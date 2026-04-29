Motivul real pentru care Gabriela Cristea nu și-a micșorat stomacul, ci a ales o altă soluție pentru a scăpa de kilogramele în plus

Gabriela Cristea s-a confruntat cu probleme legate de greutate, încercând să găsească soluția potrivită pentru a-și recăpăta echilibrul. Deși, la un moment dat, a fost tentată să apeleze la o operație de micșorare a stomacului, medicii i-au recomandat o abordare diferită, considerând că nu era cazul unei intervenții chirurgicale.

Situația s-a complicat în timp, iar Gabriela Cristea a ajuns să fie diagnosticată cu obezitate de gradul I. Acesta a fost momentul în care a realizat cât de important este să ceri ajutor medical specializat. Până atunci, încercase numeroase diete populare, precum Dukan, Keto sau Atkins, dar și programe recomandate de nutriționiști. Deși unele dintre ele dădeau rezultate inițial, efectele nu erau de durată, iar kilogramele reveneau, uneori în număr și mai mare.

Vedeta a trecut și printr-o perioadă în care a slăbit excesiv, influențată inclusiv de un divorț dificil, în urmă cu mai mulți ani și a ajuns dintr-o extremă în alta. În urmă cu un an a fost diagnosticată cu obezitate de gradul I și a cerut ajutorul unui specialist.

Aceasta a luat în calcul chiar și o intervenție chirurgicală de micșorare a stomacului. A mers la medic, însoțită de soțul ei, însă răspunsul specialistului a fost unul neașteptat: nu avea suficiente kilograme pentru a justifica o astfel de operație. În schimb, i s-a recomandat să consulte un endocrinolog sau un diabetolog, pentru a înțelege mai bine cauzele creșterii în greutate.

În prezent, a reușit să ajungă la aproximativ 67-68 de kilograme, de la 98, iar aceasta spune că se simte bine în pielea ei și chiar pare mai slabă decât indică cifra de pe cântar.

„Eu am fost tentată (n. red. să își facă operație de micșoarere a stomacului) și m-am dus la el, inclusiv cu Tavi, și mi-a spus că nu aveam kilogramele pentru operație, între timp le acumulasem. La momentul acela mi-a zis de ce nu încerc să stau de vorbă cu un endocrinolog sau cu un diabetolog”, a spus Gabriela Cristea.

