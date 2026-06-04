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Incident grav pe aeroportul din Frankfurt. Mai mulți răniți după ce trenul de aterizare al unui Boeing 787 s-a rupt

De: Elisa Tîrgovățu 04/06/2026 | 22:15
Incident pe aeroport. Mai multe persoane au fost rănite după ce trenul de aterizare al unui Boeing 787 s-a rupt / Surse foto: Captură video
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Mai multe persoane au fost rănite în urma unui incident produs pe un aeroport. Un avion Boeing 787 a întâmpinat probleme la aterizare. Potrivit informațiilor preliminare, trenul de aterizare al aeronavei a cedat în timpul manevrei, provocând momente de panică atât în rândul pasagerilor, cât și al membrilor echipajului.

Scenele au fost surprinse de camerele de supraveghere, iar imaginile arată intervenția rapidă a echipelor de urgență. Autoritățile au deschis o anchetă pentru a stabili cu exactitate cauzele incidentului.

Angajați răniți la bordul aeronavei

Mai mulți angajați au fost răniți după ce partea frontală a trenului de aterizare al unei aeronave a cedat brusc. Reprezentanții companiei aeriene germane au precizat că defecțiunea s-a produs în mod neașteptat. Incidentul a necesitat intervenția echipelor de urgență, potrivit stiripesurse.ro.

„Mai mulţi membri ai personalului au fost răniţi şi primesc îngrijiri medicale. În prezent investigăm circumstanţele exacte împreună cu autorităţile relevante”, a transmis compania aeriană.

Sursa foto: Captură video

Incidentul a avut loc în jurul orei 12:45 (10:45 GMT), cu puțin timp înainte ca aeronava să decoleze către Los Angeles. Avionul implicat face parte din noua generație de aeronave operate de Lufthansa, în contextul în care transportatorul german își modernizează flota și renunță treptat la aparatele mai vechi și mai puțin eficiente.

După producerea incidentului, autoritățile aeroportuare au deschis o investigație pentru a determina cu exactitate circumstanțele și cauzele care au dus la defecțiune.

Un avion a luat foc la puțin timp de la decolare

Un incident grav a avut loc pe Aeroportul Internațional Guarulhos din São Paulo, unde un avion aparținând companiei Delta Air Lines a fost cuprins de flăcări la scurt timp după decolare, în timp ce se îndrepta spre Atlanta, Statele Unite. La bord se aflau aproximativ 300 de pasageri, care au trăit momente de panică.

Din fericire, nu au fost înregistrate victime. Compania aeriană Delta Air Lines a anunțat ulterior, pe site-ul său oficial, anularea zborului DL0104 din cauza unor probleme tehnice și și-a cerut scuze pasagerilor pentru disconfortul creat.

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