Motivul real pentru care Gabriela Cristea nu și-a micșorat stomacul, ci a ales o altă soluție pentru a scăpa de kilogramele în plus

De: Andreea Stăncescu 29/04/2026 | 18:44
Gabriela Cristea a slăbit mai multe kilograme / FOTO: Facebook

Gabriela Cristea s-a confruntat cu probleme legate de greutate, încercând să găsească soluția potrivită pentru a-și recăpăta echilibrul. Deși, la un moment dat, a fost tentată să apeleze la o operație de micșorare a stomacului, medicii i-au recomandat o abordare diferită, considerând că nu era cazul unei intervenții chirurgicale.

Situația s-a complicat în timp, iar Gabriela Cristea a ajuns să fie diagnosticată cu obezitate de gradul I. Acesta a fost momentul în care a realizat cât de important este să ceri ajutor medical specializat. Până atunci, încercase numeroase diete populare, precum Dukan, Keto sau Atkins, dar și programe recomandate de nutriționiști. Deși unele dintre ele dădeau rezultate inițial, efectele nu erau de durată, iar kilogramele reveneau, uneori în număr și mai mare.

Foto: Instagram

Gabriela Cristea, la un pas de operație

Vedeta a trecut și printr-o perioadă în care a slăbit excesiv, influențată inclusiv de un divorț dificil, în urmă cu mai mulți ani și a ajuns dintr-o extremă în alta. În urmă cu un an a fost diagnosticată cu obezitate de gradul I și a cerut ajutorul unui specialist.

Aceasta a luat în calcul chiar și o intervenție chirurgicală de micșorare a stomacului. A mers la medic, însoțită de soțul ei, însă răspunsul specialistului a fost unul neașteptat: nu avea suficiente kilograme pentru a justifica o astfel de operație. În schimb, i s-a recomandat să consulte un endocrinolog sau un diabetolog, pentru a înțelege mai bine cauzele creșterii în greutate.

În prezent, a reușit să ajungă la aproximativ 67-68 de kilograme, de la 98, iar aceasta spune că se simte bine în pielea ei și chiar pare mai slabă decât indică cifra de pe cântar.

„Eu am fost tentată (n. red. să își facă operație de micșoarere a stomacului) și m-am dus la el, inclusiv cu Tavi, și mi-a spus că nu aveam kilogramele pentru operație, între timp le acumulasem. La momentul acela mi-a zis de ce nu încerc să stau de vorbă cu un endocrinolog sau cu un diabetolog”, a spus Gabriela Cristea.

CITEȘTE ȘI: Tavi Clonda a vorbit despre divorțul de Gabriela Cristea. Motivul pentru care prezentatoarea TV i-a cerut să se despartă, la începutul relației

Răspunsul neașteptat dat de Gabriela Cristea la întrebarea ”Îți iubești părinții?”. Ce a spus prezentatoarea TV

Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
Motivul real pentru care medicul Olivia Goleanu și-a pus capăt zilelor. Dezvăluiri din anchetă
Știri
Motivul real pentru care medicul Olivia Goleanu și-a pus capăt zilelor. Dezvăluiri din anchetă
Olga Barcari, dezvăluiri la Antena 1 după ce Aris Eram a petrecut cu fosta lui Ristei: ”I-am făcut masaj”
Știri
Olga Barcari, dezvăluiri la Antena 1 după ce Aris Eram a petrecut cu fosta lui Ristei: ”I-am făcut…
Se pregătește mazilirea lui Bolojan în PNL? Lider UDMR: Guvernul pică
Mediafax
Se pregătește mazilirea lui Bolojan în PNL? Lider UDMR: Guvernul pică
”Eroul” Recorder, acuzat de Inspecția Judiciară că a încălcat legea
Gandul.ro
”Eroul” Recorder, acuzat de Inspecția Judiciară că a încălcat legea
Eugenie Bouchard nu are deloc inhibiții. Sesiunea foto cu care i-a zăpăcit pe fani
Prosport.ro
Eugenie Bouchard nu are deloc inhibiții. Sesiunea foto cu care i-a zăpăcit pe...
Cireșe cu 180 de lei kilogramul în piețele din România! „S-au dat ca pâinea caldă, nu ducem lipsă de clienți”
Adevarul
Cireșe cu 180 de lei kilogramul în piețele din România! „S-au dat ca...
Cum poate Occidentul să scape din „Capcana Ormuz”: Soluția care a salvat lumea din mai multe crize ale petrolului în ultimii 70 de ani
Digi24
Cum poate Occidentul să scape din „Capcana Ormuz”: Soluția care a salvat lumea...
O țară arabă se schimbă din temelii. Natalitatea a scăzut, divorțurile cresc
Mediafax
O țară arabă se schimbă din temelii. Natalitatea a scăzut, divorțurile cresc
Parteneri
Vedetele care au slăbit după ce și-au făcut operație de micșorare a stomacului. Au topit rapid kilogramele în plus și arată senzațional
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Vedetele care au slăbit după ce și-au făcut operație de micșorare a stomacului. Au topit...
Raluca Zenga a atras toate privirile cu apariția ei. La 44 de ani, arată spectaculos: „Superbă!”
Prosport.ro
Raluca Zenga a atras toate privirile cu apariția ei. La 44 de ani, arată spectaculos:...
Wow sau Bau? Cât de mult le-au schimbat operaţiile estetice pe vedetele din România
Ciao.ro
Wow sau Bau? Cât de mult le-au schimbat operaţiile estetice pe vedetele din România
Războiul declarațiilor! Replica lui Alexandru Ciucu pentru Alina Sorescu: „Orice le-ai spune, copiii mă vor iubi toată viața!” Câți bani plătește lunar pensie alimentară?
Click.ro
Războiul declarațiilor! Replica lui Alexandru Ciucu pentru Alina Sorescu: „Orice le-ai spune, copiii mă vor...
Kim Jong Un recunoaște că soldații nord-coreeni implicați în războiul Rusiei se sinucid pentru a evita capturarea: Au ales fără ezitare
Digi 24
Kim Jong Un recunoaște că soldații nord-coreeni implicați în războiul Rusiei se sinucid pentru a...
Actorul Sam Neill, despre terapia revoluționară care l-a vindecat de cancer: „Tocmai am făcut o tomografie. Este extraordinar”
Digi24
Actorul Sam Neill, despre terapia revoluționară care l-a vindecat de cancer: „Tocmai am făcut o...
Lidl vine cu produse ieftine perfecte de 1 Mai. Ce poți lua pentru ieșirea cu mașina în natură
Promotor.ro
Lidl vine cu produse ieftine perfecte de 1 Mai. Ce poți lua pentru ieșirea cu...
Banc cu femei. – Cât să vă bag? – Toatăăă!
Râzi cu lacrimi
Banc cu femei. – Cât să vă bag? – Toatăăă!
Lidl face schimbări: Clienții vor găsi mai repede produsele Parkside sau SilverCrest
go4it.ro
Lidl face schimbări: Clienții vor găsi mai repede produsele Parkside sau SilverCrest
Pâine veche de 2.000 de ani, descoperită într-o celebră tabără militară
Descopera.ro
Pâine veche de 2.000 de ani, descoperită într-o celebră tabără militară
EA SPORTS FC 26, disponibil gratuit pentru abonații PlayStation
Go4Games
EA SPORTS FC 26, disponibil gratuit pentru abonații PlayStation
”Eroul” Recorder, acuzat de Inspecția Judiciară că a încălcat legea
Gandul.ro
”Eroul” Recorder, acuzat de Inspecția Judiciară că a încălcat legea
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Motivul real pentru care medicul Olivia Goleanu și-a pus capăt zilelor. Dezvăluiri din anchetă
Motivul real pentru care medicul Olivia Goleanu și-a pus capăt zilelor. Dezvăluiri din anchetă
Codin Maticiuc, alături de actorul premiat la Oscar! Cuba Gooding Jr., pe șantierul clinicii de 16 ...
Codin Maticiuc, alături de actorul premiat la Oscar! Cuba Gooding Jr., pe șantierul clinicii de 16 milioane de euro din Capitală
Olga Barcari, dezvăluiri la Antena 1 după ce Aris Eram a petrecut cu fosta lui Ristei: ”I-am făcut ...
Olga Barcari, dezvăluiri la Antena 1 după ce Aris Eram a petrecut cu fosta lui Ristei: ”I-am făcut masaj”
Dezvăluirile făcute de Nicolae Guță, înainte ca fratele său să moară. Când va fi înmormântat Orian
Dezvăluirile făcute de Nicolae Guță, înainte ca fratele său să moară. Când va fi înmormântat Orian
Nașa lui Armin Nicoară, implicată într-un accident rutier în timp ce se mergea la o filmare: ”Sunt ...
Nașa lui Armin Nicoară, implicată într-un accident rutier în timp ce se mergea la o filmare: ”Sunt lovită”
Olivia Goleanu, o doctoriță de 42 de ani, a fost găsită moartă în Sectorul 3 al Capitalei. Ce au ...
Olivia Goleanu, o doctoriță de 42 de ani, a fost găsită moartă în Sectorul 3 al Capitalei. Ce au descoperit anchetatorii
Vezi toate știrile