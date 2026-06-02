BREAKING | O influenceriță celebră a fost găsită moartă în camera de hotel

Hilde Lynn Helphenstein, cunoscută în mediul online și în lumea artei sub numele de „Jerry Gogosian”, a fost descoperită fără viață într-o cameră de hotel din São Paulo, Brazilia. Avea 40 de ani.

Potrivit primelor informații, dispariția sa a șocat întreaga comunitate, unde era apreciată pentru activitatea sa de curator și pentru prezența influentă din mediul digital. Circumstanțele în care a survenit decesul nu au fost deocamdată făcute publice.

Hilde Lynn Helphenstein a fost găsită fără suflare în camera de hotel

Femeia a fost găsită decedată într-una dintre camerele hotelului Rosewood São Paulo, incidentul având loc duminică, 31 mai.

Informația a fost confirmată de reprezentanții unității de cazare, care au transmis un punct de vedere publicației Hyperallergic, fără a oferi însă detalii suplimentare legate de circumstanțele decesului.

„De la producerea incidentului, hotelul a colaborat pe deplin cu autoritățile competente, furnizând prompt toate informațiile solicitate pentru a sprijini investigația”, a declarat un purtător de cuvânt al unității, conform sursei citate.

Acesta a precizat că hotelul nu va face alte comentarii „din respect pentru viața privată a oaspetei, a membrilor familiei sale și pentru activitatea autorităților responsabile de anchetă”.

Fanii sunt în stare de șoc

Pe rețelele de socializare, vestea morții lui Hilde Lynn Helphenstein a generat un val puternic de reacții, mai ales în secțiunea de comentarii a ultimei sale postări.

Sute de utilizatori, fani și membri ai comunității din lumea artei au transmis mesaje de condoleanțe, exprimându-și șocul și regretul față de dispariția sa neașteptată. Mulți dintre aceștia au rememorat impactul pe care l-a avut asupra mediului online și contribuția ei în industria artei. În timp ce alții au lăsat simple mesaje de „RIP” și gânduri de susținere pentru familie și apropiați.

„Lumea artei a pierdut o voce critică importantă. Reușea să abordeze subiecte grele cu umor și opinii nepopulare. Era întotdeauna acel impuls care ne amintea să ne luăm mai puțin în serios și să ne mai dezumflăm puțin ego-urile. Ne vei lipsi”, „Odihnește-te în pace! Ne vei lipsi enorm!”, „Fie ca drumul tău în lumea de dincolo să fie plin de suflete care să se bucure de umorul tău așa cum m-am bucurat eu”, au fost doar câteva comentarii transmise de fanii săi, profund îndurerați de cele întâmplate.

Autoritățile din São Paulo au demarat o anchetă în legătură cu moartea lui Hilde Lynn Helphenstein. Însă până în acest moment nu au fost oferite informații oficiale privind cauza decesului.

Potrivit informațiilor transmise de anchetatori, cazul se află în curs de investigare. Urmează ca rezultatele expertizelor medico-legale să stabilească împrejurările exacte în care s-a produs tragedia.

Hilde Lynn Helphenstein a devenit cunoscută pe Instagram începând din 2018, odată cu lansarea contului său satiric „Jerry Gogosian”. Acolo publica meme-uri și comentarii ironice despre piața internațională de artă.

Inițial un proiect anonim, pagina s-a transformat rapid într-un fenomen online, datorită stilului său acid și umorului critic la adresa mecanismelor din lumea artei contemporane. Postările sale abordau, într-o notă satirică, subiecte precum dinamica pieței de artă, relațiile dintre galerii și artiști sau excesele industriei.

