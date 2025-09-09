Acasă » Știri » Livian Pop și Alexandra vor deveni părinți din nou! Nelson Mondialu a făcut gender reveal

Livian Pop și Alexandra vor deveni părinți din nou! Nelson Mondialu a făcut gender reveal

De: Irina Rasoveanu 09/09/2025 | 08:58
Nelson Mondialul a făcut gender reveal pentru viitorul nepoțel/ Sursa foto: TikTok, Instagram

Bucurie mare în familia lui Nelson Mondialul! Livian Pop și soția sa, Alexandra, vor deveni părinți din nou! Cei doi au făcut gender reveal, alături de familie, și au aflat dacă vor avea o fetiță sau un băiețel. Momentul a fost unul de-a dreptul emoționant. Află, în articol, toate detaliile!

În luna septembrie a anului 2022, Livian Pop s-a căsătorit civil cu aleasa inimii sale, Alexandra Dumitru. La mai puțin de un an distanță, cei doi au devenit părinții un băiețel, iar în toamna lui 2024 și-au unit destinele și în fața lui Dumnezeu. Nunta a fost una faraonică, iar Nelson Mondialul nu s-a uitat deloc la bani. Evenimentul a adus multă fericire în familie. Acum, aceștia au un nou motiv de bucurie.

Livian Pop și Alexandra așteaptă un copil

Livian Pop și soția sa, Alexandra, sunt în culmea fericirii! Cei doi vor deveni din nou părinți, iar anunțul a fost făcut de Nelson Mondialul. Acesta a publicat mai multe filmulețe de la petrecerea de gender reveal. Fostul concurent de la Puterea Dragostei și partenera sa au aflat că vor avea o fetiță.

„Bogătașul (n.r. nepoțelul) sărbătorește venirea pe lume a surorii sale. Pconașu (n.r. Livian) e bucuros și el”, a scris Nelson Mondialul pe Facebook.

Bancul de marți | Bulă se însoară cu o americancă
Bancul de marți | Bulă se însoară cu o americancă
Data exactă când intră pensiile pe card, în septembrie 2025. Ce transmite CNPP
Data exactă când intră pensiile pe card, în septembrie 2025. Ce transmite CNPP

De asemenea, Nelson Mondialul a dezvăluit și data la care Alexandra va aduce pe lume fetița. Soția lui Livian Pop urmează să nască pe 1 martie 2026, chiar de Mărțișor. Odată cu venirea primăverii, familia lor va avea parte de o bucurie imensă.

Întreaga familie are grijă ca Alexandrei să nu îi lipsească nimic. Chiar în ziua cu petrecerea de gender reveal, aceasta a avut poftă de gomboț cu prune, iar soacra s-a conformat imediat și a mers să adune fructe din livadă.

„Fetița Alexandrei (nepoțica noastră) are poftă de gomboț cu prune. De mică este pofticioasă. Oconașa și frățiorul ei, Bogătașu, culeg prunele din livada noastră. Să le urăm poftă bună la gomboț cu prune”, a scris Nelson Mondialul pe Facebook.

Ce părere are Nelson Mondialul despre nora sa

Nelson Mondialu și-a dorit pentru fiul său o femeie frumoasă, deșteaptă, care să provină dintr-o familie bună. Ei bine, nora sa a îndeplinit toate aceste condiții. În urmă cu ceva timp, tatăl lui Livian și-a spus părerea sinceră despre Alexandra.

„Nora, Alexandra, este o fată din lumea bună. Familia ei e o familie extraordinară. Pe lângă faptul că este și frumoasă, este și deșteaptă. La fata asta n-am găsit nimic. Nu i-am găsit vreun defect. Nu pot spune că are ceva să nu-mi placă. E frumoasă, arată bine, e înaltă. Are tot ce-i trebuie. Deșteaptă. Și, până la urmă ce își dorește fiecare părinte? Ca al lui copil să fie bine”, a mărturisit omul de afaceri.

Citește și: Cum arată casa pe care Nelson Mondialu o ridică: „Muriți de ciudă!” Încă nu e gata

