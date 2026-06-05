Producătoarea unei emisiuni celebre, dată dispărută! Rudele se gândesc la ce e mai rău

O producătoare a reality-show-ului Married at First Sight Australia, Katie Walker, în vârstă de 46 de ani, este căutată intens după ce familia a raportat dispariția ei și a transmis că nivelul de îngrijorare crește de la o oră la alta. Rudele au spus că nu au mai reușit să ia legătura cu ea și se tem pentru siguranța acesteia.

Ultimul contact telefonic cu Walker a avut loc pe 22 mai, iar anchetatorii cred că femeia ar fi fost văzută pentru ultima dată pe 23 mai, pe celebra plajă Bondi Beach din Sydney. Poliția din New South Wales a fost sesizată imediat după dispariție și a deschis o investigație oficială, analizând traseul ei, camerele de supraveghere și eventualele martorii care ar fi putut observa ceva suspect.

Producătoarea Married at First Sight, Katie Walker, dată dispărută în Sydney

În paralel, prietenii și colegii au lansat apeluri publice și mesaje pe rețelele sociale pentru a accelera căutările. Dispariția ei a atras atenția presei australiene, având în vedere că Bondi Beach este una dintre cele mai aglomerate zone turistice, iar cazurile de dispariție din zonă sunt tratate cu maximă seriozitate.

Conform profilului său de LinkedIn, Katie Walker are o carieră solidă în producția multimedia. A lucrat timp de șapte luni la EndemolShine Australia, unde a făcut parte din echipa care a realizat sezonul 12 al emisiunii Married at First Sight Australia, unul dintre cele mai urmărite formate TV din țară. În trecut, a colaborat și la alte proiecte de televiziune și campanii video, fiind cunoscută în industrie pentru experiența sa în producție și coordonare de echipe.

În prezent, Walker este producător la agenția creativă Elastic, implicată în proiecte pentru branduri importante precum Smeg, Kia Australia și Commonwealth Bank. Agenția este specializată în campanii vizuale, spoturi publicitare și proiecte digitale, iar Walker era considerată un membru-cheie al echipei.

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