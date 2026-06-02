Acasă » Știri » Melek, revoltată după ce a fost la un pas să-și piardă permisul de conducere: ”Îmi dai 9 puncte penalizare pentru că am parcat în fața porții?”

Melek, revoltată după ce a fost la un pas să-și piardă permisul de conducere: ”Îmi dai 9 puncte penalizare pentru că am parcat în fața porții?”

De: Anca Chihaie 02/06/2026 | 19:08
Melek /Foto: Instagram
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google
Urmărește-ne pe Google News Urmărește-ne în Discover

Melek, văduva tânărului care și-a pierdut viața în accidentul rutier provocat de Mario Iorgulescu, a ajuns recent în centrul unei situații care a stârnit numeroase reacții în mediul online. Femeia a fost sancționată de polițiști în orașul Chitila, după ce autoturismul său a fost găsit parcat neregulamentar. Pe lângă amenda primită, aceasta s-a ales și cu un număr considerabil de puncte de penalizare, aspect care a generat nemulțumirea sa.

Parcarea neregulamentară reprezintă una dintre cele mai frecvente încălcări ale regulilor de circulație întâlnite în localitățile din România. În funcție de locul în care este staționat vehiculul și de efectele produse asupra traficului sau accesului în anumite zone, sancțiunile pot varia de la amenzi moderate până la măsuri suplimentare prevăzute de legislația în vigoare.

Melek a fost la un pas să își piardă permisul

Incidentul a avut loc recent, când autoritățile au constatat o abatere privind modul în care fusese lăsat vehiculul. Conform sancțiunii aplicate, femeia a fost obligată să plătească o amendă contravențională de aproximativ 500 de lei. Totodată, procesul-verbal întocmit de agenți a inclus și aplicarea a nouă puncte de penalizare.

Deși cuantumul amenzii nu este unul neobișnuit pentru astfel de abateri, numărul mare de puncte de penalizare a atras atenția și a reprezentat principalul motiv de nemulțumire. În cazul șoferilor care acumulează un număr ridicat de puncte într-o perioadă relativ scurtă, legislația rutieră prevede măsuri suplimentare, inclusiv suspendarea dreptului de a conduce.

Situația este cu atât mai delicată cu cât femeia se află deja într-o poziție vulnerabilă din perspectiva punctelor de penalizare acumulate. Potrivit informațiilor prezentate de aceasta în mediul online, sancțiunea recentă o apropie de pragul care poate conduce la suspendarea permisului de conducere. Astfel, o eventuală nouă abatere ar putea avea consecințe importante asupra posibilității sale de a se deplasa cu autoturismul personal.

„Eu înțeleg și sunt fericită și mândră că poliția își face datoria și se ocupă de orașul Chitila, dar să îmi dai nouă puncte penalizare pentru că am parcat în fața porții mi se pare ceva grav. Ce am făcut? Nu am trecut pe roșu, nu am cuvinte. Nu mai zic de amendă. Nouă puncte, că am parcat în fața porții. Înțeleg, apreciez poliția din Chitila că vă faceți datoria, sunt recunoscătoare, vă mulțumesc pentru acest lucru, dar să îmi dai nou puncte că am parcat în fața porții mi se pare că ai vrut să fii prea răutăcios cu mine.

500 de lei amenda. Dacă nu am plătit-o la timp, 2.000 de lei. Înțeleg, nu e problemă, dar nouă puncte. Tu îți dai seama că îmi mai trebuie cinci-șase puncte și mi-a luat permisul? Că am parcat în fața porții”, a spus Melek, pe TikTok.

CITEȘTE ȘI: Cristian Rizea, stupefiat după ce a văzut interviul cu Mario Iorgulescu la Dan Capatos Show: ”Orice psiholog confirmă asta!”

Mario Iorgulescu vorbește despre momentul în care a aflat că a omorât un om în accident: “Am început să mă crizez, m-au sedat”

Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
Noi detalii în cazul lui Ciprian Verdeș, polițistul ucis de propriul fiu. Martorii fac dezvăluiri uluitoare: ”Era posedat de demoni!”
Știri
Noi detalii în cazul lui Ciprian Verdeș, polițistul ucis de propriul fiu. Martorii fac dezvăluiri uluitoare: ”Era posedat…
Ștefan Mihalcea a murit într-un accident de motocicletă pe ”drumul diavolului” din Italia. Avea doar 32 de ani
Știri
Ștefan Mihalcea a murit într-un accident de motocicletă pe ”drumul diavolului” din Italia. Avea doar 32 de ani
Le găsești în orice supermarket. Aceste fructe au cele mai multe urme de pesticide
Mediafax
Le găsești în orice supermarket. Aceste fructe au cele mai multe urme de...
Bușcu: E posibil ca Gheorghiță să fi faultat SAFE/Acuz tot corpul conducerii militare de joc premeditat în favoarea Rusiei
Gandul.ro
Bușcu: E posibil ca Gheorghiță să fi faultat SAFE/Acuz tot corpul conducerii militare...
Simona Halep, bogată și divorțată, a atras toate privirile cu apariția ei la gala pentru Nadia Comăneci. Și-a făcut selfie în oglindă
Prosport.ro
Simona Halep, bogată și divorțată, a atras toate privirile cu apariția ei la...
Imagini șocante cu un student care a murit încătușat de polițiști în timp ce făptașul era lăsat liber: „Nu cred că ai fost înjunghiat, amice”
Adevarul
Imagini șocante cu un student care a murit încătușat de polițiști în timp...
„Nu ne mai putem permite acest război”. Tensiuni majore la Moscova din cauza cheltuielilor militare
Digi24
„Nu ne mai putem permite acest război”. Tensiuni majore la Moscova din cauza...
Se anunță ”FURTUNI” DE CĂLDURĂ fără precedent: ”Temperaturile au crescut extrem de rapid!”
Mediafax
Se anunță ”FURTUNI” DE CĂLDURĂ fără precedent: ”Temperaturile au crescut extrem de rapid!”
Parteneri
Cine este Claudia Dumitru, femeia care i-ar fi cucerit inima lui Rareș Cojoc după divorțul de Andreea Popescu? E cunoscută în lumea mondenă
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Cine este Claudia Dumitru, femeia care i-ar fi cucerit inima lui Rareș Cojoc după divorțul...
„Am 2,03 metri înălțime și-mi place să fac dragoste”. Jucătoarea vinde imagini cu ea
Prosport.ro
„Am 2,03 metri înălțime și-mi place să fac dragoste”. Jucătoarea vinde imagini cu ea
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan...
Cum s-a distrat Prodanca cu fiicele și viitorii gineri în Italia? „Sunt amândouă mai înalte ca mine”. Cine sunt iubiții superbelor fete?
Click.ro
Cum s-a distrat Prodanca cu fiicele și viitorii gineri în Italia? „Sunt amândouă mai înalte...
Un oraș polonez înlătură steagul ucrainean de pe primărie după un gest făcut de Zelenski. „Nu va duce la nimic bun”
Digi 24
Un oraș polonez înlătură steagul ucrainean de pe primărie după un gest făcut de Zelenski....
Dacia plătește chiar și 200.000 de lei angajaților care își dau demisia
Promotor.ro
Dacia plătește chiar și 200.000 de lei angajaților care își dau demisia
BANCUL ZILEI. Psiholog: – Bulă, înainte să începem terapia, o singură întrebare mai am!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Psiholog: – Bulă, înainte să începem terapia, o singură întrebare mai am!
Bombă în astronomie: Ce s-a descoperit ascuns sub un asteroid
go4it.ro
Bombă în astronomie: Ce s-a descoperit ascuns sub un asteroid
Oamenii de știință au descoperit un virus gigantic care se reproduce într-un mod complet unic
Descopera.ro
Oamenii de știință au descoperit un virus gigantic care se reproduce într-un mod complet unic
Oficial: Data de lansare pentru GTA VI rămâne neschimbată
Go4Games
Oficial: Data de lansare pentru GTA VI rămâne neschimbată
Bușcu: E posibil ca Gheorghiță să fi faultat SAFE/Acuz tot corpul conducerii militare de joc premeditat în favoarea Rusiei
Gandul.ro
Bușcu: E posibil ca Gheorghiță să fi faultat SAFE/Acuz tot corpul conducerii militare de joc...
ULTIMA ORĂ
Noi detalii în cazul lui Ciprian Verdeș, polițistul ucis de propriul fiu. Martorii fac dezvăluiri ...
Noi detalii în cazul lui Ciprian Verdeș, polițistul ucis de propriul fiu. Martorii fac dezvăluiri uluitoare: ”Era posedat de demoni!”
Ștefan Mihalcea a murit într-un accident de motocicletă pe ”drumul diavolului” din Italia. Avea ...
Ștefan Mihalcea a murit într-un accident de motocicletă pe ”drumul diavolului” din Italia. Avea doar 32 de ani
BREAKING | O influenceriță celebră a fost găsită moartă în camera de hotel
BREAKING | O influenceriță celebră a fost găsită moartă în camera de hotel
Adelina Pestrițu, experiență traumatizantă la Disneyland Paris. Ce a putut să pățească vedeta: ...
Adelina Pestrițu, experiență traumatizantă la Disneyland Paris. Ce a putut să pățească vedeta: ”Am zis că mor!”
Despărțire-ȘOC în showbiz! Adrian Norocel și Ana și-au spus adio: „Nu mai există cale de împăcare”
Despărțire-ȘOC în showbiz! Adrian Norocel și Ana și-au spus adio: „Nu mai există cale de împăcare”
Cu ce se ocupă Cabral, după ce s-a retras din televiziune. Schimbare radicală după divorțul de Andreea ...
Cu ce se ocupă Cabral, după ce s-a retras din televiziune. Schimbare radicală după divorțul de Andreea Ibacka
Vezi toate știrile