Acasă » Știri » Livian, fiul lui Nelson Mondialu’, a devenit tată pentru a doua oară! Soția lui a adus pe lume o fetiță și i-au ales un nume superb

De: David Ioan 27/02/2026 | 20:59
Livian, fiul lui Nelson Mondialu', a devenit tată pentru a doua oară! Soția lui a adus pe lume o fetiță și i-au ales un nume superb

Livian Pop, fiul lui Nelson Mondialu’, trăiește din nou emoția paternității, după ce soția sa a adus pe lume o fetiță.

Anunțul a fost făcut public chiar de Nelson Mondialu’, care a distribuit pe Facebook o fotografie realizată în spital, imediat după naștere.

„S-a mărit familia! Regina vă urează o zi bună”, a transmis acesta, vizibil încântat de noul membru al familiei.

La scurt timp, Livian Pop a confirmat vestea și a dezvăluit numele ales pentru micuță. Fetița se numește Esmeralda, iar fratele ei mai mare așteptase cu nerăbdare momentul întâlnirii.

 „Va prezint… protectorul Esmeraldei! Avem o fetiță sănătoasă și fortoasa! S-a auzit glasul ei în tot spitalul. Rămâneți aproape pentru video-uri!!”, a scris Livian pe Facebook, alături de imagini cu băiețelul său.

Numele Esmeralda provine din limba spaniolă și înseamnă „smarald”, fiind asociat cu piatra prețioasă de culoare verde. De-a lungul timpului, acest nume a fost apreciat în diverse culturi datorită sonorității sale și simbolisticii legate de frumusețe, raritate și eleganță.

În tradițiile spaniole și nu numai, Esmeralda evocă povești pline de mister și rafinament, ceea ce a contribuit la răspândirea sa în multe țări.

Semnificațiile numelui sunt strâns legate de simbolurile smaraldului, considerat în numeroase culturi o piatră a armoniei, echilibrului și prosperității. În literatură și artă, personajele numite Esmeralda au reprezentat adesea curajul și frumusețea interioară, ceea ce conferă numelui o încărcătură culturală aparte.

Alegerea acestui nume poate transmite un sentiment de identitate și continuitate, fiind o opțiune cu rezonanță puternică pentru părinți.

Totodată, pentru mulți, Esmeralda este un nume care inspiră unicitate și delicatețe, având o sonoritate melodioasă și o istorie bogată. De asemenea, poate reprezenta o alegere potrivită pentru părinții care își doresc un nume cu semnificație profundă și o notă de eleganță.

Mai mult, acest nume poate deveni o sursă de inspirație pentru copil, oferindu-i o legătură simbolică cu ideea de frumusețe și diversitate. În calendarul onomastic românesc, Esmeralda este sărbătorită pe 24 iunie.

