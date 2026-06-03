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Prima reacție a lui Vlad Verdeș, tânărul care și-a ucis tatăl polițist. Ce le-a spus anchetatorilor

De: Irina Vlad 03/06/2026 | 15:12
Prima reacție a lui Vlad Verdeș, tânărul care și-a ucis tatăl polițist. Ce le-a spus anchetatorilor
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Apar noi detalii în cazul crimei din Piatra Neamț. Ciprian Verdeș, un polițist din cadrul Serviciului Public Comunitar Regim Permise de Conducere și Înmatriculare a Vehiculelor Neamț, a fost înjunghiat de propriul fiu. Vlad Verdeș, un tânăr de 22 de ani, a ajuns în fața anchetatorilor și a oferit primele declarații. 

Crima a avut loc în seara zilei de luni, 1 mai, pe bulevardul Mihail Eminescu din Piatra Neamț. Pe fondul unui conflict spontan, Ciprian Verdeș, un polițist cu experiență de peste 30 de ani în MAI, a fost înjunghiat mortal de fiul său, Vlad Verdeș.

Conflictul dintre cei doi ar fi pornit în apartamentul în care locuia polițistul, ulterior s-a mutat în stradă, în fața blocului. Martorii susțin că părintele a ieșit din scara blocului strigând după ajutor, fiind urmat de fiul său, care la scurt timp l-a înjunghiat de mai multe ori în zona gâtului și a abdomenului – vezi AICI declarațiile martorilor care au asistat la crimă.

Prima reacție a tânărului care și-a înjunghiat tatăl

Vlad Verdeș a fost imediat identificat și arestat preventiv pentru 30 de zile sub acuzația de omor calificat, portul sau folosirea fără drept de obiecte periculoase și tulburarea liniștii publice. Inițial, autoritățile au luat în calcul ipoteza în care tânărul de 22 de ani ar fi fost sub influența drogurilor sau a alcoolului.

Potrivit avocatei acestuia, tânărul și-a recunoscut fapta în fața judecătorilor, a mărturisit că îi pare rău pentru ce a făcut, cât și pentru faptul că s-a făcut de râs în fața prietenilor. Conform primelor analize toxicologice, Vlad Verdeș nu consumase droguri sau alcool în momentul în care și-a înjunghiat tatăl. Pentru moment, motivul crimei nu a fost făcut public. Avocata tânărului nu poate confirma ipoteza conform căreia tatăl și fiul s-ar fi certat din cauza unei mașini sau a unei moșterniri.

Potrivit IPJ Neamț, între Vlad Verdeș și tatăl său ar fi existat o relație marcată de tensiuni și certuri. Încă din adolescență, tânărul de 22 ani ar fi fost îndrumat constant să urmeze o carieră în poliție, însă situația ar fi culminat cu eșecul său la admiterea la Academia de Poliție. În prezent, tânărul este student în București, la Academia de Studii Economie (ASE), iar pe 1 iunie ar fi venit special la Piatra Neamț pentru a-și ucide tatăl.

Gestul bizar făcut de fiul polițistului Ciprian Verdeș, după ce și-a ucis tatăl. Martorii și-au făcut cruce!

Ultimele cuvinte rostite de polițistul Ciprian Verdeș, înainte să fie ucis de propriul său fiu. Crima a avut loc în plină stradă

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