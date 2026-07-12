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Dieta Lidiei Buble. Cum se menține în formă la 33 de ani: ”Am un as în mânecă!”

De: Denisa Crăciun 12/07/2026 | 07:20
Dieta Lidiei Buble. Cum se menține în formă la 33 de ani: ”Am un as în mânecă!”
Cum se menține în formă Lidia Buble/ sursa foto: social media
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Lidia Buble are 33 de ani și se menține în formă. Artista are un trup de zeiță și nu ratează nicio ocazie să își etaleze corpul în ținute care o pun în evidență, cu atât mai mult în această perioadă, în care costumul de baie este nelipsit. Aceasta a mărturisit care este dieta care o ajută să rămână fit.

Lidia Buble este una dintre cele mai cunoscute și apreciate artiste din țara noastră. În urmă cu o lună a împlinit frumoasa vârstă de 33 de ani și se declară mai împlinită ca niciodată. Ea are o comunitate impresionantă, alături de care împărtășește momente din viața ei. Nu ratează nicio ocazie să își etaleze trupul, iar fanii rămân de fiecare dată plăcut surprinși de corpul tonifiat. Pentru a se menține în formă, vedeta are un stil de viață echilibrat, pune accent pe odihnă, alimentație corectă și mișcare. VEZI IMAGINI ÎN GALERIA FOTO

Cum se menține Lidia Buble în formă

Să păstrezi un corp sănătos și tonifiat nu este ușor, însă Lidia Buble nu se dă bătută. Aceasta vrea să se simtă bine în pielea ei, așa că a apelat la disciplină și ține cont de câteva aspecte importante, de la care nu se abate niciodată. Cântăreața a recunoscut că sportul joacă un rol important.

Sportul a jucat și joacă în continuare un rol foarte important în viața mea. M-a învățat disciplina, de la alimentație și programul de somn, până la organizarea timpului și mișcare. De fapt, pot spune că am un «as în mânecă», pentru că încă din școală am învățat cum să am grijă atât de corpul meu, cât și de mintea mea. Sportul mi-a format un spirit competitiv sănătos și m-a învățat și să pierd, lucruri care m-au ajutat enorm în cariera mea de artist, unde perseverența și echilibrul sunt esențiale, a spus Lidia Buble.

De asemenea, alimentația echilibrată este secretul Lidiei. Ea spune că alergiile alimentare au determinat-o să facă alegeri corecte, așadar este atentă la ce consumă.

Alergiile alimentare m-au determinat să adopt un regim de la care încerc să nu mă abat: mănânc pește, fructe de mare, carne slabă, alături de salată, orez, ouă sau avocado, iar când ajung acasă, nimic nu se compară cu supa cu fidea a mamei. Regimul pe care îl urmez se potrivește cu lucrurile care îmi plac, așa că nu îl percep ca pe o restricție, ci ca pe un stil de viață care mi se potrivește, a mai adăugat ea.

Pe de altă parte, fosta lui Răzvan Simion nu ignoră micile plăceri culinare și spune că nu își impune restricții. Totuși, are grijă să nu facă excese.

Acasă am un dulap doar al meu, cu mici plăceri culinare «vinovate», însă nu fac excese. Neimpunându-mi restricții, nu simt nevoia să mănânc prea mult, a mai declarat ea pentru VIVA!

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