Ce va face trupa Re-born, câștigătoarea Românii au talent 2026, cu premiul de 120.000 de euro

Sezonul 16 Românii au Talent a ajuns la final. Câștigătoarele din acest an sunt fetele de la trupa Re-Born, o formație din Târgu Mureș. Premiul cel mare a fost de 120.000 de euro. Invitate în cadrul unei emisiuni, ele au recunoscut ce vor face cu banii.

Românii au Talent este una dintre cele mai iubite emisiuni de talente din țara noastră. Sezonul 16 s-a încheiat, iar învingătoarele din acest an sunt fetele de la trupa Re-Born. Acestea au fost invitate în cadrul unui matinal, acolo unde au vorbit despre experiența participării, dar și unde vor merge banii. Ele au explicat că o parte îi vor împărți, iar cealaltă parte de bani îi vor dona sălii de dans în care se pregătesc ani de zile.

Ce vor face fetele cu premiul cel mare de la Românii au Talent

Câștigătoarele show-ului de talente au fost invitate în cadrul unui matinal, acolo unde au vorbit despre experiența pe care au avut-o. Acestea au explicat că încă nu le vine să creadă prin ce au trecut. Ele nu au conștientizat pe deplin performanța obișnuită.

Nu. Nu am realizat. Și e ceva ce nici măcar n-am avut curajul să visăm, de fapt, au declarat ele.

De asemenea, fetele consideră că succesul este rezultatul muncii lor de-a lungul anilor, dar mai ales că se datorează susținerii primite din partea familiei și nu numai.

Dacă am realizat-o, am realizat-o și datorită muncii noastre, dar mai ales a celor care ne-au susținut, ne-au apreciat și ne-au încurajat să facem ceea ce facem și să ne dăm seama că facem bine, au mai adăugat ele.

În plus, întrebate ce vor face cu cei 120.000 de euro, câștigătoarele au spus că o parte din bani vor merge la sala de dans în care se pregătesc, iar cealaltă parte o vor împărți între ele.

Vom renova sala noastră de dans pentru a avea mai multe condiții, evident, și restul îi vom împărți. Cam toate o să investim în facultatea la care vrem să mergem și în viitorul nostru. Cred că este o idee foarte bună să îi punem momentan deoparte și fiecare dintre noi, când ajunge la finalul clasei a XII-a, să ne continuăm studiile unde dorim, au spus membrele Re-Born.

