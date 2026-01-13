Acasă » Știri » Cristian Rizea, stupefiat după ce a văzut interviul cu Mario Iorgulescu la Dan Capatos Show: ”Orice psiholog confirmă asta!”

Cristian Rizea, stupefiat după ce a văzut interviul cu Mario Iorgulescu la Dan Capatos Show: ”Orice psiholog confirmă asta!”

De: roxana tudorescu 13/01/2026 | 14:56
Cristian Rizea face dezvăluiri despre Mario Iorgulescu în emisiunea Dan Capatos Show

Cristian Rizea, invitat în emisiunea Dan Capatos Show, a intervenit în subiectul momentului și a analizat declarațiile lui Mario Iorgulescu, oferite în exclusivitate pentru CANCAN.RO. El a vorbit și despre sistemul întâlnit în închisorile din România, dar și despre sumele imense pe care Gino Iorgulescu le dă pentru ca fiul lui să trăiască în lux. Toate detaliile în articol.

Cristian Rizea a fost unul dintre invitații lui Dan Capatos în ediția din 13 ianuarie 2026 a emisiunii Dan Capatos Show, care se difuzează de luni până joi, pe contul oficial de Facebook și canalul de YouTube CANCAN.RO. În cadrul unui interviu interesant, acesta a făcut mai multe dezvăluiri despre familia Iorgulescu.

Gino Iorgulescu plătește sume uriașe pentru a-l ține pe Mario în lux

După ce a văzut interviul, Cristian Rizea a tras o concluzie clară: Mario Iorgulescu se afla sub efectul sedativelor atunci când vorbea. De asemenea, el a spus și că nu crede că tânărul poate consuma alcool acolo unde se află. De asemenea, el a vorbit din proprie experiență despre modul în care substanțele interzise sunt introduse în închisorile din România.

„Cred că el e sub sedative. Orice psiholog care vede interviul, confirmă asta. Cred că nu are voie acolo cu alcool. (…) Eu am făcut dezvăluiri când am ieșit de la Jilava. Nu se poate face decât cu complicitate. Au inventat deținuții cum să bagă alea (n.r. substanțe interzise), cu foiță, cu dinalea. Dacă primești plic, te pune să scuturi alea. Multe altele. Românii sunt foarte inventivi. Totul se face în siguranță, cu complicitatea gardienilor. Banii se iau afară, nu se iau acolo, că deținutul nu are bani pe mână. Când se duc să ocupe acolo… Au trecut 7 luni de când am ieșit eu, am vorbit de astea și uite că i-a luat. Astea nu se fac fără acord de sus, la câte filtre se fac. Era un director de penitenciar, era cu mine în celulă. Lua televizoare, au băgat telefon în televizor și el le vindea cu 2000 de euro acolo.”, a spus Cristian Rizea.

În ceea ce privește declarațiile lui Mario Iorgulescu din timpul interviului, Cristian Rizea consideră că acesta a exagerat în privința cantității de substanțe interzise pe care a menționat-o. Mai mult, el a dezvăluit condițiile de lux în care Mario este ținut de tatăl lui, Gino Iorgulescu, care ar ieși mai bine dacă ar cumpăra 10 case, decât dacă l-ar ține în continuare pe tânăr acolo, potrivit lui Rizea.

„Nu cred că poate lua mai mult de 1 gram, două. Te faci praf. Păi nu vezi, ceea ce se întâmplă și azi, de ani de zile. Nu pot să spun că e bine, dar e un exemplu. Cei care ne privesc să ia partea bună, ceilalți părinți să nu își lase copiii, să înțeleagă că e cel mai rău lucru care le poate afecta viitorul copiiilor. Se poate întâmpla oricui. Îmi pare rău de Gino, de familia lui. În rarele apariții ale lui cu interviuri… Gino e deja îmbătrânit, terminat. Pe Gino l-au dus aceste probleme în cap. Sursele mele îmi spun că Gino dă mulți bani pe lună pentru locația unde stă Mario. E o poliție privată care îi păzește. Stau șmecheri acolo, cu mare potență financiară. Mi s-a spus. Îl costă foarte mult întreținerea lui Mario acolo. Mai bine lua 10 case decât să îl țină acolo.”, a mai spus Cristian Rizea.

CITEȘTE ȘI:

Cum a reacționat Gino Iorgulescu, după interviul fiului său? Fugit din clinică, Mario a făcut dezvăluiri incendiare

Cine i-a cumpărat, de fapt, “mașina morții” lui Mario Iorgulescu. Cristian Rizea: ”Gino nu a vrut să îi achiziționeze acel Aston Martin!”

Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
Ce pensie infimă are Aurel Pădureanu. Cât primește de la statul român văduvul Corneliei Catanga
Știri
Ce pensie infimă are Aurel Pădureanu. Cât primește de la statul român văduvul Corneliei Catanga
Ce a declarat Cătălin Măruță în emisiunea de azi, după ce a fost înlăturat de la Pro TV: ”Plecăm cu capul sus!”
Știri
Ce a declarat Cătălin Măruță în emisiunea de azi, după ce a fost înlăturat de la Pro TV:…
Cum ne putem proteja de frig? Recomandările Ministerului Sănătății
Mediafax
Cum ne putem proteja de frig? Recomandările Ministerului Sănătății
Bătrân MORT de frig în casă! Se întâmplă în România lui ianuarie 2026
Gandul.ro
Bătrân MORT de frig în casă! Se întâmplă în România lui ianuarie 2026
Cuplul momentului în România. Cunoscuta cântăreață se iubește cu fostul fotbalist FCSB
Prosport.ro
Cuplul momentului în România. Cunoscuta cântăreață se iubește cu fostul fotbalist FCSB
Președintele care a dat lovitura cu transferul lui Mutu, asasinat la înmormântarea mamei sale
Adevarul
Președintele care a dat lovitura cu transferul lui Mutu, asasinat la înmormântarea mamei...
Scandalul Pandorogate: Decăderea lui „Kim Kardashian a Italiei” și cozonacul care a distrus un imperiu de 82 de milioane de dolari
Digi24
Scandalul Pandorogate: Decăderea lui „Kim Kardashian a Italiei” și cozonacul care a distrus...
Cel mai mare iceberg din lume devine albastru – Oamenii de știință avertizează: „Dezintegrarea completă, peste câteva zile”
Mediafax
Cel mai mare iceberg din lume devine albastru – Oamenii de știință avertizează:...
Parteneri
Cum arăta Naba Salem de la Survivor 2026 înainte de operații estetice! Drama prin care a trecut vedeta
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Cum arăta Naba Salem de la Survivor 2026 înainte de operații estetice! Drama prin care...
FOTO. Milionarul de 58 de ani se iubește cu o femeie mai tânără cu 21 de ani
Prosport.ro
FOTO. Milionarul de 58 de ani se iubește cu o femeie mai tânără cu 21...
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar...
Destinația de vacanță pe care a ales-o Corina Caragea la început de an: „Aceste peisaje mi-au tăiat respirația”. Imaginile publicate de prezentatoarea TV
Click.ro
Destinația de vacanță pe care a ales-o Corina Caragea la început de an: „Aceste peisaje...
Vladimir Putin și sosiile. Ce spune un fost șef al MI6 despre folosirea de dubluri: „Ar fi fost o țintă pentru dronele ucrainene”
Digi 24
Vladimir Putin și sosiile. Ce spune un fost șef al MI6 despre folosirea de dubluri:...
Statele Unite către cetăţenii americani: Părăsiți imediat Iranul. Ce înseamnă „Destinație nivel 4”
Digi24
Statele Unite către cetăţenii americani: Părăsiți imediat Iranul. Ce înseamnă „Destinație nivel 4”
Cum arată cel mai nou SUV al Renault și când va fi disponibil pe piață
Promotor.ro
Cum arată cel mai nou SUV al Renault și când va fi disponibil pe piață
BANCUL ZILEI. BUBULINA: – Explică-mi și mie de ce te-ai culcat cu soră-mea?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BUBULINA: – Explică-mi și mie de ce te-ai culcat cu soră-mea?
Eșec strategic: armele furnizate de Putin au lăsat vulnerabilă apărarea Venezuelei. Analiza NYT
go4it.ro
Eșec strategic: armele furnizate de Putin au lăsat vulnerabilă apărarea Venezuelei. Analiza NYT
Puțini știu! Care este diferența dintre Panteon și Partenon?
Descopera.ro
Puțini știu! Care este diferența dintre Panteon și Partenon?
Nu l-ați întâlnit niciodată pe Mario în această ipostază
Go4Games
Nu l-ați întâlnit niciodată pe Mario în această ipostază
Bătrân MORT de frig în casă! Se întâmplă în România lui ianuarie 2026
Gandul.ro
Bătrân MORT de frig în casă! Se întâmplă în România lui ianuarie 2026
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Ce pensie infimă are Aurel Pădureanu. Cât primește de la statul român văduvul Corneliei Catanga
Ce pensie infimă are Aurel Pădureanu. Cât primește de la statul român văduvul Corneliei Catanga
Ce a declarat Cătălin Măruță în emisiunea de azi, după ce a fost înlăturat de la Pro TV: ”Plecăm ...
Ce a declarat Cătălin Măruță în emisiunea de azi, după ce a fost înlăturat de la Pro TV: ”Plecăm cu capul sus!”
Sorin Mărcuș, primele declarații despre relația cu Marina Almășan. Când s-au cunoscut cei doi, ...
Sorin Mărcuș, primele declarații despre relația cu Marina Almășan. Când s-au cunoscut cei doi, de fapt
Orașul subestimat din Europa care a fost desemnat cel mai autentic loc. Oferă o experiență reală, ...
Orașul subestimat din Europa care a fost desemnat cel mai autentic loc. Oferă o experiență reală, nealterată de turismul de masă
Babasha, “interzis” la Desafio. Cine s-a opus total participării la emisiunea de la Pro TV
Babasha, “interzis” la Desafio. Cine s-a opus total participării la emisiunea de la Pro TV
Fostul președinte al clubului unde a activat Adrian Mutu, împușcat mortal! Tragedia a avut loc chiar ...
Fostul președinte al clubului unde a activat Adrian Mutu, împușcat mortal! Tragedia a avut loc chiar la înmormântarea mamei sale
Vezi toate știrile
×