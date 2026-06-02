Tensiuni în familia lui Florin Salam, înainte de nunta lui Dani Stoian. Decizia fiului său l-a supărat pe manelist

Fiul lui Florin Salam și partenera sa urmează să se căsătorească în doar câteva zile. Evenimentul se va desfășura într-un cadru restrâns.

Manelistul a confirmat informația și a făcut declarații după ce a fost întrebat de mai multe persoane de ce la nuntă nu au fost invitați mai mulți apropiați. Artistul a explicat că decizia de a organiza o ceremonie restrânsă i-a aparținut fiului său, Dani. Însă a lăsat să se înțeleagă că întreaga situație l-a deranjat într-o anumită măsură.

Dani Stoian și partenera sa sunt căsătoriți civil încă din 2023, iar pe 4 iunie urmează să își unească destinele și în fața lui Dumnezeu, printr-o ceremonie religioasă.

Florin Salam a făcut declarații despre evenimentul important din viața fiului său. Vedeta a precizat că nunta va avea loc într-un cadru restrâns, alături de familie și apropiați.

Artistul a declarat că fiul său urmează să își unească destinul cu partenera sa și în fața bisericii într-o zi în care artistul are deja programată o cântare, aflată la peste 100 de kilometri de București.

Din acest motiv, cântărețul a spus că nu va putea fi prezent la începutul petrecerii și că va ajunge doar parțial la evenimentul important din familia sa.

Manelistul a mai precizat că și-ar fi dorit ca fiul său, Dani Stoian, să stabilească data nunții împreună cu el, având în vedere agenda sa încărcată de evenimente.

Petrecerea de nuntă a lui Dani Stoian și a soției sale este programată într-o locație din apropierea Bucureștiului, iar Florin Salam a spus că, după ce își va onora angajamentul profesional, va ajunge ulterior la eveniment pentru a fi alături de cei doi.

„El a pus data știind că eu am cele mai multe obligații din România. Trebuia să pună data cu mine. În sfârșit, e băiatul meu, nu am cum să fiu supărat pe băiatul meu. E viața mea, orice mi-ar face, dar referitor la nunta lui, în data pe care a pus-o el, eu în ziua aia (…) am un program de făcut la o nuntă la 100 și ceva de kilometri de București. Nu e problemă. Mă duc și cânt și voi ajunge și eu la băiatul meu”, a spus Florin Salam, pe TikTok.

Florin Salam a oferit explicații după ce mai multe persoane apropiate au remarcat că nu au fost invitate la nunta fiului său. Artistul a precizat că decizia de a organiza un eveniment restrâns i-a aparținut lui Dani Stoian.

Potrivit acestuia, la ceremonie vor participa doar membrii familiei și apropiații foarte apropiați. Totodată, Florin Salam a mai spus că la petrecere nu vor fi interpretate manele. Mirii au optat pentru muzică ușoară.

„El face nunta cu 40-50 de familii maxim, cu oameni cu care a fost el la Dinu Lipatti, cu colegi de-ai lui, cum și-a organizat el ca puștan care vrea să își facă nunta și a văzut și el în alte părți. Nu-i convine cu mii de oameni (…) El și-a luat muzică ușoară. Băiatul meu e pe modern. Să îi dea Dumnezeu sănătate. E timpul lui să își facă (…) El e mai sensibil, soția lui la fel (…) Ei nu vor mulți oameni, de aceea nici eu nu o să chem multă lume decât familia mea și cei care au apucat să îl cunoască din neamuri”, a mai spus manelistul.

