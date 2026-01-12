Serghei Mizil, dezvăluiri uluitoare după interviul lui Mario Iorgulescu: ”A sărit să îi dea în cap cu toporul!”

Într‑un interviu acordat emisiunii Dan Capatos Show, difuzată pe 12 ianuarie 2026 pe canalele oficiale Facebook și YouTube ale CANCAN.RO, Mario Iorgulescu a făcut o serie de mărturii despre ultimii șase ani din viața sa, marcând pentru prima oară public impactul profund al tragediei de care a fost responsabil în 2019. La șase ani după accidentul rutier în care un tânăr și‑a pierdut viața, Iorgulescu a oferit detalii despre starea sa de sănătate, traumele psihice suferite și lupta interioară prin care trece de ani de zile

Mario a început prin a descrie perioada imediat următoare accidentului: a suferit o depresie severă care a necesitat internare medicală într‑o clinică specializată din Italia. A recunoscut că a ajuns să se confrunte cu gânduri suicidare și chiar a încercat să își pună capăt zilelor, fiind salvat de intervenția medicilor. Aceste momente extrem de dificile l‑au determinat să vorbească deschis despre starea sa psihică, despre drumurile prin multiple unități medicale și despre experiențele pe care le‑a avut alături de alți pacienți. (VEZI AICI)

Ce declarații a făcut Serghei Mizil

În ediția din 12 ianuarie 2026 a emisiunii Dan Capatos Show, Serghei Mizil a fost invitat și a discutat despre mai multe subiecte de actualitate, printre care și situația lui Mario Iorgulescu.

Pe parcursul emisiunii, Mizil a oferit o perspectivă asupra parcursului lui Mario, discutând despre provocările prin care a trecut și despre modul în care acestea au fost percepute de cei din jur. Intervenția sa a punctat complexitatea situației și dificultățile cu care se confruntă Iorgulescu, aducând în atenție atât aspecte medicale, cât și sociale și legale.

„El vrea aici în pușcărie. Vai de capul tău! Acolo e mai rău ca la pușcărie. La Jilava, Mario era Dumnezeu. În pușcărie sunt mai multe dorguri ca afară. Am avut probleme cu toate astea. Eu am văzut. Privirea și gura. Nu e privirea lui Mario. Eu am văzut discuții cu unchiul lui. În cinci secunde a sărit să îi dea în cap cu toporul să îl omoare. E în avion acum, domnul Iorgulescu. Era în aeroport. Asta e problema, să nu mă ia lumea. Ce s-a întâmplat e groaznic, dar trebuie să pui în balanță că nu e responsabil de el. Nu cred că poate să își mai revină. Îi fuge gura, îi fuge mâna.”, a spus Serghei Mizil.

Situația lui Mario Iorgulescu a fost descrisă ca fiind extrem de complicată și plină de provocări, inclusiv din punct de vedere social și legal. Serghei menționează dificultățile prin care a trecut în mediile în care a fost internat, precum și efectele asupra capacității sale de a se descurca singur.

„Acolo bate câmpul. De câte ori nu a sunat că alergau participanții să îl ciumecărească. Mergeam, nu mai are relevanță. Ce om poate spune că a ars 600? Mai era unul care avea 600 și a rămas singur pe străzi. Unul care a fost și deputat. Eu îți dau ție… El spune lucruri clare, 600 și așa, și după zice că nu își mai aduce aminte. El nu își aduce aminte cum a ajuns în Italia, îți spun precis. El e un om de bravură. Eu zic că l-a pedepsit Dumnezeu mai rău pentru ce a făcut. Familia victimei are drepturi să fie mulțumită sau nemulțumită. Nu ai cum. Eu am spus doar argumentele mele, că lumea a zis că e un om sănătos. El nu are cum să mai fie arestat. Actele italienești spun că nu poate face el detenție, semnate de cel mai mare medic din Italia de creiere. Acolo nu ține. La nivelul acela de clinici, păi nu părea parafa. Ăla și-a terminat cariera.”, a mai spus Mizil despre Mario Iorgulescu.

