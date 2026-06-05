Acasă » Știri » Producătoarea unei emisiuni celebre, dată dispărută! Rudele se gândesc la ce e mai rău

Producătoarea unei emisiuni celebre, dată dispărută! Rudele se gândesc la ce e mai rău

De: David Ioan 05/06/2026 | 19:03
Producătoarea unei emisiuni celebre, dată dispărută! Rudele se gândesc la ce e mai rău
Foto: Pixabay
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google
Urmărește-ne pe Google News Urmărește-ne în Discover

O producătoare a reality-show-ului Married at First Sight Australia, Katie Walker, în vârstă de 46 de ani, este căutată intens după ce familia a raportat dispariția ei și a transmis că nivelul de îngrijorare crește de la o oră la alta. Rudele au spus că nu au mai reușit să ia legătura cu ea și se tem pentru siguranța acesteia.

Ultimul contact telefonic cu Walker a avut loc pe 22 mai, iar anchetatorii cred că femeia ar fi fost văzută pentru ultima dată pe 23 mai, pe celebra plajă Bondi Beach din Sydney. Poliția din New South Wales a fost sesizată imediat după dispariție și a deschis o investigație oficială, analizând traseul ei, camerele de supraveghere și eventualele martorii care ar fi putut observa ceva suspect.

Producătoarea Married at First Sight, Katie Walker, dată dispărută în Sydney

În paralel, prietenii și colegii au lansat apeluri publice și mesaje pe rețelele sociale pentru a accelera căutările. Dispariția ei a atras atenția presei australiene, având în vedere că Bondi Beach este una dintre cele mai aglomerate zone turistice, iar cazurile de dispariție din zonă sunt tratate cu maximă seriozitate.

Conform profilului său de LinkedIn, Katie Walker are o carieră solidă în producția multimedia. A lucrat timp de șapte luni la EndemolShine Australia, unde a făcut parte din echipa care a realizat sezonul 12 al emisiunii Married at First Sight Australia, unul dintre cele mai urmărite formate TV din țară. În trecut, a colaborat și la alte proiecte de televiziune și campanii video, fiind cunoscută în industrie pentru experiența sa în producție și coordonare de echipe.

În prezent, Walker este producător la agenția creativă Elastic, implicată în proiecte pentru branduri importante precum Smeg, Kia Australia și Commonwealth Bank. Agenția este specializată în campanii vizuale, spoturi publicitare și proiecte digitale, iar Walker era considerată un membru-cheie al echipei.

CITEŞTE ŞI: Ce le-a cerut Vlad Verdeș, tânărul care și-a ucis tatăl polițist, magistraților. Nu le-a venit să creadă!

Incident grav pe aeroportul din Frankfurt. Mai mulți răniți după ce trenul de aterizare al unui Boeing 787 s-a rupt

Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
Suspecții în cazul furtului Coifului de la Coţofeneşti, condamnați! Ce pedepse au primit
Știri
Suspecții în cazul furtului Coifului de la Coţofeneşti, condamnați! Ce pedepse au primit
Accident pe Calea Văcărești între un buldoexcavator și un tramvai. Linia 10 a fost blocată!
Știri
Accident pe Calea Văcărești între un buldoexcavator și un tramvai. Linia 10 a fost blocată!
Nutriționiștii au ales: care este cel mai sănătos tip de iaurt din supermarket
Mediafax
Nutriționiștii au ales: care este cel mai sănătos tip de iaurt din supermarket
Circulara de ultimă oră care a ridicat nivelul de alertă după explozia dronei în Constanța: Zona litoralului, periculoasă pentru navigație
Gandul.ro
Circulara de ultimă oră care a ridicat nivelul de alertă după explozia dronei...
FOTO. Ce imagini! Ioana Tamaș și Adelina Pestrițu s-au dezlănțuit la Istanbul
Prosport.ro
FOTO. Ce imagini! Ioana Tamaș și Adelina Pestrițu s-au dezlănțuit la Istanbul
Romina Gingașu, soția moștenitorului Ferrari, cumpără un apartament familiei din Galați afectate de drona rusească
Adevarul
Romina Gingașu, soția moștenitorului Ferrari, cumpără un apartament familiei din Galați afectate de...
Efectele „catastrofale” ale modelului economic al Chinei: Cum facilitează politicile lui Xi prăbușirea industriilor din restul lumii
Digi24
Efectele „catastrofale” ale modelului economic al Chinei: Cum facilitează politicile lui Xi prăbușirea...
Doamna Ferrari le-a cumpărat o locuință victimelor DRONEI din Galați. Motivul
Mediafax
Doamna Ferrari le-a cumpărat o locuință victimelor DRONEI din Galați. Motivul
Parteneri
O mai ții minte pe Ana Maria Georgescu, artista bătută de Florin Chilian? Cum arată și cu ce se ocupă astăzi
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
O mai ții minte pe Ana Maria Georgescu, artista bătută de Florin Chilian? Cum arată...
FOTO, Cum arată manechinul care se mărită cu un milionar cu 23 de ani mai bătrân. Acesta a fost surprins cu alte două femei
Prosport.ro
FOTO, Cum arată manechinul care se mărită cu un milionar cu 23 de ani mai...
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan...
Răzvan Fodor și-a văzut fiica plecând pe tocuri, la bal, pentru prima dată. Imaginea emoționantă postată de Irina Fodor
Click.ro
Răzvan Fodor și-a văzut fiica plecând pe tocuri, la bal, pentru prima dată. Imaginea emoționantă...
Banii obținuți pe sticlele cu valoare, reciclate, ar putea fi taxați de fisc. Care este explicația
Digi 24
Banii obținuți pe sticlele cu valoare, reciclate, ar putea fi taxați de fisc. Care este...
Ce mai uită lumea în taxi-uri? De la jucării, la bile de bowling
Promotor.ro
Ce mai uită lumea în taxi-uri? De la jucării, la bile de bowling
BANCUL ZILEI. Bulă supărat: – Bubulino, am aflat că ai amant!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bulă supărat: – Bubulino, am aflat că ai amant!
Experiment uluitor: Pâine făcută cu drojdie dintr-o mumie de 5.300 ani
go4it.ro
Experiment uluitor: Pâine făcută cu drojdie dintr-o mumie de 5.300 ani
Un studiu arată ce se întâmplă în creier în timpul unui concert live
Descopera.ro
Un studiu arată ce se întâmplă în creier în timpul unui concert live
Cum puteți juca turneul final al Campionatului Mondial de fotbal în EA SPORTS FC 26. România nu lipsește
Go4Games
Cum puteți juca turneul final al Campionatului Mondial de fotbal în EA SPORTS FC 26....
Circulara de ultimă oră care a ridicat nivelul de alertă după explozia dronei în Constanța: Zona litoralului, periculoasă pentru navigație
Gandul.ro
Circulara de ultimă oră care a ridicat nivelul de alertă după explozia dronei în Constanța:...
ULTIMA ORĂ
Suspecții în cazul furtului Coifului de la Coţofeneşti, condamnați! Ce pedepse au primit
Suspecții în cazul furtului Coifului de la Coţofeneşti, condamnați! Ce pedepse au primit
Accident pe Calea Văcărești între un buldoexcavator și un tramvai. Linia 10 a fost blocată!
Accident pe Calea Văcărești între un buldoexcavator și un tramvai. Linia 10 a fost blocată!
Andreea Popescu, cerută în căsătorie?! Le-a arătat tuturor inelul, după ce Rareș Cojoc s-a afișat ...
Andreea Popescu, cerută în căsătorie?! Le-a arătat tuturor inelul, după ce Rareș Cojoc s-a afișat cu noua cucerire
Cele 3 zodii care intră în cea mai norocoasă săptămână din 2026. Viața lor se schimbă radical!
Cele 3 zodii care intră în cea mai norocoasă săptămână din 2026. Viața lor se schimbă radical!
Noi detalii în cazul lui Radu Ungur, polițistul găsit mort într-o pădure din Maramureș. Ce s-a ...
Noi detalii în cazul lui Radu Ungur, polițistul găsit mort într-o pădure din Maramureș. Ce s-a întâmplat înainte de tragedie
Ana Beregoi vorbește pentru prima dată despre acuzațiile legate de șantajul cu sicriele: “Noi suntem ...
Ana Beregoi vorbește pentru prima dată despre acuzațiile legate de șantajul cu sicriele: “Noi suntem într-o anchetă. Nu am ascuns niciodată chestia asta”
Vezi toate știrile