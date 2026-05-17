Irisha, reacție dură după ce Republica Moldova a acordat doar 3 puncte României

De: Denisa Crăciun 17/05/2026 | 22:58
Finala Eurovision a avut loc sâmbătă, 16 mai, la Viena. Câștigătoarea a fost DARA, o tânără artistă din Bulgaria. Cu toate acestea, și România a obținut un loc bun pe podium, fiind pe locul trei. Reacțiile au început să apară imediat după comunicarea punctelor oferite de juriul fiecărei țări, iar Republica Moldova a acordat țării noastre doar trei puncte. 

Eurovision este unul dintre cele mai importante concursuri de muzică din întreaga lume. În fiecare an, reprezentanți ai țărilor din Europa și nu numai se adună pe aceeași scenă pentru a interpreta piese inedite și a se lupta pentru titlul de câștigător. Victoria de anul acesta a fost obținută de Bulgaria, România fiind clasată pe locul al treilea.

Votul juriului din Republica Moldova a fost unul controversat și a stârnit numeroase reacții negative și asta pentru că ne-au acordat doar trei puncte. Printre persoanele deranjate de rezultat a fost și Irisha. Aceasta a vorbit pe rețelele de socializare despre situația neașteptată.

Irisha, reacție ireală după Eurovision 2026

Influencerița s-a arătat foarte deranjată de juriul format din Republica Moldova. Aceasta a aflat că unul dintre membrii juriului are doar 18 ani și a finalizat liceul sportiv. Irisha consideră că nu are legătură cu muzica și a avut o reacție uluitoare în mediul online.

Rar mi-a fost dat să trăiesc o astfel de rușine ca cetățean și al Republicii Moldova. Îmi este rușine, cu mâna pe inimă vă spun, de alegerea juriului din Republica Moldova, oferind 3 puncte României. Cine se ocupă de selecția acestui juriu? Vreau să știu cât de competenți sunt acești oameni și de ce acesta este juriul (…) Din câte cunosc, un membru al juriului are 18 ani, abia a terminat liceul sportiv. Ce legătură are cu muzica? Nu vom afla niciodată. Eu de nu sunt în juriu? Am colegiu de muzică terminat, am Academia de Muzică la muzica jazz, am masterul în muzică jazz, mă pricep la styling, eu de ce nu sunt în juriu? Puneți-mă pe mine în juriu, dacă nu aveți persoane competente, a spus Irisha pe Instagram.

De asemenea, ea a mai explicat că dacă juriul din Moldova ar fi acordat un punctaj mai mare României, Alexandra Căpitănescu ar fi reușit să se claseze pe locul doi sau chiar să câștige marea finală.

Eu nu pot să îmi revin (…) Nimeni nu își poate reveni din ce s-a întâmplat. Dacă Moldova și Ucraina dădeau punctaj mare, voi vă dați seama că România era pe locul 2 sau chiar 1? Voi vă dați seama? Rușine să vă fie! (…) Rușine națională din cauza la șapte persoane trebuie să sufere două țări, a mai spus ea.

Povestea femeii care a născut patru copii în decurs de 5 zile. Cazul ei rar a uimit medicii din lumea întreagă
Victoria Cușnir, membră a juriului din Republica Moldova, reacție vehementă după scandalul de la Eurovision 2026: „Din toate blestemele și injuriile pe care mi le-ați trimis”
Ce greșeală a comis polițistul de 37 de ani care a cauzat accidentul de pe Defileul Dunării. Tânărul a murit pe loc
Elena Udrea, o mămică tare mândră! Premiul câștigat de fiica sa la un concurs internațional: „Ne-a făcut niște părinți atât de fericiți”
Peter Jackson pregătește noi filme „Lord of the Rings”. Regizorul poartă discuții cu moștenitorii lui Tolkien
Imagini rare cu Mihnea Năstase, soția și bebelușul la plimbare. Viața de tătic vine și cu provocări