Tags:
Iți recomandăm
Mesaje de Sfânta Ana. Urările pe care le poți face celor care își serbează ziua de nume
Știri
Mesaje de Sfânta Ana. Urările pe care le poți face celor care își serbează ziua de nume
Zodiile care vor străluci în dragoste. Nativii sunt norocoși sub influența lui Venus în Leu
Știri
Zodiile care vor străluci în dragoste. Nativii sunt norocoși sub influența lui Venus în Leu
SUA încheie cooperarea cu statele europene pentru combaterea știrilor false provenite din state ostile
Mediafax
SUA încheie cooperarea cu statele europene pentru combaterea știrilor false provenite din state...
Bancul de marți | Bulă se însoară cu o americancă
Gandul.ro
Bancul de marți | Bulă se însoară cu o americancă
FOTO. Corina Caragea, răvăşitoare în costum de baie în Bora Bora
Prosport.ro
FOTO. Corina Caragea, răvăşitoare în costum de baie în Bora Bora
Tânăr, tatuat, înalt. În brațele cui a căzut Daciana Sârbu după despărțirea de Victor Ponta
Adevarul
Tânăr, tatuat, înalt. În brațele cui a căzut Daciana Sârbu după despărțirea de...
„O rușine uriașă pentru Putin. Totul s-a făcut praf”: Coșmarul unei familii din Kursk care nu a fugit din calea ofensivei ucrainene
Digi24
„O rușine uriașă pentru Putin. Totul s-a făcut praf”: Coșmarul unei familii din...
Cum va fi vremea în prima lună de toamnă. ANM a emis prognoza
Mediafax
Cum va fi vremea în prima lună de toamnă. ANM a emis prognoza
Parteneri
Îți mai aduci aminte de „Betty cea urâtă” din serialul care a cucerit o lume întreagă în anii 90? Ana Maria Orozco are 50 de ani acum și un corp de invidiat!
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Îți mai aduci aminte de „Betty cea urâtă” din serialul care a cucerit o lume...
FOTO. Maria Sharapova şi-a înnebunit fanii cu apariția în costum de baie
Prosport.ro
FOTO. Maria Sharapova şi-a înnebunit fanii cu apariția în costum de baie
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan...
Cine este femeia fascinantă care a impresionat-o pe Andreea Esca în vacanța din Grecia: „A decis, la un moment dat, să renunțe la haosul cotidian pentru a se muta pe insulă”
Click.ro
Cine este femeia fascinantă care a impresionat-o pe Andreea Esca în vacanța din Grecia: „A...
ULTIMĂ ORĂ! Un bărbat a tras cu arma pe terasa unui restaurant! Peste 6 victime până în acest moment! Atacatorul nu a fost prins! Primele detalii despre ucigaș și incident
WOWBiz.ro
ULTIMĂ ORĂ! Un bărbat a tras cu arma pe terasa unui restaurant! Peste 6 victime...
Ce a făcut, de fapt, studenta de 23 de ani condamnată la închisoare pe viață în Dubai
Antena 3
Ce a făcut, de fapt, studenta de 23 de ani condamnată la închisoare pe viață...
VIDEO Moment jenant pentru Mark Zuckerberg la Casa Albă, când a vrut să-i facă pe plac lui Trump
Digi 24
VIDEO Moment jenant pentru Mark Zuckerberg la Casa Albă, când a vrut să-i facă pe...
Ar putea omul să devină nemuritor prin transplanturi de organe? Adevărul din spatele dialogului despre traiul veșnic dintre Putin și Xi
Digi24
Ar putea omul să devină nemuritor prin transplanturi de organe? Adevărul din spatele dialogului despre...
SUV-uri SH ieftine pe Mobile.de: Dacia Duster și rivalii sub 4.000 euro
Promotor.ro
SUV-uri SH ieftine pe Mobile.de: Dacia Duster și rivalii sub 4.000 euro
BREAKING NEWS Mama Adrianei Bahmuțeanu a murit! Prima declarație a vedetei
kanald.ro
BREAKING NEWS Mama Adrianei Bahmuțeanu a murit! Prima declarație a vedetei
Edith, adolescenta din București dispărută de 7 zile, a fost găsită. Unde se afla fata de 14 ani
StirileKanalD
Edith, adolescenta din București dispărută de 7 zile, a fost găsită. Unde se afla fata...
FOTO Ce ținută a ales Elena Udrea pentru prima zi de școală a fiicei sale. Fostul ministru a postat emoționată un mesaj: “Rugăciunile mele au fost ascultate.”
kfetele.ro
FOTO Ce ținută a ales Elena Udrea pentru prima zi de școală a fiicei sale....
Doliu în presa românească: Sorin Stanciu, președintele UZPR, a murit
WOWBiz.ro
Doliu în presa românească: Sorin Stanciu, președintele UZPR, a murit
Cât costă să fii român? România, pe marginea recesiunii:
observatornews.ro
Cât costă să fii român? România, pe marginea recesiunii: "Mi-a spus că îl doare în......
BANCUL ZILEI. BULĂ: – Bubulino, cum ai reacționa dacă m-ai vedea sărutându-mă cu o ispită?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: – Bubulino, cum ai reacționa dacă m-ai vedea sărutându-mă cu o ispită?
Toamna în grădină: top scule Parkside ieftine disponibile la Lidl
