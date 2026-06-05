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Ce le-a cerut Vlad Verdeș, tânărul care și-a ucis tatăl polițist, magistraților. Nu le-a venit să creadă!

De: David Ioan 05/06/2026 | 17:45
Ce le-a cerut Vlad Verdeș, tânărul care și-a ucis tatăl polițist, magistraților. Nu le-a venit să creadă!
Ce le-a cerut Vlad Verdeș, tânărul care și-a ucis tatăl polițist, magistraților. Nu le-a venit să creadă!
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Tânărul din Piatra Neamț acuzat că și-ar fi ucis tatăl, polițistul Ciprian Verdeș, apare în motivarea Tribunalului Neamț ca fiind implicat într-o escaladare a unui conflict familial.

Documentul arată că Vlad Verdeș, 22 de ani, locuia în București, iar pe 10 mai ar fi avut o dispută cu părinții veniți în vizită, el susținând ulterior că aceștia ar fi avut „intenții ostile”. Informațiile neoficiale indică tensiuni generate de comportamentul său, semnalat anterior de un coleg.

Ce le-a cerut Vlad Verdeș, tânărul care și-a ucis tatăl polițist, magistraților

La 1 iunie, tânărul a plecat cu trenul spre Piatra Neamț, având asupra lui un briceag, pe care a spus că îl purta „din precauție”, considerând Bucureștiul un oraș periculos. În timpul călătoriei a încercat să-și contacteze familia de pe un număr ascuns, fără succes. Ajuns acasă, ar fi folosit un pretext de împăcare pentru a-l chema pe tatăl său la interfon, acesta coborând fără să anticipeze o confruntare.

Motivarea instanței descrie momentul atacului:

„(…) moment în care fiul său, inculpatul (…) îi aplică lovituri de cuțit în zona dreaptă a gâtului, precum și a toracelui. Victima îl prinde cu mâinile de mâini pe fiul său, încercând să evite alte lovituri, în timp ce inculpatul continuă să încerce să îl lovească cu cuțitul”.

Documentul arată că victima a încercat de mai multe ori să se ridice, însă a fost atacată din nou, în mod repetat, sub privirile martorilor.

„În acest moment, profitând de poziția vulnerabilă a victimei, continuă să-i aplice multiple lovituri de cuțit. Victima cade pe suprafața trotuarului și rămâne la sol fără a se mai ridica, moment în care inculpatul îl lovește cu brațul pe tatăl său în partea superioară-față a corpului, după care se îndepărtează într-un ritm destul de rapid de la fața locului. După ce parcurge circa 4-5 metru, se oprește și întoarce privirea spre locul în care se află victima întinsă, după care se întoarce și aplică 5-6 lovituri de cuțit, într-o succesiune rapidă, în zona toraco-abdominală a numitului (…) producând ruperea intestinelor și a stomacului”.

Nu le-a venit să creadă!

Martorii nu au reușit să intervină, iar după ce a observat că tatăl său nu se mai putea ridica, tânărul ar fi spus: „a vrut să mă omoare”, apoi a plecat spre centrul orașului. În fața anchetatorilor, el a recunoscut fapta, susținând că tatăl său ar fi încercat să-l ucidă în timpul vizitei din 10 mai:

„Cu ocazia audierii inculpatul a recunoscut fapta, motivându-și acțiunea de faptul că tatăl său ar fi intenționat să îl ucidă în data de 10.05.2026, când s-a deplasat la București”.

Anchetatorii au reținut premeditarea, iar procurorul a apreciat că există suspiciunea rezonabilă privind comiterea unei infracțiuni intenționate contra vieții.

„(…) pe baza evaluării gravității infracțiunii descrise, a modului și a circumstanțelor de comitere a acesteia (respectiv asupra unui membru de familie, prin luarea victimei prin surprindere, în public, în prezența unui număr relativ mare de persoane, într-o zonă centrală, foarte circulată, cu atât mai mult cu cât era zi de sărbătoare, prin aplicarea unor lovituri multiple în zone vitale, existând și un raport disproporționat de putere între victimă și agresor) se consideră că privarea sa de libertate este necesară pentru înlăturarea unei stări de pericol pentru ordinea publică”.

Deși expertiza psihiatrică este obligatorie în astfel de cazuri, Vlad Verdeș a solicitat separat o evaluare. Testele toxicologice au arătat că nu consumase alcool și nu se afla sub influența drogurilor la momentul atacului.

CITEŞTE ŞI: Cum s-a filmat Vlad Verdeș, înainte să-și ucidă tatăl. Detaliul observat de internauți

Noi detalii despre crima din Piatra Neamț. Tânărul plănuia demult să își omoare tatăl

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