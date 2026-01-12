Mario Iorgulescu vorbește despre momentul în care a aflat că a omorât un om în accident: “Am început să mă crizez, m-au sedat”

La șase ani de la accidentul tragic în care un om și-a pierdut viața, Mario Iorgulescu nu se mai ascunde și vorbește, pentru prima dată, despre momentul în care a realizat că a ucis. Din comă, măcinat de dureri cumplite, prima întrebare care i-a ieșit de pe buze a fost una care avea să-l urmărească toată viața: „A murit cineva?”. Într-un interviu acordat în exclusivitate națională lui Dan Capatos pentru CANCAN.RO, fiul lui Gino Iorgulescu povestește haosul de după impact, vocile auzite înainte să-și piardă conștiența și șocul devastator al confirmării faptului că a omorât un om.

Mario Iorgulescu continuă seria dezvăluirilor și vorbește deschis și despre celălalt dosar penal în care era implicat la momentul tragicului accident. Dosarul viza fapte de violență, mai exact lipsire de libertate în mod ilegal și agresiune. Fiul președintelui LPF a explicat că, la data plecării din România, fusese achitat în primă instanță și nu avea nicio interdicție legală de a părăsi țara. Mai mult, Mario Iorgulescu susține că decizia familiei de a-l scoate din țară la scurt timp după accident ar fi fost o soluție de ultim moment pentru a-i salva viața, după ce medicii le-ar fi spus părinților că, dacă rămâne în România, riscul de deces este iminent.

Mario Iorgulescu rememorează momentul în care a aflat că a ucis un om: „Am început să crizez”

Dan Capatos: Când te-ai trezit? Cum ai aflat ce s-a întâmplat?

Mario Iorgulescu: M-am trezit, eram în comă în continuare. Și primul lucru pe care l-am întrebat a fost dacă a murit cineva. Pentru că eu îmi aduc aminte că eu când am coborât după accident, eu m-am dat singur jos din mașină și am cerut telefonul unui martor care era pe acolo. Și l-am sunat pe tata și i-am zis: Vezi că am făcut-o groasă de data asta, îmi pare rău, te rog să mă ierți, nu știu ce se va întâmpla”. Poate oricine să ia înregistrarea.

Dan Capatos: Dar apoi ți s-a rupt filmul.

Mario Iorgulescu: Țin minte durerea pe care am avut-o în mine, am avut șapte coaste rupte. Știți ce înseamnă șapte coaste rupte? Intestinele rupte, plămânii perforați. Am citit un articol că eu mă plimbam prin spitale pe jos. Eu am stat în comă o lună.

Da Capatos: Da, după șapte coaste rupte nu îți permite organismul să te plimbi.

Mario Iorgulescu: M-am dat jos din masina pentru ca ieșea fum din mașină și n-am vrut să ia foc Eu am crezut că iau foc mașina aia și din cauza asta m-am dat jos.

Dan Capatos: Da, atunci intervine un soi de adrenalină.

Mario Iorgulescu: Păi da, tocmai și după aceea am sunat.

Dan Capatos: Dar tu ai aflat în momentul ăla, ți-ai dat seama că ( a murit un om)?

Mario Iorgulescu: Da, păi eu am auzit oamenii, e viu, nu e viu. E viu. A auzit de vreo 3-4 ori și a revenit. A murit și a revenit. A murit. De vreo 3-4 ori am auzit chestia asta, înainte să intru în comă eu. După aceea mi s-a rupt și mie filmul și din ambulanță nu mai mi-aduc aminte decât când m-am trezit după o lună.

Dan Capatos: Și de fapt, din nou ai aflat, pentru că presupun că uitasei.

Mario Iorgulescu: Da, nu mai știam. Păi am întrebat. Asta a fost primul lucru. A murit cineva? Pentru că eu ce țineam aminte era doar contrazicerea asta, dacă era viu sau nu era. Și când am aflat am început să plâng, am început să crizez, m-au sedat, m-au dat morfină. Eu nu am evadat din România cum spun oamenii. Eu intram în comă, ieșeam din comă după o lună, intram în comă, ieșeam din comă. Și doctorii le-au spus părinților: Dacă nu îl luați de aici, o să moară! După aceea au luat decizia grea, în care s-a implicat și unchiul meu, și au făcut rost de un avion privat. Prima oară a vrut să mă ducă la avion, iar am intrat în comă. M-au dus înapoi la spital, mi-am revenit, iar au vrut să mă ducă.

Fiul lui Gino Iorgulescu, despre dosarul penal de dinainte de accident: „Mi-au dat achitare”

Dan Capatos: A fost o ieșire legală din țară, juridic vorbind. Tu erai anchetat în celălalt dosar despre care o să vorbim și despre el puțin. Nu se dăduse nicio sentință atunci, nu?

Mario Iorgulescu: Mi-au dat achitare, în prima instanță.

Dan Capatos: În primă instanță ți-a dat achitare, nu erai oprit din a părăsi țara și este un moment foarte important pentru că n-ai cum să fii, cel puțin așa am înțeles din ce am citit în dosar, n-ai cum să fii considerat fugar pentru că nu aveai interdicție de ieșire din țară. Sentința a venit abia în 2021, ceea de 3 ani, care s-a contopit cu cea care a venit în urma acestei tragice nopți. Deci, statutul de fugar nu se ia în calcul.

Mario Iorgulescu: Nici nu sunt fugar. Mie nici nu mi se ia în considerare actul medical, am un certificat de handicap recunoscut internațional