go4it.ro
Toamna în grădină: top scule Parkside ieftine disponibile la Lidl
Ciocnire „excepțional de rară” detectată în Univers
Descopera.ro
Ciocnire „excepțional de rară” detectată în Univers
Neașteptat cine este bărbatul care e alături de Mihaelei Rădulescu, după moartea lui Felix Baumgartner. Toți au rămas înmărmuriți când au aflat că e el: „Greu de explicat...”
Viva.ro
Neașteptat cine este bărbatul care e alături de Mihaelei Rădulescu, după moartea lui Felix Baumgartner....
Cum a ajuns statul dator vândut pensionarilor speciali. Bolojan trebuie să găsească fonduri noi pentru beneficiarii pensiilor de serviciu
Fanatik.ro
Cum a ajuns statul dator vândut pensionarilor speciali. Bolojan trebuie să găsească fonduri noi pentru...
Bombă pe final de mercato: Leo Bolgado, de la CFR Cluj la Rapid! Brazilianul, prezentat oficial în Giulești. Update exclusiv
Fanatik.ro
Bombă pe final de mercato: Leo Bolgado, de la CFR Cluj la Rapid! Brazilianul, prezentat...
Vasile Blaga a dezvăluit totul. Adevărul despre relația lui Traian Băsescu și Elena Udrea: Și-a dorit multe
Capital.ro
Vasile Blaga a dezvăluit totul. Adevărul despre relația lui Traian Băsescu și Elena Udrea: Și-a...
Surpriză! Ce a făcut Carmen Iohannis în prima zi de școală
Romania TV
Surpriză! Ce a făcut Carmen Iohannis în prima zi de școală
Echipa în care Zlatan Ibrahimović joacă pe toate posturile
Go4Games
Echipa în care Zlatan Ibrahimović joacă pe toate posturile
Lege pentru românii care stau la bloc și au balcon. Trebuie să ai acordul asociației de proprietari
Capital.ro
Lege pentru românii care stau la bloc și au balcon. Trebuie să ai acordul asociației...
Toamna aduce temperaturi atipice. Prognoza ANM pentru septembrie
evz.ro
Toamna aduce temperaturi atipice. Prognoza ANM pentru septembrie
Ce a făcut PREȘEDINTELE în 100 de zile de mandat. România lui Nicușor Dan arată exact cum ni s-a spus că va arăta România lui George Simion
Gandul.ro
Ce a făcut PREȘEDINTELE în 100 de zile de mandat. România lui Nicușor Dan arată...
Ce bea în fiecare zi femeia celebră de 76 de ani care arată ca o adolescentă. Dieta surprinzătoare
as.ro
Ce bea în fiecare zi femeia celebră de 76 de ani care arată ca o...
Cazul inedit al celei mai păroase femei din lume. Cum arată acum după ce s-a căsătorit și și-a îndepărtat tot părul
A1
Cazul inedit al celei mai păroase femei din lume. Cum arată acum după ce s-a...
Breaking news: Inimile s-au frânt. Nimeni nu era pregătit pentru această veste. A plecat dintre noi un cântăreț iubit de o ţară întreagă
radioimpuls.ro
Breaking news: Inimile s-au frânt. Nimeni nu era pregătit pentru această veste. A plecat dintre...
Ele sunt singurele zodii care primesc protecție divină începând cu 10 septembrie. Noroc din plin și șanse unice
Fanatik.ro
Ele sunt singurele zodii care primesc protecție divină începând cu 10 septembrie. Noroc din plin...
Cine este și ce studii are Sarah, iubita lui Alex Pop. Atacantul de la Dinamo și partenera lui s-au căsătorit în acest weekend
Fanatik.ro
Cine este și ce studii are Sarah, iubita lui Alex Pop. Atacantul de la Dinamo...
Știrile zilei, 3 septembrie 2025
Yellow News
Știrile zilei, 3 septembrie 2025
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Mesaje de Sfânta Ana. Urările pe care le poți face celor care își serbează ziua de nume
Mesaje de Sfânta Ana. Urările pe care le poți face celor care își serbează ziua de nume
Zodiile care vor străluci în dragoste. Nativii sunt norocoși sub influența lui Venus în Leu
Zodiile care vor străluci în dragoste. Nativii sunt norocoși sub influența lui Venus în Leu
George Restivan, primele declarații despre cununia cu Adriana Bahmuțeanu: „Rămâne în picioare ...
George Restivan, primele declarații despre cununia cu Adriana Bahmuțeanu: „Rămâne în picioare planul”
Premierul Ilie Bolojan a făcut anunțul de care românii se temeau: „Trebuie să creștem vârsta ...
Premierul Ilie Bolojan a făcut anunțul de care românii se temeau: „Trebuie să creștem vârsta de pensionare”
Test de inteligență | Ai IQ-ul lui Einstein dacă găsești numărul inversat ’33’ în ...
Test de inteligență | Ai IQ-ul lui Einstein dacă găsești numărul inversat ’33’ în doar 10 secunde
Reeducarea învinge: Remus Truică e familist convins! „Regele petrecerilor” s-a cumințit. ...
Reeducarea învinge: Remus Truică e familist convins! „Regele petrecerilor” s-a cumințit. A uitat de Nuba, Loft și petrecerile de la Snagov, uite ce frumos stă!
Vezi toate știrile
×