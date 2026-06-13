Județul din România cu cei mai mulți șomeri în 2026, raportați la mia de locuitori

Piața muncii din România continuă să prezinte diferențe importante de la o regiune la alta, iar rata șomajului rămâne un indicator esențial pentru evaluarea nivelului de dezvoltare economică și a oportunităților de angajare. Datele publicate de Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă (ANOFM) pentru anul 2026 evidențiază atât județele cu cele mai mari dificultăți în ceea ce privește ocuparea forței de muncă, cât și zonele în care șomajul se menține la un nivel foarte redus.

Rata șomajului reprezintă unul dintre cei mai importanți indicatori ai pieței muncii, deoarece arată ponderea persoanelor fără loc de muncă raportată la populația activă. Cu alte cuvinte, acest indicator reflectă numărul de șomeri din totalul persoanelor care pot și doresc să lucreze, fiind echivalentul unei raportări „la mia de locuitori” din forța de muncă.

Analiza datelor oficiale evidențiază diferențe semnificative între județele României, unele confruntându-se cu dificultăți persistente în ceea ce privește ocuparea forței de muncă.

Unde se găsesc cei mai mulți șomeri

Conform informațiilor furnizate de Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă (ANOFM), județul Vaslui ocupă primul loc în clasamentul județelor cu cea mai mare rată a șomajului în anul 2026. Aici, rata șomajului depășește frecvent pragul de 8,8%, ceea ce înseamnă aproximativ 90 de șomeri la fiecare 1.000 de persoane active.

Foarte aproape de Vaslui se află județul Mehedinți, unde rata șomajului este estimată între 8,7% și 8,8%. Valorile ridicate arată că și această zonă se confruntă cu provocări economice și sociale care influențează direct accesul populației la locuri de muncă stabile. Pe locul al treilea se situează județul Teleorman, unde rata șomajului oscilează în jurul valorii de 8,7%, menținându-se la un nivel comparabil cu cel înregistrat în Mehedinți.

La polul opus se află județul Ilfov și municipiul București, care înregistrează cele mai mici rate ale șomajului din România. În aceste zone, indicatorul scade sub 1%, ceea ce înseamnă mai puțin de 10 șomeri la fiecare 1.000 de persoane active. Diferența față de județele aflate în fruntea clasamentului evidențiază contrastul puternic dintre regiunile cu oportunități economice dezvoltate și cele care întâmpină dificultăți în crearea și menținerea locurilor de muncă.

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