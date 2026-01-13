Cristian Rizea, stupefiat după ce a văzut interviul cu Mario Iorgulescu la Dan Capatos Show: ”Orice psiholog confirmă asta!”

Cristian Rizea, invitat în emisiunea Dan Capatos Show, a intervenit în subiectul momentului și a analizat declarațiile lui Mario Iorgulescu, oferite în exclusivitate pentru CANCAN.RO. El a vorbit și despre sistemul întâlnit în închisorile din România, dar și despre sumele imense pe care Gino Iorgulescu le dă pentru ca fiul lui să trăiască în lux. Toate detaliile în articol.

Cristian Rizea a fost unul dintre invitații lui Dan Capatos în ediția din 13 ianuarie 2026 a emisiunii Dan Capatos Show, care se difuzează de luni până joi, pe contul oficial de Facebook și canalul de YouTube CANCAN.RO. În cadrul unui interviu interesant, acesta a făcut mai multe dezvăluiri despre familia Iorgulescu.

Gino Iorgulescu plătește sume uriașe pentru a-l ține pe Mario în lux

După ce a văzut interviul, Cristian Rizea a tras o concluzie clară: Mario Iorgulescu se afla sub efectul sedativelor atunci când vorbea. De asemenea, el a spus și că nu crede că tânărul poate consuma alcool acolo unde se află. De asemenea, el a vorbit din proprie experiență despre modul în care substanțele interzise sunt introduse în închisorile din România.

„Cred că el e sub sedative. Orice psiholog care vede interviul, confirmă asta. Cred că nu are voie acolo cu alcool. (…) Eu am făcut dezvăluiri când am ieșit de la Jilava. Nu se poate face decât cu complicitate. Au inventat deținuții cum să bagă alea (n.r. substanțe interzise), cu foiță, cu dinalea. Dacă primești plic, te pune să scuturi alea. Multe altele. Românii sunt foarte inventivi. Totul se face în siguranță, cu complicitatea gardienilor. Banii se iau afară, nu se iau acolo, că deținutul nu are bani pe mână. Când se duc să ocupe acolo… Au trecut 7 luni de când am ieșit eu, am vorbit de astea și uite că i-a luat. Astea nu se fac fără acord de sus, la câte filtre se fac. Era un director de penitenciar, era cu mine în celulă. Lua televizoare, au băgat telefon în televizor și el le vindea cu 2000 de euro acolo.”, a spus Cristian Rizea.

În ceea ce privește declarațiile lui Mario Iorgulescu din timpul interviului, Cristian Rizea consideră că acesta a exagerat în privința cantității de substanțe interzise pe care a menționat-o. Mai mult, el a dezvăluit condițiile de lux în care Mario este ținut de tatăl lui, Gino Iorgulescu, care ar ieși mai bine dacă ar cumpăra 10 case, decât dacă l-ar ține în continuare pe tânăr acolo, potrivit lui Rizea.

„Nu cred că poate lua mai mult de 1 gram, două. Te faci praf. Păi nu vezi, ceea ce se întâmplă și azi, de ani de zile. Nu pot să spun că e bine, dar e un exemplu. Cei care ne privesc să ia partea bună, ceilalți părinți să nu își lase copiii, să înțeleagă că e cel mai rău lucru care le poate afecta viitorul copiiilor. Se poate întâmpla oricui. Îmi pare rău de Gino, de familia lui. În rarele apariții ale lui cu interviuri… Gino e deja îmbătrânit, terminat. Pe Gino l-au dus aceste probleme în cap. Sursele mele îmi spun că Gino dă mulți bani pe lună pentru locația unde stă Mario. E o poliție privată care îi păzește. Stau șmecheri acolo, cu mare potență financiară. Mi s-a spus. Îl costă foarte mult întreținerea lui Mario acolo. Mai bine lua 10 case decât să îl țină acolo.”, a mai spus Cristian Rizea.

