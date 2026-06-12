Ce grădinițe și școli de stat sunt deschise în București în această vară. Cum îți înscrii copilul și cât costă

Vacanța de vară înseamnă multă planificare de dinainte pentru părinții care au copii mai mici și care trebuie să găsească soluții pentru a avea cu cine să îi lase pe cei mici. Vestea bună este că există programe precum „Grădinița de Vară” și „Școala de vară”, ideale pentru copiii care nu pot sta cu bunicii sau cu bonele pe perioada verii. Iată ce grădinițe și școli de stat sunt deschise în București în vara anului 2026.

Programe speciale pentru preșcolari și școlari în vara 2026

În vara 2026, primăriile de sector organizează programe speciale pentru preșcolari și școlari în unitățile de învățământ de stat. Multe dintre ele sunt gratuite sau presupun doar plata mesei pe zi.

Înscrierile se fac online și au prioritate copiii care au mers deja la o școală din sectorul respectiv.

Părinții trebuie să facă dovada că sunt angajați și că au nevoie de supravegherea copilului pe perioada verii. Locurile sunt limitate și se ocupă destul de rapid, așa că trebuie să fii cu ochii pe site-ul primăriei de sector și a unităților de învățământ.

Grădinițe de vară și școli deschise în vara 2026 în Sectorul 1

Primăria Sectorului 1 continuă și în vara anului 2026 programele „Grădinița de Vacanță” și „Școala de Vară” care se adresează copiilor de grădiniță și elevilor din ciclul primar.

Inițiativa este venită pentru a sprijini părinții care lucrează pe durata vacanței de vară.

Programele se desfășoară în unitățile de învățământ de stat participante, în perioada 1 iulie – 31 august 2026, între orele 08:00 și 17:30.

Pot fi înscriși copiii ai căror părinți sau reprezentanți legali au domiciliul ori reședința în Sectorul 1, cei înscriși într-o unitate de învățământ preuniversitar de stat din sector, precum și copiii proveniți din unități care nu participă la program, în limita locurilor disponibile în celelalte unități participante.

Prioritate la ocuparea locurilor au copiii care au frecventat deja unitatea de învățământ respectivă în anul școlar 2025-2026.

Înscrierile se realizează direct la grădinița sau școala unde părinții doresc să participe copilul. Fiecare unitate participantă își organizează propriul proces de înscriere și stabilește calendarul și documentele necesare.

Pentru copiii care îndeplinesc condițiile de eligibilitate, Primăria Sectorului 1 finanțează activitățile educative, sportive, recreative, precum și supravegherea și îndrumarea acestora. Administrația locală alocă până la 120 de lei pe zi pentru activitățile desfășurate și până la 30 de lei pe zi pentru masa fiecărui copil.

În majoritatea cazurilor, părinții achită doar costul mesei, valoarea exactă fiind stabilită de fiecare unitate de învățământ prin hotărârea Consiliului de Administrație.

Primăria Sectorului 1 va suporta atât costul activităților, cât și costul mesei pentru copiii proveniți din familii cu venituri nete de până la 4.000 de lei pe membru de familie, pentru copiii cu cerințe educaționale speciale, cei încadrați într-un grad de handicap, copiii din familii monoparentale și cei aflați în situații sociale dificile.

Pentru vara anului 2026, autoritățile estimează participarea a 5.431 de copii. Dintre aceștia, 2.971 de locuri sunt alocate programului „Grădinița de Vacanță”, iar alte 2.460 de locuri sunt destinate programului „Școala de Vară”.

Grădinițe de vară și școli deschise în vara 2026 în Sectorul 2

Reprezentanții sectorului 2 au anunțat că programul „Grădinița de Vară” continuă și anul acesta. Urmează ca unitățile participante să fie comunicate ulterior.

Programul este organizat de regulă în lunile iulie și august, iar grădinițele funcționează prin rotație.

Grădinițe de vară și școli deschise în vara 2026 în Sectorul 3

Sectorul 3 este unul dintre sectoarele cu cea mai generoasă ofertă de programe educaționale pentru copii în perioada vacanței.

Primăria Sectorului 3 continuă să finanțeze atât programul „Grădinița de Vară”, destinat copiilor antepreșcolari și preșcolari, cât și programul „Școala de Vară”, dedicat elevilor din învățământul primar și gimnazial.

În total, aproximativ 9.249 de locuri sunt puse la dispoziția familiilor care au nevoie de o soluție pentru supravegherea și implicarea copiilor în activități educative pe durata lunilor iulie și august.

Înscrierile se fac doar online, prin intermediul platformei disponibile pe site-ul Primăriei Sectorului 3. Calendarul anunțat pentru vara 2026 este următorul:

29 mai 2026, ora 10:00 – deschiderea platformei de înscriere;

2 iunie 2026 – începe analiza cererilor depuse;

8-12 iunie 2026 – confirmarea locurilor prin plata contribuției de hrană (doar pentru programul „Grădinița de Vară”).

Grădinițe de vară și școli deschise în vara 2026 în Sectorul 4

În vara anului 2026, Primăria Sectorului 4 continuă programul „Vara în… Grădiniță”, destinat copiilor cu vârste cuprinse între 3 și 6 ani. Proiectul este conceput ca un sprijin pentru familiile care lucrează în perioada vacanței de vară și au nevoie de o soluție pentru supravegherea copiilor. Programul se desfășoară în perioada 1 iulie – 31 august 2026.

Grădinițe de vară și școli deschise în vara 2026 în Sectorul 5

Și Primăria Sectorului 5 organizează programul „Grădinița de Vară”, care se adresează copiilor înscriși în unitățile de învățământ preșcolar de stat din sector. Programul se desfășoară pe parcursul lunilor iulie și august și reunește 2.520 de copii, organizați în 151 de grupe, în cadrul a 11 unități de învățământ.

Grădinițe și creșe participante. Programul se desfășoară în următoarele unități:

Grădinița nr. 34 (include Creșa Ariel; Creșa Aurora.)

Grădinița nr. 35 (include Creșa „Sfântul Stelian”)

Grădinița nr. 54

Grădinița nr. 73

Grădinița nr. 168

Grădinița Paradisul Verde

Grădinița nr. 178 (include Creșa „Sfântul Andrei”)

Grădinița nr. 205

Grădinița nr. 269

Grădinița Căsuța Fermecată

Grădinița Electromagnetica

include Creșa Electromagnetica.

Grădinițe de vară și școli deschise în vara 2026 în Sectorul 6

Și părinții care stau în sectorul 6 au posibilitatea de a profita de programul ”Grădinița de Vară”, destinat copiilor înscriși în grădinițele de stat din sector.

Programul se desfășoară în perioada 1 iulie – 31 august 2026 și este destinat preșcolarilor înscriși în grădinițele de stat din Sectorul 6 în anul școlar 2025-2026.

Este necesar ca cel puțin unul dintre părinți sau reprezentanții legali să aibă domiciliul sau reședința în Sectorul 6 de cel puțin 60 de zile înainte de data-limită a înscrierii. Au prioritate copiii care beneficiază de sprijinul acordat prin programul local de finanțare a meselor pentru anumite categorii de preșcolari, copiii proveniți din familii monoparentale și copiii din familii în care ambii părinți lucrează.

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