Acasă » Știri » Victoria Cușnir, membră a juriului din Republica Moldova, reacție vehementă după scandalul de la Eurovision 2026: „Din toate blestemele și injuriile pe care mi le-ați trimis”

Victoria Cușnir, membră a juriului din Republica Moldova, reacție vehementă după scandalul de la Eurovision 2026: „Din toate blestemele și injuriile pe care mi le-ați trimis”

De: Alina Drăgan 17/05/2026 | 23:45
Victoria Cușnir, membră a juriului din Republica Moldova, reacție vehementă după scandalul de la Eurovision 2026: „Din toate blestemele și injuriile pe care mi le-ați trimis”
Victoria Cușnir, reacție vehementă după scandalul de la Eurovision 2026 /Foto: Social media
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google
Urmărește-ne pe Google News Urmărește-ne pe Google News

Victoria Cuşnir, membră a juriului din Republica Moldova la Eurovision Song Contest 2026, a reacționat după numeroasele critici apărute la adresa sa și a colegilor săi. Într-un mesaj publicat în mediul online, jurnalista și realizatoarea radio a explicat criteriile pe baza cărora a acordat punctele, dar a avut și o replică vehementă la adresa celor care au criticat-o dur.

A ieșit scandal după finala Eurovision 2026. România a reușit să ocupe locul trei în clasament, însă rezultatul a fost umbrit de revolta ce a explodat la adresa juriului din Republica Moldova. România a primit doar 3 puncte din partea juriului moldovean, iar asta a agitat spiritele. Mai ales că țara noastră a oferit Republicii Moldova 10 puncte.

Victoria Cușnir, reacție vehementă după scandalul de la Eurovision 2026

Punctajul oferit de Republica Moldova a făcut valuri și a stârnit nemulțumire. Controversa a fost alimentată de diferența dintre voturile acordate de cele două țări. România a oferit Republicii Moldova 10 puncte, cel mai mare punctaj dat de juriul român, în timp ce juriul moldovean a acordat României doar 3 puncte.

Ei bine, acest aspect i-a revoltat pe mulți dintre români, care nu s-au mai abținut și au „mitraliat” juriul moldovean. Decizia acestora a fost aspru criticată, iar în urma valului de reproșuri, Victoria Cușnir a reacționat. Aceasta a vorbit despre cele întâmplate și le-a dat replica tuturor cârcotașilor.

De asemenea, jurata a mai subliniat că punctele au fost acordate pe criterii artistice, nu pe criterii de vecinătate. Mai mult, aceasta a spus că juriul ar trebui eliminat complet dacă voturile ar trebui să se bazeze pe alte criterii.

„Sunt juratul cu numărul 6. A fost prima și ultima dată când am acceptat să fac parte din juriul internațional. Diferența de vot a juriului și a publicului a fost la mai multe țări. Pentru că juriul e invitat să voteze criterii clare: piesa, voce, show, prestație generală. Și finala din acest an la fiecare capitol a oferit concurență destul de bună. Fiecare jurat a decis separat.

Cel mai înțelept ar fi ca acest juriu să fie eliminat complet, dacă tot e îndemnat să voteze pe criterii de vecinătate. Nu consider votul meu expresia românofobiei. Am dedicat tare multe emisiuni oamenilor de cultură și culturii românești. Înțeleg că nu mă face asta mai dragă, dar în mod categoric nu vreau să se admită măcar gândul că aș purta ură și dispreț României. Din toate blestemele și injuriile pe care mi le-ați trimis public sau privat, asta m-a speriat cel mai mult. PS: și da, am studii muzicale, ca să răspund la mai multe acuzații”, a fost mesajul transmis de Victoria Cușnir, în mediul online.

 

CITEȘTE ȘI:

Tensiuni uriașe după ce Moldova a acordat doar 3 puncte României în finala Eurovision 2026. Ce s-a întâmplat în culise imediat după afișarea voturilor

Un român a stat în spatele victoriei Bulgariei la Eurovision 2026. Cine este Cristian Tarcea

Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
Povestea femeii care a născut patru copii în decurs de 5 zile. Cazul ei rar a uimit medicii din lumea întreagă
Știri
Povestea femeii care a născut patru copii în decurs de 5 zile. Cazul ei rar a uimit medicii…
Ce greșeală a comis polițistul de 37 de ani care a cauzat accidentul de pe Defileul Dunării. Tânărul a murit pe loc
Știri
Ce greșeală a comis polițistul de 37 de ani care a cauzat accidentul de pe Defileul Dunării. Tânărul…
Irina Rimes, despre punctajul acordat României de Republica Moldova: Vreau să văd publicată lista juriului
Mediafax
Irina Rimes, despre punctajul acordat României de Republica Moldova: Vreau să văd publicată...
Momentul în care un tren de marfă s-a izbit de un camion. Încărcătura din camion s-a împrăștiat peste tot
Gandul.ro
Momentul în care un tren de marfă s-a izbit de un camion. Încărcătura...
FOTO. Iulia Pârlea, în costum de baie pe plaja din Grecia. Prezentatoarea TV pentru care s-au certat Marica şi Torje arată spectaculos
Prosport.ro
FOTO. Iulia Pârlea, în costum de baie pe plaja din Grecia. Prezentatoarea TV...
Imagini revoltătoare de la nunta a doi adolescenți, plimbați pe stradă pe cabina unui TIR. „Am crezut ca sunt păpuși... Ce e asta, oameni buni?”
Adevarul
Imagini revoltătoare de la nunta a doi adolescenți, plimbați pe stradă pe cabina...
De ce nu poate elita de la Kremlin să-l înlăture de la putere pe Putin și ce poate face Occidentul ca să grăbească prăbușirea regimului
Digi24
De ce nu poate elita de la Kremlin să-l înlăture de la putere...
Eurovision: Val de reacții negative în Moldova după ce juriul a oferit doar 3 puncte României
Mediafax
Eurovision: Val de reacții negative în Moldova după ce juriul a oferit doar...
Parteneri
Imagini rare cu Oana Zăvoranu în anul 2000, înainte de operațiile estetice. Acum e total schimbată
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Imagini rare cu Oana Zăvoranu în anul 2000, înainte de operațiile estetice. Acum e total...
Imaginile momentului: Mădălina Ghenea, sărutată de John Travolta! Actorul are 72 de ani și e de nerecunoscut
Prosport.ro
Imaginile momentului: Mădălina Ghenea, sărutată de John Travolta! Actorul are 72 de ani și e...
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar...
Gina Pistol, imagini rare cu Josephine. Cum a fost surprinsă prezentatoarea la plimbare alături de fiica ei și a lui Smiley
Click.ro
Gina Pistol, imagini rare cu Josephine. Cum a fost surprinsă prezentatoarea la plimbare alături de...
Noi dezvăluiri despre nava rusească scufundată în largul Spaniei în 2024: ar fi transportat reactoare nucleare spre Coreea de Nord
Digi 24
Noi dezvăluiri despre nava rusească scufundată în largul Spaniei în 2024: ar fi transportat reactoare...
Controversă la Eurovision: Publicul din R. Moldova a acordat 12 puncte României, juriul doar 3. Reacția prezentatoarei Margarita Druță
Digi24
Controversă la Eurovision: Publicul din R. Moldova a acordat 12 puncte României, juriul doar 3....
Foto / Un ARO 243 de armată, scos la vânzare pe OLX. Cât cere proprietarul pentru modelul românesc produs în 1989
Promotor.ro
Foto / Un ARO 243 de armată, scos la vânzare pe OLX. Cât cere proprietarul...
BANCUL ZILEI. Într-un restaurant select, un muzician se apropie de masa lui Bulă
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Într-un restaurant select, un muzician se apropie de masa lui Bulă
Keira Knightley, aproape eliminată din filmul care i-a schimbat viața
go4it.ro
Keira Knightley, aproape eliminată din filmul care i-a schimbat viața
„Cine a înșelat o dată, va înșela mereu”: Un studiu amplu dezvăluie secretele infidelității
Descopera.ro
„Cine a înșelat o dată, va înșela mereu”: Un studiu amplu dezvăluie secretele infidelității
Event epic pentru jucătorii de World of Tanks
Go4Games
Event epic pentru jucătorii de World of Tanks
Momentul în care un tren de marfă s-a izbit de un camion. Încărcătura din camion s-a împrăștiat peste tot
Gandul.ro
Momentul în care un tren de marfă s-a izbit de un camion. Încărcătura din camion...
ULTIMA ORĂ
Povestea femeii care a născut patru copii în decurs de 5 zile. Cazul ei rar a uimit medicii din lumea ...
Povestea femeii care a născut patru copii în decurs de 5 zile. Cazul ei rar a uimit medicii din lumea întreagă
Ce greșeală a comis polițistul de 37 de ani care a cauzat accidentul de pe Defileul Dunării. Tânărul ...
Ce greșeală a comis polițistul de 37 de ani care a cauzat accidentul de pe Defileul Dunării. Tânărul a murit pe loc
Irisha, reacție dură după ce Republica Moldova a acordat doar 3 puncte României
Irisha, reacție dură după ce Republica Moldova a acordat doar 3 puncte României
Elena Udrea, o mămică tare mândră! Premiul câștigat de fiica sa la un concurs internațional: „Ne-a ...
Elena Udrea, o mămică tare mândră! Premiul câștigat de fiica sa la un concurs internațional: „Ne-a făcut niște părinți atât de fericiți”
Peter Jackson pregătește noi filme „Lord of the Rings”. Regizorul poartă discuții cu moștenitorii ...
Peter Jackson pregătește noi filme „Lord of the Rings”. Regizorul poartă discuții cu moștenitorii lui Tolkien
Imagini rare cu Mihnea Năstase, soția și bebelușul la plimbare. Viața de tătic vine și cu provocări
Imagini rare cu Mihnea Năstase, soția și bebelușul la plimbare. Viața de tătic vine și cu provocări
Vezi toate știrile