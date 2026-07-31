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Lidia Buble schimbare de look! Fanii au fost surprinși să o vadă așa: „Nu regret absolut deloc decizia”

De: Alina Drăgan 31/07/2026 | 14:53
Lidia Buble, schimbare de look
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Lidia Buble și-a surprins fanii din mediul online cu o nouă schimbare de look. Artista s-a inspirat din celebrul film Scarface pentru noua sa coafură. De data aceasta, cântăreața și-a dorit un breton exact ca cel al protagonistei din film. Fanii au fost încântați de rezultat.

Lidia Buble a decis că este momentul pentru o schimbare de imagine și și-a surprins fanii cu un nou look. Artista a ales să își facă breton, o transformare pe care și-o dorea de ceva vreme.

„Gata, se întâmplă. O să îmi fac mult bretonul așteptat”, a spus Lidia Buble.

Lidia Buble, schimbare de look

Lidia Buble își dorea de ceva timp să își facă breton, iar recent a descoperit și inspirația pentru acest look. În miez de noapte a văzut filmul Scarface și a hotărât că vrea un breton exact precum cel al protagonistei principale. A fost atât de hotărâtă să facă schimbarea, încât dacă stilistul nu îi răspunde, era în stare să se tundă singură.

„Sigur mă tundeam. Îmi făceam breton în baie. Tu înțelegi că m-am uitat pe Pinterest și mă uitam și la bretonul ăla pe care îl prindeam cu agrafa și oricum a fost un delir pe social media. Mă uitam să văd ce fel de breton vreau și mi-au apărut pozele cu gagica asta mișto din Scarface. Jur că aseară m-am uitat la film numai pentru asta”, i-a spus Lidia Buble stilistului.

Din fericire, stilistul Lidiei Buble a fost disponibil, iar pentru schimbarea de look artista a ajuns pe mâna unui profesionist. Și-a făcut bretonul mult visat și este tare încântată de rezultat. Cântăreața le-a prezentat și fanilor din mediul online noul look, iar aceștia au complimentat-o imediat.

Mai mult, se pare că noua coafură a trezit „jumătatea întunecată” a Lidiei Buble. Artista se simte încrezătoare și mai „rea” cu noul breton.

„Sunt super mega happy și încântată. Nu regret absolut deloc decizia pe care am luat-o. Bretonul ăsta simt că a trezit jumătatea mea întunecată”, a concluzionat Lidia Buble.

Lidia Buble, schimbare de look /Foto: Instagram

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Foto: Instagram, Video: Instagram

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