Nicolle, iubita lui Leo de la Strehaia, a făcut marele anunț. Detaliul care a stârnit imediat reacții

Leo de la Strehaia urmează să devină din nou tată, după ce partenera sa, Nicolle, este însărcinată. Vestea a fost făcută publică chiar de cei doi, iar tânăra le-a arătat urmăritorilor de pe rețelele sociale primele imagini cu burtica de gravidă, vizibilă deja, deși sarcina pare a fi într-un stadiu incipient.

Leo de la Strehaia a avut un mariaj de durată cu Anca de la Strehaia în urma căruia au apărut doi copii. Ei s-au despărțit în urmă cu mai mulți ani, iar de atunci, acesta a avut mai multe relații controversate care i-au adus celebritatea. De când are o relație cu Nicolle, tânăra pare că l-a făcut bărbat de casă și dedicat familiei.

Leo de la Strehaia va deveni, din nou, tată, la 47 de ani

Povestea de dragoste cu noua iubită pare stabilă, iar cei doi se pregătesc să își mărească familia. Apariția acestui copil este un motiv de bucurie pentru afacerist, care a vorbit deschis despre emoțiile pe care le trăiește în această perioadă.

Totuși, pe lângă entuziasm, contriversatul afacerist nu ascunde faptul că se gândește și la partea financiară. Acesta a sugerat că venirea pe lume a copilului trebuie să fie însoțită și de stabilitate materială, exprimându-și dorința ca familia să nu ducă lipsă de nimic și să îi poată oferi micuțului un trai confortabil.

„Dacă ne-a dat Dumnezeu copilul ăsta, eu cred că Dumnezeu ne dă și galbeni acum, pentru că nu are cum să ne dea copilul și să nu ne dea galbenii (…). Cu ce să creștem copilul? Ne trebuie câteva milioane. Ne trebuie un copil bogat”, a anunțat Leo de la Strehaia într-un videoclip postat pe TikTok.

Chiar dacă este însărcinată, Nicolle continuă să fie activă și să se ocupe de activitățile zilnice, inclusiv de treburile casnice, lucru care a atras atenția celor care îi urmăresc.

Reacțiile din familie nu au fost însă toate pozitive. Mama lui Leo, cunoscută drept „Patroana”, a avut o reacție rezervată, comentând într-un mod critic apariția sarcinii. În ciuda acestui lucru, viitorii părinți par hotărâți să meargă mai departe și să se bucure de moment.

„Prieteni, ia vedeți burtica mea micuță! Se vede ceva?”, spunea Nicolle. „E rușine de burtică”, a spus mama lui Leo de la Strehaia.

