Nelson Mondialu, foc și pară pe Livian Pop din cauza nepotului. A decis să nu îi mai primească în casă

Probleme în familia lui Nelson Mondialu după nunta faraonică din showbiz! Au terminat distracția, iar acum apar neînțelegerile! E foc și pară pe fiul lui, Livian Pop, din cauza nepotului. Refuză să îi mai primească în casă, iar Bogătașu își vizitează bunica numai când el este plecat. De la ce a pornit totul, de fapt? Fostul concurent de la Puterea Dragostei a spus lucrurilor pe nume!

Dacă la nuntă arunca cu mii de dolari pe dedicații și s-a distrat pe cinste, lucrurile au luat o întorsătură neașteptată.

Nelson Mondialu a decis că ar fi mai bine pentru el să nu îl primească în casă nici pe Livian Pop, dar nici pe nepotul lui! A postat un videoclip în care a explicat ce l-a determinat să prefere să se îndepărteze de cei doi.

Nimeni nu se aștepta la așa ceva! Nelson Mondialu nu vrea să îl mai vadă pe nepotul lui! Motivul? Copilul plânge și urlă atunci când îl ia în brațe. Nu asta îl deranjează, ci faptul că doar cu el se întâmplă așa.

Ceea ce este și mai halucinant este faptul că Nelson Mondialu este de părere că nepotul lui ar fi fost învățat de cineva să aibă astfel de reacții.

Livian Pop nu a vrut să lase lucrurile așa! A trecut la fapte și le-a cerut ajutorul internauților! Vrea să îl facă pe tatăl lui să înțeleagă că fiul lui ar plânge în momentele în care este luat în brațe pentru că l-ar fi spălat pe față cu apă rece în trecut.

Copilului i-ar fi teamă că s-ar putea întâmpla din nou ceva. Acesta este stilul lui Nelson Mondialu de joacă, iar așa a făcut atât cu fiul lui, cât și cu un alt nepot.

„A văzut toată lumea ce a postat tata și apelez la ajutorul dumneavoastră, nu știu, să îi spuneți într-o manieră frumoasă, bineînțeles. (…) A arătat către tabloul meu «Tu nu mai ai ce căuta în casa», dar a zis și de copil, că «nici Bogătașu nu mai are ce căuta la mine». De ce a zis asta? Eu îl înțeleg, pentru că așa e firea tatălui meu. Dacă vin niște prieteni cu copilul lor și nu vine la mine copilul… așa parcă nu că nu îmi mai e drag, dar parcă nu mai am nici eu tragerea aia sau poate că îmi e ciudă dacă nu vine la mine, vine la altcineva. Mai ales dacă ar fi nepotul meu, în situația lui tata (…) Fiind mic, copilul când vede că îl ia, îl bagă să îl spele cu forța cu apă rece pe față (…) Tata îl iubește foarte mult (n.r. pe nepotul lui), numai că are stilul ăsta, așa făcea și cu mine, și cu verișorul meu”, a spus Livian Pop pe TikTok.