Leo de la Strehaia și iubita lui s-au despărțit înainte ca bebelușul să vină pe lume

O nouă despărțire în showbizul românesc surprinde pe toată lumea. Leo de la Strehaia și iubita lui s-au despărțit, cu toate că urmau să fie părinți în câteva luni. Deși inițial fanii au crezut că este o glumă, bărbatul a ținut să clarifice situația.

Leo de la Strehaia a avut o viață controversată, însă a fost mereu apreciat de public, mai ales datorită aparițiilor sale numeroase în cadrul emisiunilor TV de divertisment. De asemenea, el este foarte activ în mediul online, acolo unde este transparent și împărtășește momente bune sau mai puțin bune din viața sa.

Același lucru l-a făcut și acum, într-o perioadă tensionantă: el și Nicolle au mers pe drumuri separate. Urmăritorii acestuia credeau că este o glumă, însă a vrut să pună capăt neînțelegerilor și a explicat cum stă situația.

Leo de la Strehaia și iubita lui s-au despărțit

Leo a anunțat că nu mai formează un cuplu cu Nicolle. Între ei ar fi existat mai multe momente tensionante, inclusiv în fața urmăritorilor în timp ce se aflau într-un live pe TikTok. Fanii nu se așteptau la o asemenea veste, ba mai mult, unii dintre ei spuneau că nu este adevărat, așa că bărbatul a ieșit în față cu declarații ferme.

El a explicat că nu se gândește la vreo împăcare, dar va plăti pensie alimentară pentru viitorul copil, care urmează să se nască în câteva luni. În plus, cei doi au decis ca ea să plece din casa lor și asta pentru că Leo ar fi deranjat de declarațiile brunetei.

Nu știu dacă înțelegeți ce vreau să spun eu, dar problema este că nu mai putem să fim împreună. Chiar pe bune, ne-am despărțit. Nu o iert. Nu mai fac greșeala pe care am făcut-o în trecut, când am iertat-o o dată a trebuit să o iert și a doua oară și a 15-a oară (…) Nu o mai vreau pentru nimic în lume (…) A promis că se descurcă ea cu sarcina de aici încolo. Înseamnă că se descurcă (…) A vrut să mă facă de râs că a murit de foame lângă mine. Lasă să plece, prieteni. Ce va fi când se va naște copilul…. Plătesc pensie alimentară. Asta este, prieteni, s-au mai despărțit oameni (…) Nu e caterincă, nu e la mișto nimic (…) Abia aștept să plece de aici (n.r. din casa lui) a spus Leo pe TikTok.

