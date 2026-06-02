Gestul bizar făcut de fiul polițistului Ciprian Verdeș, după ce și-a ucis tatăl. Martorii și-au făcut cruce!

O tragedie de o violență extremă a zguduit comunitatea din Piatra-Neamț, unde un polițist în vârstă de 50 de ani a fost ucis pe stradă chiar de fiul său, un tânăr de 22 de ani, student. Incidentul s-a petrecut în jurul orei 21, după un conflict izbucnit inițial în locuința familiei, care a degenerat rapid într-un atac sângeros desfășurat în plină stradă, sub privirile mai multor martori.

Potrivit informațiilor reconstituite din declarațiile celor prezenți, scandalul dintre tată și fiu ar fi început în apartament, unde discuțiile au escaladat până la un punct critic. Cei doi au ieșit ulterior din bloc, însă conflictul nu s-a oprit. Bărbatul de 50 de ani, deja rănit, a încercat să se îndepărteze, fiind urmărit de agresorul său. Atacul a continuat în spațiul public, unde victima a fost lovită repetat cu un obiect tăietor-înțepător.

Gestul bizar făcut de fiul polițistului Ciprian Verdeș, după ce și-a ucis tatăl

Martorii spun că scena s-a derulat extrem de rapid, în mai puțin de un minut, dar cu o intensitate greu de descris. Polițistul ar fi încercat să se apere și să ceară ajutor, însă a fost depășit de forța atacului. După ce a căzut la pământ, agresiunea ar fi continuat, ceea ce a amplificat șocul celor care asistau neputincioși la eveniment.

Mai multe persoane aflate în zonă au descris un comportament neobișnuit al tânărului imediat după comiterea faptei. Acesta nu ar fi părăsit imediat locul, ci ar fi rămas în apropiere, privind scena pentru câteva momente, înainte de a se îndepărta lent. Ulterior, ar fi revenit pentru scurt timp lângă victimă, după care s-ar fi retras din nou, mergând pe jos, fără a părea grăbit.

Comportamentul său ulterior a fost considerat de martori ca fiind incoerent și inexplicabil, unii descriind o stare de confuzie sau detașare. Tânărul ar fi fost observat circulând pe o stradă din apropiere, având asupra sa obiectul folosit în atac, până la intervenția forțelor de ordine, care l-au reținut la scurt timp.

„Au ieşit două persoane încăierate, o persoană mai în vârstă prezenta leziuni. S-a întâmplat foarte repede, în aproximativ 45 de minute, victima striga după ajutor. ‘Ajutor, ajutor, săriţi că mă omoară!’. Încerca să se apere, îl ţinea pe agresor. Agresorul s-a îndepărtat câţiva metri, apoi s-a întors şi l-a mai înjunghiat. S-a ridicat spre noi, a spus că a vrut să îl omoare. Era cumva posedat de un demon. S-a întâmplat totul foarte repede. În 45 de secunde. Cum şi-a ridicat privirea de pe victimă agresorul şi a spus: voia să mă omoare. Şi a plecat liniştit în direcţia asta. După ce a făcut asta se vedea în privirea lui că s-a eliberat”, a povestit un martor, conform Observatornews.ro „Eram toţi cu mâinile goale, ce poţi să faci, (…) Criminalul se mai uita înapoi, spe noi, spre mama lui, cum plânge la capul tatălui”, a mai spus alt martor pentru sursa citată mai sus.

