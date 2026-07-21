Ce amendă a primit un bucureștean după ce a intrat cu mașina pe plaja Vadu

Un gest care i-a scos din sărite pe turiștii aflați la plajă s-a terminat cu o sancțiune usturătoare. Un șofer din București a ajuns în atenția polițiștilor după ce a intrat cu mașina pe plaja din Vadu și a circulat printre oamenii veniți să se relaxeze la malul mării. Imaginile au devenit virale în doar câteva ore, iar reacțiile nu au întârziat să apară.

Scenele surprinse pe litoral au stârnit indignare. În filmările distribuite masiv pe rețelele sociale se vede cum autoturismul înaintează la doar câțiva metri de turiștii întinși pe cearceafuri, în timp ce oamenii îi atrag atenția că pune în pericol siguranța celor aflați pe plajă.

Un șofer a făcut circ pe o plajă din Vadu

Potrivit martorilor, bărbatul nu ar fi trecut o singură dată prin zonă, ci ar fi repetat gestul de mai multe ori, spre nemulțumirea celor prezenți. La un moment dat, unul dintre turiști, care nu și-a mai putut ascunde revolta, l-a făcut pe șofer nesimțit și i-a spus să se oprească că nu este pe stradă în București.

”Vezi că e plajă, nu e Bucureștiul. Ia-o prin apă că e moale. E a treia oară când treci pe aici. Deja e nesimțire”, a spus un turist de pe plajă.

Filmarea a explodat pe internet, iar sute de oameni au criticat comportamentul conducătorului auto, cerând ca acesta să fie tras la răspundere. Valul de reacții a ajuns rapid și la autorități, care au demarat verificări pentru identificarea celui aflat la volan.

A primit o amendă usturătoare

Polițiștii au stabilit că șoferul are 39 de ani și este din București. În urma cercetărilor, acesta a fost sancționat contravențional cu o amendă în valoare de 1.000 de lei.

Incidentul a reaprins discuțiile despre comportamentul unor șoferi care ignoră regulile și transformă zonele destinate relaxării în adevărate trasee pentru autoturisme. De această dată, imaginile distribuite online au fost suficiente pentru ca autoritățile să intervină și să îl identifice pe bărbat.



Cazul a devenit unul dintre cele mai comentate subiecte din mediul online, mulți români considerând că o astfel de conduită putea avea urmări grave, având în vedere că autoturismul a trecut la mică distanță de persoanele aflate pe plajă. â

VEZI ȘI: Avertisment pentru șoferi. Ce trebuie să faci dacă vezi o cârpă albă la o mașină oprită

Șoferii din România primesc o veste bună. Ce se va schimba în perioada următoare