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Un șomer a dat banca în judecată după ce a primit credit auto. Datoria de 21.000 de euro a fost anulată

De: Emanuela Cristescu 15/06/2026 | 14:47
Un șomer a dat banca în judecată după ce a primit credit auto. Datoria de 21.000 de euro a fost anulată
Un șomer a dat banca în judecată după ce a primit credit auto. Datoria de 21.000 de euro a fost anulată
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Un caz de-a dreptul incredibil, petrecut în Norvegia, a lăsat mască întreaga Europă și ar putea schimba definitiv regulile jocului pentru milioane de datornici! Un bărbat fără loc de muncă, îngropat în datorii, a reușit o performanță de-a dreptul halucinantă: a reclamat banca pe motiv că a fost „prea darnică” și i-a aprobat un credit auto mult prea ușor.

Totul a început în urmă cu șapte ani, când bărbatul, un șomer din Norvegia care trăia exclusiv din indemnizația de stat și o compensație medicală, a pus ochii pe un Hyundai Ioniq electric. Deși situația lui financiară era complet dezastruoasă, gigantul bancar Santander i-a aprobat instant un credit auto întins pe nu mai puțin de 10 ani.

Ce a putut să pățească un șomer din Norvegia

În timp ce norvegianul avea deja de achitat rate lunare de aproximativ 1.060 de euro (11.700 de coroane), venitul lui disponibil era de doar… 725 de euro (8.000 de coroane)! Practic, omul era pe minus lună de lună încă înainte de a cumpăra mașina, dar banca a închis ochii și i-a dat banii pe tavă!

Minunea a ținut aproape șase ani, timp în care șomerul a făcut adevărate jonglerii financiare pentru a-și achita ratele la timp. Însă, în aprilie 2025, punga s-a golit definitiv, iar plățile s-au blocat. Nervoși că nu își mai primesc banii, bancherii i-au reziliat contractul în secunda doi și au trimis dosarul direct pe masa unei agenții de recuperare a datoriilor, pentru a-i lua mașina și a-l executa silit.

Un șomer a dat banca în judecată după ce a primit credit auto. Datoria de 21.000 de euro a fost anulată
Un șomer a dat banca în judecată după ce a primit credit auto. Datoria de 21.000 de euro a fost anulată

În loc să intre în panică și să se ascundă, norvegianul s-a dus glonț la Comitetul pentru Dispute Financiare și a făcut o plângere penală la adresa băncii. El a spus că instituția nu ar fi trebuit să îi dea niciodată acei bani, fiindcă era clar că nu are de unde să plătească.

Verdict neașteptat

După ce au puricat contractul și au analizat cifrele, magistrații financiari au explodat! Comitetul a stabilit că banca a dat dovadă de o neglijență cruntă și nu a verificat atent capacitatea reală de plată a clientului. Mai mult, s-a descoperit că instituția habar nu avea că bărbatul se împrumutase în altă parte inclusiv pentru avansul mașinii!

Verdictul a picat ca un trăsnet pentru bancheri! Comitetul a dispus anularea definitivă a soldului rămas, adică nu mai puțin de 230.000 de coroane norvegiene (aproximativ 20.900 de euro)! Suma reprezenta un sfert din valoarea inițială a mașinii.

Reprezentanții băncii au contestat decizia, urlând că bărbatul a demonstrat că are bani din moment ce a plătit timp de șase ani și că i-ar fi mințit la dosar. Judecătorii au fost însă neînduplecați: șomerul a fost declarat complet liber de datorie, iar recuperatorii au fost trimiși acasă cu buza umflată!

VEZI ȘI: Județul din România cu cei mai mulți șomeri în 2026, raportați la mia de locuitori

Are două diplome de master, în Business și Marketing, dar nimeni nu o angajează. Motivul pentru care această tânără de 28 de ani este șomeră

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