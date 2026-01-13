Cum a reacționat Gino Iorgulescu, după interviul fiului său? Fugit din clinică, Mario a făcut dezvăluiri incendiare

Interviul acordat în exclusivitate pentru CANCAN.RO de Mario Iorgulescu, realizat de Dan Capatos, a reaprins un subiect care continuă să provoace reacții puternice în spațiul public, cel al accidentului în urma căruia Dani Vicol şi-a pierdut viaţa.

Apariția lui Mario Iorgulescu la emisiunea Dan Capatos Show, marcată de declarații neașteptate și momente de vulnerabilitate, a generat imediat discuții aprinse, iar reacția tatălui său, Gino Iorgulescu, președintele Ligii Profesioniste de Fotbal, nu a întârziat să apară.

Cum a reacționat Gino Iorgulescu, după interviul fiului său

La scurt timp după difuzarea materialului, acesta a transmis un comunicat ferm, în care și-a exprimat dezaprobarea totală față de apariția fiului său în spațiul mediatic.

Gino Iorgulescu a precizat că, în momentul realizării interviului, Mario Iorgulescu ar fi părăsit necontrolat clinica în care era internat, fără tratament și fără supraveghere medicală.

„Menționez, de asemenea, că la momentul realizării presupusului interviu, Mario se afla în afara oricărui cadru medical, după ce a părăsit necontrolat clinica în care era internat, fără tratament și fără supraveghere de specialitate, motiv pentru care afirmațiile făcute de acesta nu pot fi luate în considerare sub nicio formă, fiind rezultatul unei stări de dezorganizare psihică și delir, incompatibilă cu exprimarea unei voințe lucide”, a declarat Gino Iorgulescu în comunicatul transmis.

Fugit din clinică, Mario a făcut dezvăluiri incendiare

În continuarea comunicatului, președintele LPF a insistat că Mario nu ar trebui tratat ca un subiect de presă, ci ca o persoană cu dizabilități, care are dreptul la protecție și demnitate. Declarația lui Gino Iorgulescu a fost una categorică:

„Subliniez cu toată responsabilitatea că fiul meu nu este un subiect de presă, nu este un „personaj public” în sensul exploatării senzaționaliste, ci este o persoană cu handicap, cu certificat de dizabilitate recunoscut atât în Italia, cât și în România, care are dreptul fundamental la demnitate, viață privată și protecție împotriva stigmatizării”.

Reacția lui Gino Iorgulescu vine pe fondul unui context juridic extrem de tensionat, motivând că fiul său nu este un subiect de presă, deși Mario Iorgulescu este în prezent căutat de autoritățile române, după ce Tribunalul București a emis un mandat de executare a pedepsei, în urma condamnării sale la opt ani de închisoare pentru lipsire de libertate.

