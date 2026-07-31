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Gianni Infantino răspunde după amenințările UEFA. Mesajul transmis celor 211 federații FIFA: „Aveți 53 de zile să decideți”

De: Daniel Matei 31/07/2026 | 14:17
Gianni Infantino răspunde după amenințările UEFA. Mesajul transmis celor 211 federații FIFA: „Aveți 53 de zile să decideți”
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Președintele FIFA, Gianni Infantino, a reacționat după ce UEFA și cele 55 de federații membre au criticat planul prin care forul mondial intenționează să permită investitorilor privați să cumpere participații într-o companie care va administra drepturile comerciale ale Cupei Mondiale.

Infantino a trimis o scrisoare tuturor celor 211 federații membre FIFA, în care le cere să decidă până pe 19 septembrie dacă susțin proiectul, avertizând că doar aprobarea acestuia va permite accesul la un nou pachet de finanțare în valoare de 10 miliarde de dolari.

Potrivit The Independent, Gianni Infantino i-a avertizat pe liderii celor 211 federații membre FIFA că riscă să piardă o finanțare de 30 de milioane de dolari dacă nu votează în favoarea planului de vânzare a unor participații în structura care va administra Cupa Mondială. Totodată, le-a acordat un termen de doar 53 de zile pentru a decide.

Până la 40 de milioane de dolari pentru fiecare federație

În scrisoare, președintele FIFA afirmă că, dacă proiectul va fi aprobat, fiecare federație națională va putea beneficia de finanțări de până la 40 de milioane de dolari în următorul ciclu de finanțare, care începe la 1 ianuarie 2027.

În schimb, dacă propunerea va fi respinsă, FIFA va continua actualul program de dezvoltare FIFA Forward, în valoare totală de 2,7 miliarde de dolari, semnificativ mai mic decât noul pachet propus.

„Este datoria și responsabilitatea mea, ca președinte FIFA, să vă prezint astfel de oportunități care pot schimba jocul”, le-a transmis Infantino federațiilor în scrisoarea obținută de Reuters.

UEFA vede mesajul ca pe o presiune

Scrisoarea vine la doar câteva zile după ce UEFA și toate cele 55 de federații europene au respins în bloc proiectul lui Infantino și au avertizat că sunt pregătite să boicoteze competițiile FIFA dacă planul va merge mai departe.

Forul european susține că transformarea drepturilor comerciale ale Cupei Mondiale într-un activ destinat investitorilor privați reprezintă o schimbare majoră în administrarea fotbalului și că proiectul a fost pregătit fără consultarea federațiilor naționale.

Mai mulți oficiali din fotbal consideră că diferența uriașă dintre cele două variante de finanțare prezentate de FIFA exercită o presiune considerabilă asupra federațiilor înaintea votului. FIFA susține însă că decizia aparține exclusiv membrilor săi și că noul proiect ar aduce resurse financiare fără precedent pentru dezvoltarea fotbalului la nivel mondial.

Proiectul propus de FIFA prevede înființarea unei noi companii care va administra drepturile comerciale ale Cupei Mondiale și în care investitori privați ar putea cumpăra participații minoritare. Potrivit conducerii FIFA, organizația ar urma să păstreze controlul asupra competiției, iar fondurile obținute din tranzacție ar urma să fie redistribuite federațiilor membre prin programe de dezvoltare.

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