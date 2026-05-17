Victoria Cușnir, membră a juriului din Republica Moldova, reacție vehementă după scandalul de la Eurovision 2026: „Din toate blestemele și injuriile pe care mi le-ați trimis”

Victoria Cuşnir, membră a juriului din Republica Moldova la Eurovision Song Contest 2026, a reacționat după numeroasele critici apărute la adresa sa și a colegilor săi. Într-un mesaj publicat în mediul online, jurnalista și realizatoarea radio a explicat criteriile pe baza cărora a acordat punctele, dar a avut și o replică vehementă la adresa celor care au criticat-o dur.

A ieșit scandal după finala Eurovision 2026. România a reușit să ocupe locul trei în clasament, însă rezultatul a fost umbrit de revolta ce a explodat la adresa juriului din Republica Moldova. România a primit doar 3 puncte din partea juriului moldovean, iar asta a agitat spiritele. Mai ales că țara noastră a oferit Republicii Moldova 10 puncte.

Victoria Cușnir, reacție vehementă după scandalul de la Eurovision 2026

Punctajul oferit de Republica Moldova a făcut valuri și a stârnit nemulțumire. Controversa a fost alimentată de diferența dintre voturile acordate de cele două țări. România a oferit Republicii Moldova 10 puncte, cel mai mare punctaj dat de juriul român, în timp ce juriul moldovean a acordat României doar 3 puncte.

Ei bine, acest aspect i-a revoltat pe mulți dintre români, care nu s-au mai abținut și au „mitraliat” juriul moldovean. Decizia acestora a fost aspru criticată, iar în urma valului de reproșuri, Victoria Cușnir a reacționat. Aceasta a vorbit despre cele întâmplate și le-a dat replica tuturor cârcotașilor.

De asemenea, jurata a mai subliniat că punctele au fost acordate pe criterii artistice, nu pe criterii de vecinătate. Mai mult, aceasta a spus că juriul ar trebui eliminat complet dacă voturile ar trebui să se bazeze pe alte criterii.

„Sunt juratul cu numărul 6. A fost prima și ultima dată când am acceptat să fac parte din juriul internațional. Diferența de vot a juriului și a publicului a fost la mai multe țări. Pentru că juriul e invitat să voteze criterii clare: piesa, voce, show, prestație generală. Și finala din acest an la fiecare capitol a oferit concurență destul de bună. Fiecare jurat a decis separat. Cel mai înțelept ar fi ca acest juriu să fie eliminat complet, dacă tot e îndemnat să voteze pe criterii de vecinătate. Nu consider votul meu expresia românofobiei. Am dedicat tare multe emisiuni oamenilor de cultură și culturii românești. Înțeleg că nu mă face asta mai dragă, dar în mod categoric nu vreau să se admită măcar gândul că aș purta ură și dispreț României. Din toate blestemele și injuriile pe care mi le-ați trimis public sau privat, asta m-a speriat cel mai mult. PS: și da, am studii muzicale, ca să răspund la mai multe acuzații”, a fost mesajul transmis de Victoria Cușnir, în mediul online.

