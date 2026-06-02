Melek, revoltată după ce a fost la un pas să-și piardă permisul de conducere: ”Îmi dai 9 puncte penalizare pentru că am parcat în fața porții?”

Melek, văduva tânărului care și-a pierdut viața în accidentul rutier provocat de Mario Iorgulescu, a ajuns recent în centrul unei situații care a stârnit numeroase reacții în mediul online. Femeia a fost sancționată de polițiști în orașul Chitila, după ce autoturismul său a fost găsit parcat neregulamentar. Pe lângă amenda primită, aceasta s-a ales și cu un număr considerabil de puncte de penalizare, aspect care a generat nemulțumirea sa.

Parcarea neregulamentară reprezintă una dintre cele mai frecvente încălcări ale regulilor de circulație întâlnite în localitățile din România. În funcție de locul în care este staționat vehiculul și de efectele produse asupra traficului sau accesului în anumite zone, sancțiunile pot varia de la amenzi moderate până la măsuri suplimentare prevăzute de legislația în vigoare.

Melek a fost la un pas să își piardă permisul

Incidentul a avut loc recent, când autoritățile au constatat o abatere privind modul în care fusese lăsat vehiculul. Conform sancțiunii aplicate, femeia a fost obligată să plătească o amendă contravențională de aproximativ 500 de lei. Totodată, procesul-verbal întocmit de agenți a inclus și aplicarea a nouă puncte de penalizare.

Deși cuantumul amenzii nu este unul neobișnuit pentru astfel de abateri, numărul mare de puncte de penalizare a atras atenția și a reprezentat principalul motiv de nemulțumire. În cazul șoferilor care acumulează un număr ridicat de puncte într-o perioadă relativ scurtă, legislația rutieră prevede măsuri suplimentare, inclusiv suspendarea dreptului de a conduce.

Situația este cu atât mai delicată cu cât femeia se află deja într-o poziție vulnerabilă din perspectiva punctelor de penalizare acumulate. Potrivit informațiilor prezentate de aceasta în mediul online, sancțiunea recentă o apropie de pragul care poate conduce la suspendarea permisului de conducere. Astfel, o eventuală nouă abatere ar putea avea consecințe importante asupra posibilității sale de a se deplasa cu autoturismul personal.

„Eu înțeleg și sunt fericită și mândră că poliția își face datoria și se ocupă de orașul Chitila, dar să îmi dai nouă puncte penalizare pentru că am parcat în fața porții mi se pare ceva grav. Ce am făcut? Nu am trecut pe roșu, nu am cuvinte. Nu mai zic de amendă. Nouă puncte, că am parcat în fața porții. Înțeleg, apreciez poliția din Chitila că vă faceți datoria, sunt recunoscătoare, vă mulțumesc pentru acest lucru, dar să îmi dai nou puncte că am parcat în fața porții mi se pare că ai vrut să fii prea răutăcios cu mine. 500 de lei amenda. Dacă nu am plătit-o la timp, 2.000 de lei. Înțeleg, nu e problemă, dar nouă puncte. Tu îți dai seama că îmi mai trebuie cinci-șase puncte și mi-a luat permisul? Că am parcat în fața porții”, a spus Melek, pe TikTok.

