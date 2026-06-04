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Noi detalii despre crima din Piatra Neamț. Tânărul plănuia demult să își omoare tatăl

De: Emanuela Cristescu 04/06/2026 | 14:19
Noi detalii despre crima din Piatra Neamț. Tânărul plănuia demult să își omoare tatăl
Crimă Piatra Neamț. Sursa foto Social video
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Au apărut noi detalii înfiorătoare despre crima din Piatra Neamț. Tânărul de 22 de ani acuzat că și-ar fi ucis tatăl, polițistul Ciprian Verdeș, rămâne în arest preventiv, iar anchetatorii au refăcut în detaliu momentul tragediei. Se pare că acesta plănuise totul de multă vreme.

Potrivit datelor din dosar, tânărul, student în București, s-a întors la Piatra-Neamț pe 1 iunie. Înainte de întâlnirea cu tatăl său, ar fi încercat să își contacteze familia de pe un număr ascuns, apelând atât părinții, cât și sora minoră. Niciunul nu ar fi răspuns.

Noi detalii despre crima din Piatra Neamț

Anchetatorii susțin că arma folosită în atac ar fi fost un briceag cu lamă de aproximativ 15 cm, comandat anterior de pe internet. Acest detaliu este important pentru anchetă, care verifică dacă fapta a fost sau nu pregătită dinainte.

Imaginile de pe camerele de supraveghere arată că tânărul se afla în zona blocului la ora 20:47. A stat puțin, apoi ar fi intrat în scara imobilului. După ce ar fi sunat la interfon, tatăl său a coborât. Din acel moment, situația ar fi degenerat rapid.

Crimă Piatra Neamț
Crimă Piatra Neamț. Sursa foto Captură video

Potrivit instanței, prima lovitură ar fi fost în zona gâtului și a doua în zona pieptului. Se pare că victima ar fi încercat să se apere, dar a fost depășită. Conflictul nu s-a oprit în scara blocului. Totul s-a mutat pe trotuar, la câțiva metri distanță.

Acolo, polițistul ar fi fost lovit de mai multe ori în zona abdomenului. Deși rănit grav, acesta ar fi încercat să se ridice de mai multe ori. Judecătorii au transmis că agresorul ar fi continuat atacul, iar la un moment dat ar fi plecat, apoi s-ar fi întors și ar fi lovit din nou. Leziunile descrise sunt extrem de grave, fiind afectate organe interne.

Ce spune tânărul acuzat că și-a ucis tatăl

După incident, tânărul le-ar fi spus celor din jur:„A vrut să mă omoare”. Martorii au povestit că scena s-a petrecut într-o zonă foarte circulată din Piatra-Neamț, unde mai multe persoane au asistat la tot momentul.

Deși tânărul nu a recunoscut că ar fi plănuit fapta, judecătorii au anunțat că există indicii care pot duce în această direcție:

  • deplasarea la locuința părinților
  • obiectul pregătit dinainte
  • modul în care s-ar fi desfășurat atacul

Anchetatorii verifică și dacă existau tensiuni mai vechi în familie, dar și starea psihică a tânărului. Testele au arătat că nu consumase alcool sau droguri.

Tânărul este arestat preventiv pentru 30 de zile și este cercetat pentru omor calificat asupra unui membru de familie, tulburarea ordinii publice și port ilegal de obiecte periculoase. Cazul rămâne în atenția anchetatorilor, fiind considerat unul dintre cele mai grave din ultimii ani din județul Neamț.

VEZI ȘI: Filmul tragediei din Piatra Neamț. Gestul soției polițistului i-a întristat pe toți. „Criminalul se uita spre mama lui, cum plânge la capul tatălui”

 Motivul uluitor pentru care Vlad Verdeș și-a ucis tatăl. Ce se află în spatele crimei din Piatra Neamț

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