Cum recunoaștem amprenta lui Dumnezeu pe chipul unui om. Suada Agachi, dezvăluiri la ALTCEVA cu Adrian Artene

În cea mai nouă ediție a podcast-ului „ALTCEVA cu Adrian Artene” rolul de invitat l-a jucat Suada Agachi, expert renumit în tehnici de citire a chipului, dar și în chiromanție și tarot. Aceasta a făcut dezvăluiri interesante despre universul comunicării non-verbale și al fizionomiei. De asemenea, a spus și cum recunoaștem amprenta lui Dumnezeu pe chipul unui om.

Cum recunoaștem amprenta lui Dumnezeu pe chipul unui om

În cadrul podcast-ului, Suada Agachi a făcut o incursiune fascinantă în universul comunicării non-verbale și al fizionomiei. De asemenea, aceasta a vorbit și despre cum recunoaștem amprenta lui Dumnezeu pe chipul unui om. De multe ori, atenția ne fuge la alte aspecte, însă esența dezvăluie adevărul.

„Adrian Artene: Citim oamenii, îi citești tu, dar unde există Dumnezeu pe fața unui om, pe chipul unui om? Există amprenta lui Dumnezeu acolo, pe chipul fiecărui om? Și sub ce formă apare?

Suada Agachi: Da. Toată forma completă, adică tot ce înseamnă chip uman, structură trupească, tot ansamblul este creat după chipul și asemănarea lui Dumnezeu. Nu doar fața noastră, ci complet toată structura noastră. Și da, e frumos să îl cauți pe Dumnezeu și prin oameni.

Poți să cauți în natură, un om de știință caută în laborator, altul caută, eu știu, uitându-se la stele pe cer. Eu sau alți oameni care studiem natura umană îl mai întâlnim așa, îl recunoaștem din când în când. El se află în toți, dar zic că îl recunoaștem fiindcă de multe ori ne captează ceea ce are acel om sau nu are. Dar da, e o formă, zic eu, interesantă de a-l descoperi chiar și așa.

Și știi ce e cel mai interesant? Când nu te aștepți și apare câte un om care chiar e pâinea lui Dumnezeu. Și chiar te gândești, zic, uite, unii oameni chiar evaluează greșit, pe unii, după chip. După chip, în sens că e frumos, că e tânăr, că e bătrân și aici e un paradox pentru că prima dată când află cineva cu ce mă ocup eu, cu citirea chipului, zice: de ce faci judeci oamenii. Și zic din contră, te ajut să scapi de oarecare prejudecată sau experiență poate negativă cu un om care se aseamănă și iată te învață această tehnică să devii obiectiv, pe cât posibil, și să-l descoperi pe acel om dincolo de asemănările sau asocierile pe care le faci.

Și atunci de asta ziceam că e frumos din când în când să întâlnești și pita lui Dumnezeu, dar fiecare om în parte merită să i se acorde nu doar o șansă, de trei ori. Tocmai pentru a fi aproape de fratele tău. Ar fi bine ca oamenii să-și vadă aproapele ca pe un frate. Sau ca pe o soră.

Adrian Artene: Există momente în viața noastră când Dumnezeu, din varii motive, ni se șterge de pe față? Când noi îl alungăm de pe fața noastră, de pe chipul nostru?

Suada Agachi: Nu, nu îl poți alunga. Doar noi îl uităm, el nu pleacă. Noi îl uităm. El nu ne uită și nu pleacă niciodată. Nici dacă vrei, nici dacă nu vrei, nu are cum să plece. Și vorbesc acum în metafore, evident”, a declarat experta.

