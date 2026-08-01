Doliu în lumea fotbalului! Fostul jucător a murit strivit de un zid, în timpul unei furtuni violente

Fotbalul brazilian este în doliu după moartea fostului atacant Tássio Maia dos Santos, care și-a pierdut viața la doar 41 de ani în urma unui incident provocat de vremea extremă. Tragedia s-a produs în Rio de Janeiro, unde o furtună violentă, însoțită de rafale de vânt ce au depășit 100 km/h, a provocat numeroase pagube materiale și a făcut victime. Fostul fotbalist se afla în oraș în momentul în care un zid s-a prăbușit peste el, impactul fiindu-i fatal.
Alături de Tássio Maia dos Santos se afla și prietenul său, Vandré Cordeiro da Silva. Din nefericire, nici acesta nu a supraviețuit accidentului. Autoritățile braziliene au intervenit rapid la fața locului, însă pentru cei doi nu s-a mai putut face nimic. Incidentul a avut loc pe 29 iulie, în timpul uneia dintre cele mai puternice furtuni care au lovit regiunea Rio de Janeiro în ultima perioadă.
Fenomenele meteorologice extreme au provocat haos în mai multe zone ale orașului. Vântul puternic a smuls copaci din rădăcini, a avariat clădiri și a dus la prăbușirea mai multor structuri afectate de intemperii. Printre acestea s-a numărat și zidul care s-a surpat peste fostul fotbalist, transformând o zi obișnuită într-o tragedie.
Decesul lui Tássio Maia dos Santos a stârnit un val de emoție în lumea fotbalului brazilian. Cluburile la care a evoluat de-a lungul carierei și numeroși suporteri au transmis mesaje de regret, amintindu-și de atacantul care și-a construit cariera atât în Brazilia, cât și peste hotare.
Printre echipele care au reacționat s-a numărat și Botafogo, formație pentru care atacantul a evoluat în anul 2015. Clubul brazilian a marcat momentul printr-un omagiu publicat pe rețelele de socializare, exprimându-și regretul pentru dispariția fostului jucător și transmițând condoleanțe familiei îndurerate.
„Cu o imensă tristeţe, Botafogo deplânge trecerea în nefiinţă a fostului jucător Tássio Maia dos Santos, victimă a prăbuşirii unui zid în timpul furtunii puternice care a lovit Rio de Janeiro miercuri. În acest moment de durere, clubul transmite condoleanţe familiei, prietenilor şi tuturor celor care l-au cunoscut pe Tássio. Odihnească-se în pace”, a transmis clubul Botafogo.
De-a lungul carierei sale, Tássio Maia dos Santos a fost cunoscut pentru disponibilitatea de a accepta noi provocări. A evoluat pentru mai bine de zece cluburi în aproximativ doisprezece ani de activitate, schimbând frecvent campionatele și acumulând experiență în mai multe țări.
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