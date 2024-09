Nelson Mondialu’ n-are pensie, dar are kilograme de aur! Motivul uluitor pentru care a refuzat să primească bani de la statul român

De ceva timp, Nelson Mondialu’ face senzație pe TikTok, acolo unde nu ezită să se laude cu bogăția sa. Acesta spune despre el că este un om „bazat”, iar drept dovadă stă darul de nuntă pe care i l-a lăsat fiului său. A scos din buzunar 30.000 de euro la grandioasa nuntă, însă nici nu le simte lipsa, căci resursele lui sunt mari, după cum susține. Pe lângă teancurile de bani pe care le afișează în mediul online, aceasta se laudă și cu multe kilograme de aur, pe care le are ascuns bine. Unde ascunde Nelson Mondialu’ întreaga avuție?

Nelson Mondialu’ este unul dintre personajele din mediul online care nu ezită să iasă în față și să se laude cu bogăția sa. Din clipurile acestuia de pe TikTok nu lipsesc tancurile de bani și bijuteriile masive de aur, iar toată lumea se întreabă cum a reușit să adune atâta avere. Ei bine, spre surprinderea multora, bărbatul a muncit și beneficiază acum de pensie, însă adevăratele sale resurse sunt altele. Are kilograme de aur, pe care le ține bine ascunse.

Așa cum spuneam, deși mulți sunt surprinși să afle asta, se pare că Nelson Mondialu’ a petrecut câțiva ani în câmpul muncii și era chiar destul de iscusit. Însă, se pare că tocmai această iscusință i-a făcut probleme și ajungea mereu în poziția în care își pierdea locul de muncă. Așa că a renunțat la statutul de angajat și a mers pe propriul drum.

„Să știți că am lucrat destul. Nu știu exact câți ani, dar am lucrat! Doar că m-au dat afară de la muncă. Oriunde am fost m-au dat afară! Atât eram de deștept că le-a fost frică să nu le iau locul. Șeful de secție, inginerul… eu perseveram. Mă puneau să zidesc, eu zideam. Vedea directorul și zicea: ia uite ce bun e ăsta! Mă dădeau afară. Deci n-aveam șansă, de frică să nu le iau locul de muncă. Și atunci am decis, decât să stau așa, mai bine mă las la mâna mea”, a declarat Nelson Mondialu’, potrivit fanatik.ro.