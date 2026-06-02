Noi detalii în cazul lui Ciprian Verdeș, polițistul ucis de propriul fiu. Martorii fac dezvăluiri uluitoare: ”Era posedat de demoni!”

De: Irina Vlad 02/06/2026 | 19:26
Un tânăr de 22 de ani a comis crima care a șocat întreaga comunitate din Piatra Neamț. În urma unui conflict spontan, Vlad Verdeș și-a înjunghiat tatăl de mai multe ori cu un cuțit. Victima era ofițer MAI de peste 30 de ani și nu a avut nicio șansă în fața loviturilor brutale ale fiului său. Avem declarațiile martorilor! 

Crima din Piatra Neamț a avut loc în noaptea luni, 1 mai, iar alarma la 112 a fost dată în jurul orei 21:00. Ciprian Verdeș, ofițer în cadrul Serviciului Public Comunitar Regim Permise de Conducere și Înmatricularea Vehiculelor (SPCRPIV) Neamț, unde lucra din anul 2016, a fost suprins ieșind din scara blocului în care locuia, în apropiere de hotelul Ceahlău, rănit și strigând după ajutor.

Ce spun martorii despre crima din Piatra Neamț

La câteva secunde, fiul său, Vlad Verdeș, un tânăr de 22 de ani, l-a urmat, apoi l-a atacat violent cu un cuțit. Polițistul a fost înjunghiat de mai multe ori în zona abdomenului, a gâtului și a inimii, scene care au fost surprinse de martori și de camerele de supraveghere din zonă. Polițistul nu a mai avut nicio șansă la viață, în ciuda intervenției rapide a salvatorilor. Ulterior, Inspectoratul de Poliție Județean Neamț a confirmat că agresorul este fiul colegului lor.

Tragedia a avut loc în plină stradă, sub privirile trecătorilor, care susțin că au auzit ultimele cuvinte rostite de ofițer înainte de a-și pierde viața: „Ajutor, ajutor, mă omoară”, ar fi spus Ciprian Verdeș. Martorii la tragedie susțin că tânărul de 22 de ani și-a atacat tatăl cu o furie și agresivitate de nedescris, fiind extrem de agitat și cuprins de o stare de furie necontrolată.

„”Victima a strigat după ajutor. Încerca să se apere, îl ţinea pe agresor. Era posedat de demoni sau de droguri. Habar n-am, era o energie foarte necurată, nu era 100% uman. Părea foarte agitat, cu o energie dubioasă, după ce l-a înjunghiat se vedea în privirea lui ca s-a eliberat”, a declarat unul dintre cei care au asistat la incident, potrivit Observator.

Martorul susține că polițistul a ieșit din bloc în încercarea de a se salva din calea furiei băiatului, însă tânărul de 22 de ani a continuat să îl lovească și în momentul în care victima a căzut inconștientă la pământ. După ce și-a ucis tatăl, Vlad Verdeș și-a lăsat părintele într-o baltă de sânge apoi s-a îndepărtat de locul crimei. Martorii sunt de părere că agresorul ar fi fost sub influența drogurilor.

„L-a înjunghiat de câteva ori el, a căzut inconştient. Agresorul s-a îndepărtat câţive metri, după care a revenit, a mai lovit de câteva ori cu cuţitul în victimă, care era jos, inconștient, nu mai dădea niciun semn de viață. Totul s-a întâmplat foarte repede. În 45 de secunde. Cum și-a ridicat privirea de pe victimă, agresorul a spus: voia să mă omoare”. Apoi a plecat ușor, așa, la pas de plimbare. Criminalul semai uita înapoi, spre noi, spre mama lui, cum plânge la capul tatălui”, a mai spus același martor.

„Din moment ce nu a gândit și a făcut o chestie atât de sadica ma gândesc ca era în sevraj”, a explicat un al martor.

 

