
ULTIMA ORĂ
Victoria Cușnir, membră a juriului din Republica Moldova, reacție vehementă după scandalul de la ...
Victoria Cușnir, membră a juriului din Republica Moldova, reacție vehementă după scandalul de la Eurovision 2026: „Din toate blestemele și injuriile pe care mi le-ați trimis”
Ce greșeală a comis polițistul de 37 de ani care a cauzat accidentul de pe Defileul Dunării. Tânărul ...
Ce greșeală a comis polițistul de 37 de ani care a cauzat accidentul de pe Defileul Dunării. Tânărul a murit pe loc
Irisha, reacție dură după ce Republica Moldova a acordat doar 3 puncte României
Irisha, reacție dură după ce Republica Moldova a acordat doar 3 puncte României
Elena Udrea, o mămică tare mândră! Premiul câștigat de fiica sa la un concurs internațional: „Ne-a ...
Elena Udrea, o mămică tare mândră! Premiul câștigat de fiica sa la un concurs internațional: „Ne-a făcut niște părinți atât de fericiți”
Peter Jackson pregătește noi filme „Lord of the Rings”. Regizorul poartă discuții cu moștenitorii ...
Peter Jackson pregătește noi filme „Lord of the Rings”. Regizorul poartă discuții cu moștenitorii lui Tolkien
Imagini rare cu Mihnea Năstase, soția și bebelușul la plimbare. Viața de tătic vine și cu provocări
Imagini rare cu Mihnea Năstase, soția și bebelușul la plimbare. Viața de tătic vine și cu provocări
Vezi toate știrile