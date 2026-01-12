Cum e viața lui Mario Iorgulescu la clinica din Italia. Ce îi declanșează ieșirile nervoase

În cea mai nouă ediție a emisiunii „Dan Capatos Show” de la CANCAN.RO invitat a fost Mario Iorgulescu, fiul lui Gino Iorgulescu, președintele Ligii Profesioniste de Fotbal din România. În cadrul discuției cu Dan Capatos, acesta a vorbit despre cum a arătat viața lui în ultimii 6 ani, de când nu se mai afla în România. Mario Iorgulescu trăiește în Italia, acolo unde a fost internat de-a lungul timpului în mai multe clinci.

Mario Iorgulescu, mărturisiri despre viața din clinicile din Italia

În urmă cu ani de zile, viața lui Mario Iorgulescu s-a schimbat radical. Au trecut șase ani de când acesta a provocat un teribil accident rutier, în care Dani Vicol și-a pierdut viața. În urma bărbatului decedat, au rămas soția, Melek, și cei doi copii. La câteva zile după accident, Mario Iorgulescu a fost transferat de către familie în Italia şi internat într-o clinică.

Ei bine, în ultimii ani, asta a însemnat viața lui Mario Iorgulescu. A trecut prin numeroase clinici și s-a luptat cu problemele de sănătate mintală pe care le are. În cadrul emisiunii Dan Capatos Show de la CANCAN.RO, fiul lui Gino Iorgulescu nu s-a ferit să recunoască faptul că viața nu arată deloc roz pentru el.

A trecut prin mai multe clinici, iar tratamentele pe care le-a suportat aici nu au fost prea ușoare. De asemenea, Mario Iorgulescu a vorbit și despre afecțiunile pe care le are și care îl fac, uneori, să fie vulcanic, impulsiv și imprevizibil, după cum chiar el spune.

Dan Capatos: Salut, Mario, bine te-am găsit!

Mario Iorgulescu: Bine v-am găsit!

Dan Capatos: În primul rând, îți mulțumim că ai acceptat această discuție.

Mario Iorgulescu: Eu vă mulțumesc, că m-ați scos din clinică măcar.

Dan Capatos: Da, iată o posibilitate de a ieși și tu din această clinică, în care stai de…

Mario Iorgulescu: De 6 ani.

Dan Capatos: Cum e viața acolo?

Mario Iorgulescu: E groaznică. Am schimbat foarte multe clinici pentru că s-au întâmplat tot felul de nenorociri. Am avut situații în care am fost în clinici cu oameni cu foarte mari probleme de sănătate mintală, pentru că asta e și boala mea, doar că la mine se manifestă uneori pozitiv, mai violent, negativ. Depinde de situații, de stare. Eu nu sunt mereu fluent. Eu n-am o stare dreaptă. Eu sunt ba sus, ba jos. Ori sunt foarte deprimat, ori sunt foarte supărat, ori sunt foarte fericit. Depinde. Nu se știe niciodată. Eu pot să clachez la orice secundă. Am avut situații în care m-am trezit noaptea cu colegi care mă sugrumau și m-am trezit din somn să-i bat, ca să nu mor, să nu mă omoare în somn.

Dan Capatos: Erați mai mulți într-un salon?

Mario Iorgulescu: Da, eram mai mulți într-o vilă, cum ar veni, fiecare cu camera lui sau câte doi în cameră, depinde, că am schimbat multe clinici, cum ți-am zis. Și… n-aveai dreptul să ai cheie pentru că nu… Trebuia să te verifice la orice oră. Dacă era ceva de verificat, nu puteau să-ți dea cheia, să-ți închizi ușa la cameră. Mie mi-au făcut niște avantaje, când mi-au lăsat țigări, de exemplu, că n-aveai voie să fumezi decât când îți dau ei voie. Mi-au lăsat niște avantaje ca PlayStation-ul, să mă joc în cameră, de exemplu, la unele clinici, la unele nimic. Și la una am făcut urât într-o zi, am plecat de acolo, m-am întors. M-a dat afară că am spart ușa, am alergat doctorii, o luasem razna.

Dan Capatos: Îți mai aduci aminte de la ce? Adică ce îți declanșează crizele astea?

Mario Iorgulescu: Pur și simplu, când mă apucă… nu știu să mă controlez, nu știu ce să fac… și mai sunt trigger-ii. Înainte, când se întâmplau lucrurile astea, un trigger de-al meu era alcoolul sau droguri sau substanțe. Noroc că acum, de 7 luni, n-am mai băut nimic, de peste 2 ani n-am mai luat nimic altceva. Trigger-ul meu, pentru că am o leziune pe lobul frontal care are de-a face cu impulsivitatea, în primul rând, și trigger-urile mele sunt alcoolul, droguri sau alte substanțe care pot provoca anumite reacții pe care poate nu ți-le dorești și chiar nu poți să le controlezi, orice ai face. Și de-aia evit să mai beau, să mai interacționez cu oameni care beau ca să nu am poftă sau să nu…

Dan Capatos: Da, e important. Bine, acolo e puțin probabil să interacționezi.

Mario Iorgulescu: Acolo, în clinică, n-ai nicio șansă, oricum. Doar că am mai scăpat de la clinică și m-au prins, m-au arestat și m-au dus la altă clinică de și mai nebuni, unde m-au sedat.

Dan Capatos: Păi evadai sau ce făceai?

Mario Iorgulescu: Am evadat de două ori.

Dan Capatos: Vorba vine, că nu era pușcărie, dar fugeai.

Mario Iorgulescu: Tot pușcărie, pentru că n-ai voie să ieși din curte. Da. N-ai voie, ești controlat non-stop, ești sedat, iei medicamente. Și am evadat de două ori și m-am dus să beau, primul lucru. Și când am băut, după ce am făcut o pauză lungă, toți nervii care mi s-au acumulat în clinică și toate supărările mele au răbufnit pe oameni. L-am bătut pe unul pe stradă, degeaba, m-am întors în clinică, nu au vrut să mă primească, am sărit gardul, am spart ușa la cameră, m-au dus la o clinică de nebuni unde m-au sedat. Două săptămâni am stat acolo, am fost sedat, nu puteam să vorbesc, nu puteam să mă mișc. Sunt numai în depresie, a mărturisit Mario Iorgulescu.

