Leo de la Strehaia, adevărul despre sarcina tinerei Nicolle, după ce Dani ar fi spus că aceasta a avortat: „I-am făcut plângere la poliție”

Leo de la Strehaia a dat bomba în direct: are o relație serioasă cu Nicolle, o tânără de 22 de ani, deja mutată la el! Invitat în emisiune, Leo a surprins pe toată lumea cu detalii neașteptate despre viața lui sentimentală. După divorț, lucrurile s-au mișcat rapid pentru el, iar noua relație pare mai serioasă decât ar fi crezut mulți. Nicolle, o tânără din apropierea Bucureștiului, nu doar că face parte din viața lui, dar s-a și mutat alături de el. CANCAN.ro are toate detaliile în premieră!

Leo de la Strehaia, despre sarcina tinerei Nicolle

Relația nu este doar serioasă, ci și plină de vești mari: Leo a confirmat că Nicolle este însărcinată. Vestea vine la scurt timp după divorțul acestuia de fosta soție. Vezi emisiunea integrală aici!

„Eu am vorbit tot public despre relația asta. Ne-am cunoscut de un an de zile, s-a mutat la mine, stă cu mine aici, de aproape un an de zile. Sunt divorțat, e simplu, nu mai e nicio problemă. Nicolle e de un an de zile cu mine și e gravidă, are două luni jumate, și Dani a făcut o postare ca și cum Nicolle ar fi avortat. Asta m-a deranjat foarte tare, adică de la niște glume la ce face el, am înțeles, dar să vorbească despre copil așa ceva, e urât. Ne jignește chiar foarte mult, spune minciuni despre noi și lumea crede toate prostiile pe care le spune el. Din cauza asta m-am enervat și i-am făcut plângere la poliție. Deocamdată nu s-a întâmplat nimic, dar lucrurile astea nu se rezolvă peste noapte.”

Leo de la Strehaia, tată pentru a doua oară

Leo a ținut să clarifice situația și să pună punct speculațiilor. Sarcina este în siguranță și totul decurge normal.

„Nu a avortat nimic, lucrurile sunt în regulă, dacă Dumnezeu a vrut așa, să fie gravidă, înseamnă că așa trebuia să fie. Mi-a mai dat încă un copil, adică trebuie să-mi dea și mie Dumnezeu cocoșeii acum.”

Emisiunea integrală se poate urmări AICI:

