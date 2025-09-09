Livian Pop și Alexandra vor deveni părinți din nou! Nelson Mondialu a făcut gender reveal

Bucurie mare în familia lui Nelson Mondialul! Livian Pop și soția sa, Alexandra, vor deveni părinți din nou! Cei doi au făcut gender reveal, alături de familie, și au aflat dacă vor avea o fetiță sau un băiețel. Momentul a fost unul de-a dreptul emoționant. Află, în articol, toate detaliile!

În luna septembrie a anului 2022, Livian Pop s-a căsătorit civil cu aleasa inimii sale, Alexandra Dumitru. La mai puțin de un an distanță, cei doi au devenit părinții un băiețel, iar în toamna lui 2024 și-au unit destinele și în fața lui Dumnezeu. Nunta a fost una faraonică, iar Nelson Mondialul nu s-a uitat deloc la bani. Evenimentul a adus multă fericire în familie. Acum, aceștia au un nou motiv de bucurie.

Livian Pop și Alexandra așteaptă un copil

Livian Pop și soția sa, Alexandra, sunt în culmea fericirii! Cei doi vor deveni din nou părinți, iar anunțul a fost făcut de Nelson Mondialul. Acesta a publicat mai multe filmulețe de la petrecerea de gender reveal. Fostul concurent de la Puterea Dragostei și partenera sa au aflat că vor avea o fetiță.

„Bogătașul (n.r. nepoțelul) sărbătorește venirea pe lume a surorii sale. Pconașu (n.r. Livian) e bucuros și el”, a scris Nelson Mondialul pe Facebook.

De asemenea, Nelson Mondialul a dezvăluit și data la care Alexandra va aduce pe lume fetița. Soția lui Livian Pop urmează să nască pe 1 martie 2026, chiar de Mărțișor. Odată cu venirea primăverii, familia lor va avea parte de o bucurie imensă.

Întreaga familie are grijă ca Alexandrei să nu îi lipsească nimic. Chiar în ziua cu petrecerea de gender reveal, aceasta a avut poftă de gomboț cu prune, iar soacra s-a conformat imediat și a mers să adune fructe din livadă.

„Fetița Alexandrei (nepoțica noastră) are poftă de gomboț cu prune. De mică este pofticioasă. Oconașa și frățiorul ei, Bogătașu, culeg prunele din livada noastră. Să le urăm poftă bună la gomboț cu prune”, a scris Nelson Mondialul pe Facebook.

Ce părere are Nelson Mondialul despre nora sa

Nelson Mondialu și-a dorit pentru fiul său o femeie frumoasă, deșteaptă, care să provină dintr-o familie bună. Ei bine, nora sa a îndeplinit toate aceste condiții. În urmă cu ceva timp, tatăl lui Livian și-a spus părerea sinceră despre Alexandra.

„Nora, Alexandra, este o fată din lumea bună. Familia ei e o familie extraordinară. Pe lângă faptul că este și frumoasă, este și deșteaptă. La fata asta n-am găsit nimic. Nu i-am găsit vreun defect. Nu pot spune că are ceva să nu-mi placă. E frumoasă, arată bine, e înaltă. Are tot ce-i trebuie. Deșteaptă. Și, până la urmă ce își dorește fiecare părinte? Ca al lui copil să fie bine”, a mărturisit omul de afaceri.

