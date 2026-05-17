„Cabana-fantomă" de jumătate de mil. € a lui Silviu Prigoană a fost scoasă la vânzare. Detaliul ciudat observat de turiști

De: Keva Iosif 17/05/2026 | 22:15
Moștenitorii lui Silviu Prigoană par să fie într-o cursă contracronometru după ce executorii au început să-i ”strângă cu menghina” din cauza datoriilor uriașe lăsate în urmă de afacerist. După ce vila de lux din București în care a locuit milionarul a ajuns la licitație, fiii acestuia încearcă acum să scape rapid și de pensiunea construită discret de Prigoană la munte, o proprietate despre care puțini știau până acum.

Silviu Prigoană s-a stins din viață pe 12 noiembrie 2024, după ce a suferit un infarct, chiar în timp ce lua masa la un restaurant cunoscut din apropiere de Bran. Afaceristul nu ajunsese întâmplător în zonă.

CANCAN.RO a aflat că acesta se ocupa de ultimele detalii înainte de deschiderea unei pensiuni ridicate discret într-una dintre cele mai pitorești zone din România, la Moeciu, proiect în care investise masiv și despre care foarte puțini știau. Iar acum este scoasă la vânzare!

Potrivit specialiștilor din domeniul imobiliar, pensiunea cu trei etaje ridicată de Silviu Prigoană ar depăși lejer valoarea de 500.000 de euro. Construcția masivă a devenit deja un adevărat punct de atracție pentru turiștii care trec prin zonă, însă nu doar datorită luxului afișat, ci mai ales din cauza imaginii sale bizare: o clădire uriașă, nou-nouță, perfect finisată, dar complet pustie.

Localnicii îi spun deja „pensiunea-fantomă”, iar mulți se opresc să o fotografieze, impresionați de felul în care o investiție atât de mare a rămas, cel puțin pentru moment, fără ”viață”. Rămâne de văzut cum se vor împărți banii de pe această pensiune, pentru că succesiunea nu este gata momentan.

Vila în care a locuit Prigoană a fost scoasă la licitație

În tot acest timp, la București, moștenitorii lui Silviu Prigoană se confruntă și cu partea mai puțin spectaculoasă a moștenirii: datoriile. Este vorba despre un împrumut contractat în 2012, de ordinul milioanelor de euro, rămas activ și după decesul afaceristului, iar creditorii nu au întârziat să demareze procedurile de recuperare.

Astfel, sumele sunt urmărite prin executare silită, direct din patrimoniul familiei. Prima vizată a fost vila de lux din Sectorul 3, locuința în care omul de afaceri a trăit alături de copiii săi, proprietate evaluată de experți la aproximativ 5 milioane de euro și aflată deja în centrul procedurii de executare.

Imobilul a fost scos la licitație publică la prețul de pornire de 2,571 milioane de euro, adică aproape la jumătate din valoarea estimată.

Casa, aflată pe strada Labirint, este descrisă în actele oficiale ca o proprietate impresionantă: teren de peste 800 mp, construcție cu mai multe niveluri, subsoluri, mansardă, terasă și anexă.

