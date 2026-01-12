Ireal cu ce se ocupă mama lui Mario Iorgulescu, de fapt. Cristian Rizea a făcut dezvăluirea!

În cea mai nouă ediție a emisiunii „Dan Capatos Show” de la CANCAN.RO invitat a fost Cristian Rizea. Cei doi au disecat cele mai recente declarații făcute de Mario Iorgulescu și au vorbit, printre altele, și despre familia lui. Cristian Rizea îi consideră vinovați pentru întreaga tragedie ce a avut loc în urmă cu șase ani pe părinții lui Mario Iorgulescu. Mai mult, acesta a pus tunurile și pe partenera lui Gino Iorgulescu.

Cristian Rizea a fost unul dintre invitații lui Dan Capatos în ediția din 13 ianuarie 2026 a emisiunii Dan Capatos Show, care se difuzează de luni până joi, pe contul oficial de Facebook și canalul de YouTube CANCAN.RO. În cadrul unui interviu interesant, acesta a făcut mai multe dezvăluiri despre familia Iorgulescu. A vorbit și despre soția președintelui LPF. Cu ce se ocupă aceasta?

Cristian Rizea, dezvăluiri despre familia Iorgulescu

În cadrul emisiunii Dan Capatos Show de la CANCAN.RO, Cristian Rizea a disecat declarațiile recente făcute de Mario Iorgulescu. Aceasta a vorbit despre familia tânărului, pe care o consideră responsabilă pentru tot. De asemenea, a pus tunurile și pe mama lui Mario Iorgulescu. Aceasta este de profesie psiholog, iar Cristian Rizea o condamnă pentru faptul că nu a realizat la timp ce se întâmplă cu fiul ei.

Dan Capatos: Știai despre aceste petreceri, dar nu ai…

Cristian Rizea: Eu auzisem de băiat că așa este. I-au dat pe mână mulți bani. Asta e greșea la familie. Știi care e paradoxul mare? Că mama lui, soția lui Gino, mama lui Mario e psiholog.

Dan Capatos: Știu, știu. Este profesoară de psihologie.

Cristian Rizea: Deci asta este maxim. Cea care dă sfaturi și vin la ea alții care să fie vindecați de situații din astea, de depresii, de cutare, de cutare, tocmai ea n-a reușit să-și…

Dan Capatos: Nu aș acuza-o, pentru că însuși Mario spunea: eu cu tata am făcut un soi de pact și mama întotdeauna era contra noastră. Tu îți dai seama ce dramă a fost în familia aia. A fost o dramă în familia aia. Este o dramă în continuare.

Cristian Rizea: Las-l naiba de pact. Până la urmă ce facem? Pact pe sănătatea și pe viitorul copilului? Astea nu se fac. Fac pact că îți mai dau eu 10 lei în plus de ce știe maică-ta. Sau că te las o oră în plus să vii acasă față de ora 22. Dar nu facem pact să te droghezi fără să știe maică-ta.

Dan Capatos: Deci și tu îl învinuiești pe Gino?

Cristian Rizea: Păi Gino a fost foarte comod toată viața lui. Nu mai vreau să spun… Gino a fost un om apropiat de structurile de dinainte de 90, de Direcția Informației Externe, după de SIE. A avut avantaje foarte mari. Puțini aduceau pe vremea lui Ceaușescu atâtea videoplayere și televizoare color cât aducea Gino. Poți să întrebi în zona de fotbal, ăștia vechi de acolo. Dar Gino a fost foarte, cum să spun, superficial. El era foarte comod de fiecare dată. Nu l-am văzut niciodată să se ocupe. Eu nici n-am știut de copilul lui foarte mult timp. (…) Bă, stătea comod. Cât mai vrei? Tată mai vreau atâta… Nu era problemă, că omul a dispus mereu. Ei au o vilă în Primăverii, din câte știu eu, locuiesc acolo.

Dan Capatos: Aveau o vilă și în București, o vilă și în Snagov. Dar asta spun. Nu ți se aprinde un beculeț? Ia tată, ia tată, dar până când? Mă, ce faci cu banii ăștia? Ce faci tu cu banii ăștia? Că nu e vreun fraier Gino. Că-i băiat, așa cum spui și tu, e băiat de oraș. Adică putea să se gândească în secunda doi. Bă, pe ce toacă ăsta atât de mulți bani?

Cristian Rizea: El o fi zis că pe gagici, că să le ducă… pentru că el deja apărea, era o figură mondenă în tabloidele din România, tu știi bine. Era omul, adică la vârsta lui era văzut ca un Don Juan și era toată lumea în jurul lui. Și atunci ce zicea taică-su? Domne, gagicar se uită lumea la el. Mă mir că n-a știut. Știi ce mă mir eu? Pentru că nu-l văd pe Gino, totuși, ai atâtea relații în oraș, Gino nu-i un oarecare. Îi cunoști pe toți și interlopii, și șmecherii, și aia, și aia. Păi nu puteai tu să-i pui un bodyguard. Pune pe unu și să se conformeze.

Dan Capatos: I-a pus o perioadă, avea doi bodyguards.

Cristian Rizea: Nu mergea Mario al meu de fapt cu doi bodyguards după el. Dar știi cum erau ăia? Primeau de la el în plus, nu-i ziceau lui Gino, nu trebuie așa.

Dan Capatos: Până la urmă a aflat. Adică te păcălește copilul un an, doi, trei. Și când a aflat i-a cumpărat mașină pe promisiunea că mă las de droguri.

Cristian Rizea: Eu spun că nu i-a luat-o, dar în sfârșit. Pentru că știi de ce? Uite, eu întâlnesc treburile astea și acum cu fiul meu. Deci niște chestii. Că o să fac, că o să fiu cuminte. De exemplu, mă culc la ora 22 dacă îmi iei aia. De unde? Tot la 23 se culcă. Da, un exemplu așa. Corect. Vezi, el a crezut foarte mult, i-a dat credit. E normal ca părinte să-i dai credit. Bă, dar trebuie să-l și monitorizezi. Pentru că, hai, lasă asta, dar vorbim de droguri. Când a aflat asta, păi ăsta trebuia direct dus.

