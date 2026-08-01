Doliu în lumea fotbalului! Fostul jucător a murit strivit de un zid, în timpul unei furtuni violente

Fotbalul brazilian este în doliu după moartea fostului atacant Tássio Maia dos Santos, care și-a pierdut viața la doar 41 de ani în urma unui incident provocat de vremea extremă. Tragedia s-a produs în Rio de Janeiro, unde o furtună violentă, însoțită de rafale de vânt ce au depășit 100 km/h, a provocat numeroase pagube materiale și a făcut victime. Fostul fotbalist se afla în oraș în momentul în care un zid s-a prăbușit peste el, impactul fiindu-i fatal.

Alături de Tássio Maia dos Santos se afla și prietenul său, Vandré Cordeiro da Silva. Din nefericire, nici acesta nu a supraviețuit accidentului. Autoritățile braziliene au intervenit rapid la fața locului, însă pentru cei doi nu s-a mai putut face nimic. Incidentul a avut loc pe 29 iulie, în timpul uneia dintre cele mai puternice furtuni care au lovit regiunea Rio de Janeiro în ultima perioadă.

Tássio Maia dos Santos a murit!

Fenomenele meteorologice extreme au provocat haos în mai multe zone ale orașului. Vântul puternic a smuls copaci din rădăcini, a avariat clădiri și a dus la prăbușirea mai multor structuri afectate de intemperii. Printre acestea s-a numărat și zidul care s-a surpat peste fostul fotbalist, transformând o zi obișnuită într-o tragedie.

Decesul lui Tássio Maia dos Santos a stârnit un val de emoție în lumea fotbalului brazilian. Cluburile la care a evoluat de-a lungul carierei și numeroși suporteri au transmis mesaje de regret, amintindu-și de atacantul care și-a construit cariera atât în Brazilia, cât și peste hotare.

Printre echipele care au reacționat s-a numărat și Botafogo, formație pentru care atacantul a evoluat în anul 2015. Clubul brazilian a marcat momentul printr-un omagiu publicat pe rețelele de socializare, exprimându-și regretul pentru dispariția fostului jucător și transmițând condoleanțe familiei îndurerate.

„Cu o imensă tristeţe, Botafogo deplânge trecerea în nefiinţă a fostului jucător Tássio Maia dos Santos, victimă a prăbuşirii unui zid în timpul furtunii puternice care a lovit Rio de Janeiro miercuri. În acest moment de durere, clubul transmite condoleanţe familiei, prietenilor şi tuturor celor care l-au cunoscut pe Tássio. Odihnească-se în pace”, a transmis clubul Botafogo.

De-a lungul carierei sale, Tássio Maia dos Santos a fost cunoscut pentru disponibilitatea de a accepta noi provocări. A evoluat pentru mai bine de zece cluburi în aproximativ doisprezece ani de activitate, schimbând frecvent campionatele și acumulând experiență în mai multe țări.

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