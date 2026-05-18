Cum a reacționat Dorian Popa, după ce soția lui s-a inspirat dintr-un film pentru jurămintele pe care el le anunțase originale: ”E trist”

Dorian Popa și Andreea traversează una dintre cele mai frumoase perioade din viața lor. Aceștia s-au căsătorit, iar nunta lor a arătat ca în basme. Acum, la aproape o lună distanță, Andreea a postat în mediul online imagini de la un eveniment la care au participat. Ținutele lor au fost intens criticate de fani.

Dorian Popa și proaspăta soție au participat la un eveniment, la care s-au filmat și au pozat în diverse ipostaze. Cu toate acestea, ținutele lor au fost controversate, astfel că internauții au reacționat imediat și au spus că nu sunt de acord nici cu outfitul artistului, dar nici cu rochia pe care a purtat-o partenera lui Dorian.

Ținutele purtate de Dorian și Andreea, subiect controversat în online

Ultima apariție a lui Dorian Popa și a Andreei a stârnit reacții uluitoare pe rețelele de socializare. El a optat pentru o pereche de pantaloni de stofă, baby blue, iar în partea de sus a avut o cămașă albă. Un detaliu care a atras atenția este un lanț gros. De asemenea, în picioare a avut o pereche de mocasini bej.

Reacțiile urmăritorilor nu au întârziat să apară. Ei au comparat accesoriul artistului cu lanțul unui câine. Cu toate acestea, Dorian nu a răspuns comentariilor, semn că nu bagă în seamă mesajele negative.

Să îi dai la câine lanțul înapoi, arată unul dintre comentariile postate.

Totodată, nici ținuta femeii nu a fost apreciată de public. Aceasta a purtat o rochie albă, scurtă, dar voluminoasă. Unii internauți s-au întrebat chiar dacă ar fi însărcinată.

El cu lanțu’ de la câine la gât și > la mână, ea > cu abajurul de la veioză. E gravidă?, sunt ale comentariii ale internauților.

Care este cea mai mare dorință a lui Dorian Popa

Deși momentan nu au vorbit despre o posibilă sarcină, cea mai mare dorință a artistului este să devină tătic. După ce a făcut pasul cel mare, obiectivul următor este să aibă un copil.

Acum cred că sunt la capitolul final în ceea ce privește dragostea în viața mea, abia aștept să fac și eu un copilaș, că uite mâine poimâine am 40 de ani. Am trecut prin niște momente grele legate de sănătate, pe care nu le știe nimeni și nu le va știi nimeni în viața publică, pentru că nu vreau să stârnesc mila nimănui, și atunci mi-am dat seama că nu vreau să mă duc de aici fără să am un urmaș, fără să las cuiva toate lucrurile pe care le-am obținut în viață, a declarat Dorian Popa.

