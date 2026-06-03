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Motivul uluitor pentru care Vlad Verdeș și-a ucis tatăl. Ce se află în spatele crimei din Piatra Neamț

De: Alina Drăgan 03/06/2026 | 19:27
Motivul uluitor pentru care Vlad Verdeș și-a ucis tatăl. Ce se află în spatele crimei din Piatra Neamț
Ce l-ar fi împins pe Vlad Verdeș să își ucidă tatăl /Foto: Social media
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Noi informații în cazul crimei din Piatra Neamț, unde un polițist în vârstă de 50 de ani a fost ucis de către fiul său. Cel din urmă și-a atacat tatăl cu un cuțit. Acum, noi informații au ieșit la iveală în acest caz. Ce l-ar fi împins pe tânăr să comită oribila crimă?

Ciprian Verdeș, un polițist din cadrul Serviciului Public Comunitar Regim Permise de Conducere și Înmatriculare a Vehiculelor Neamț, a fost înjunghiat de propriul fiu. Vlad Verdeș, un tânăr de 22 de ani, a ajuns în fața anchetatorilor în urma celor întâmplate și spune că își regretă fapta.

Crima a avut loc în seara zilei de luni, 1 iunie, pe bulevardul Mihail Eminescu din Piatra Neamț. Pe fondul unui conflict spontan, Ciprian Verdeș, un polițist cu experiență de peste 30 de ani în MAI, a fost înjunghiat mortal de fiul său.

Ce l-ar fi împins pe Vlad Verdeș să își ucidă tatăl

Martorii spun că scena cutremurătoare s-a desfășurat extrem de rapid. Victima era cunoscută în comunitate ca fiind polițist și avea o experiență îndelungată în structurile Ministerului Afacerilor Interne. Fiul său este student și își desfășura studiile la București, iar în data de 1 iunie s-a întors acasă pentru o discuție cu tatăl său.

În prezent, oamenii legii fac cercetări ample pentru a stabili cu exactitate cum s-a întâmplat totul și ce l-a împins pe tânăr să își ucidă tatăl. Din primele informații, apărute în presa locală și încă neconfirmate de autorități, se pare că între tată și fiu ar fi existat o relație tensionată.

Polițistul ar fi fost un tată sever și își monitoriza constant fiul, chiar și în perioada în care acesta studia la București. Tânărul ar fi fost nemulțumit de anumite aspecte ale relației cu părintele său și ar fi considerat că acesta exercita un control excesiv asupra vieții sale. Cei doi ar fi avut un conflict inclusiv legat de o mașină pe care acesta o folosea.

De asemenea, potrivit IPJ Neamț, între Vlad Verdeș și tatăl său ar fi existat tensiuni încă din urmă cu ani de zile, tânărul de 22 de ani fiind îndrumat constant să urmeze o carieră în poliție. Situația ar fi culminat cu eșecul acestuia de la admiterea la Academia de Poliție. În prezent, tânărul este student în București, la Academia de Studii Economice (ASE), iar pe 1 iunie ar fi venit special la Piatra Neamț pentru a-și ucide tatăl.

 

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