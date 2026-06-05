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Angajata unui magazin din Cluj, amenințată cu un pistol de un bărbat de 40 de ani! Ce s-a întâmplat imediat după

De: David Ioan 05/06/2026 | 22:47
Angajata unui magazin din Cluj, amenințată cu un pistol de un bărbat de 40 de ani! Ce s-a întâmplat imediat după
Angajata unui magazin din Cluj, amenințată cu un pistol de un bărbat de 40 de ani! Ce s-a întâmplat imediat după. Foto: Pixabay
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Un bărbat de 40 de ani din Cluj-Napoca este anchetat sub control judiciar după ce ar fi intimidat o angajată a unui magazin folosind un pistol neletal, dar care necesită autorizare. Incidentul a avut loc într-o unitate comercială de pe strada Fabricii, iar cazul a fost preluat de poliţiştii Secţiei 2.

Potrivit anchetatorilor, bărbatul a fost reţinut iniţial pentru 24 de ore, fiind cercetat pentru ameninţare, încălcarea legislaţiei privind armele şi muniţiile, precum şi pentru tulburarea ordinii publice.

Angajata unui magazin din Cluj, amenințată cu un pistol de un bărbat de 40 de ani!

”În fapt, la data de 4 iunie a.c., în jurul orei 08.40, poliţiştii din cadrul Secţiei 2 Poliţie Cluj-Napoca au fost sesizaţi, prin apel 112, cu privire la faptul că, în incinta unei societăţi comerciale situate pe strada Fabricii din municipiul Cluj-Napoca, un bărbat ar fi ameninţat o angajată folosind o armă. Poliţiştii au intervenit de îndată după sesizarea primită prin apel 112, iar la faţa locului au depistat bărbatul de 40 de ani, din Cluj-Napoca, care fusese reţinut de agenţii de pază în urma activării butonului de panică, şi au găsit asupra acestuia arma în cauză, respectiv un pistol cu foc de alarmă, armă neletală încadrată în categoria supusă autorizării”, a transmis Inspectoratul de Poliţie Judeţean Cluj.

Ce s-a întâmplat imediat după

Verificările au arătat că individul ar fi manipulat şi armat pistolul în faţa angajatei pentru a o speria, iar prin expunerea ostentativă a armei în spaţiul public ar fi creat panică în rândul persoanelor aflate în magazin. Acesta a fost dus ulterior într-un Centru de Reţinere şi Arestare Preventivă.

Ulterior, bărbatul a fost prezentat în faţa judecătorului de drepturi şi libertăţi de la Judecătoria Cluj-Napoca, care a decis plasarea lui sub control judiciar pentru 60 de zile. Ancheta continuă sub coordonarea Parchetului de pe lângă Judecătoria Cluj-Napoca, pentru ameninţare, nerespectarea regimului armelor şi muniţiilor şi tulburarea ordinii publice.

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