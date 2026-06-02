Gabriela Cristea și-a demolat casa din Italia. Cum arăta conacul părăsit de 50 de ani, înainte de renovare

Gabriela Cristea și Tavi Clonda au demarat oficial un amplu proiect de transformare a proprietății pe care o dețin în regiunea Abruzzo din Italia. Cei doi au decis să treacă de la o construcție existentă la o reconstrucție completă, după o serie de analize tehnice și evaluări detaliate realizate împreună cu specialiști în domeniu.

Imobilul aflat în zona italiană, considerat de cuplu un loc cu valoare sentimentală și un potențial de refugiu familial, a intrat în proces de demolare, după ce proprietarii au concluzionat că această variantă este mai eficientă și mai sigură decât o simplă consolidare. Decizia a fost luată în urma unor discuții îndelungate cu arhitecți și ingineri structurali, dar și după consultarea cadrului legislativ local și efectuarea unor calcule financiare comparative între renovare și reconstrucție de la zero.

Gabriela Cristea și-a demolat casa din Italia

Potrivit planului stabilit, vechea clădire urmează să fie demolată în totalitate, însă o parte importantă a materialelor va fi recuperată și reutilizată în noul proiect. Se estimează că aproximativ 95% din cărămida existentă va fi salvată și integrată fie în noua construcție, fie folosită ca material de umplutură și bază pentru alte lucrări auxiliare. De asemenea, acoperișul existent va fi dezasamblat cu grijă, urmând să fie refolosit acolo unde este posibil, în concordanță cu principiile de eficiență și sustenabilitate asumate de proprietari.

Noul proiect arhitectural își propune să păstreze specificul zonei Abruzzo, cunoscut pentru construcțiile cu influențe tradiționale italiene, dar să îl combine cu soluții moderne de rezistență, siguranță și confort. Conceptul general vizează o locuință care respectă estetica locală, însă este realizată cu tehnologii actuale, atât în ceea ce privește structura, cât și instalațiile și eficiența energetică. Astfel, se urmărește obținerea unui echilibru între autenticitatea arhitecturală și standardele contemporane de locuire.

„Gata! Începe marea demolare și reconstrucția casei din Italia. După discuții îndelungate cu arhitecții și inginerul structurist, după consultarea legii și făcutul calculelor financiare am decis: o să demolăm casa și o reconstruim. E mult mai sigur așa, iar costurile sunt cu foarte puțin peste, față de reconsolidare. Vom recupera 95% din cărămidă și tot acoperișul iar restul o să folosim ca balastru. Vom păstra toate elementele de arhitectură și design specifice zonei, dar vom avea o casă trainică și mult mai bine poziționată pe locație. Practic vom avea o casă tradițională ca design, dar modernă ca tehnologie și structura de rezistență. Anul ăsta pare ca o să fie gata ridicată structura, iar din februarie 2027 (dacă ne țin buzunarele) începem instalațiile și finisajele. Mai e mult până departe, dar e important să ne apucăm. Destinația e importantă dar drumul este cel care ne împlinește cu adevărat”, a spus Gabriela Cristea.

