Lidia Buble, momente de panică! Ce a pățit artista cu doi admiratori

Lidia Buble se numără de ani buni printre cele mai apreciate și urmărite artiste din România. Cu o carieră solidă în industria muzicală și o prezență constantă în atenția publicului, cântăreața s-a bucurat de susținerea unui număr impresionant de admiratori. Totuși, popularitatea vine uneori la pachet și cu experiențe mai puțin plăcute, iar unele dintre acestea au reușit să îi provoace îngrijorare.

De-a lungul timpului, artista a avut parte de numeroase gesturi de afecțiune din partea fanilor. Însă anumite situații au depășit granița unei simple admirații și au început să ridice semne de întrebare. Într-o perioadă a vieții sale, Lidia Buble a observat o serie de întâmplări repetitive care au făcut-o să se simtă urmărită și atent monitorizată.

Ce a pățit artista cu doi admiratori

Totul a început atunci când, în diferite momente ale zilei și în locuri complet diferite, aceasta descoperea flori lăsate pe mașina sa. Indiferent dacă venea de la antrenamente, de la întâlniri profesionale sau din alte activități cotidiene, pe parbriz apăreau constant buchete de lalele. Repetarea acestor gesturi a creat o stare de neliniște, mai ales pentru că persoana responsabilă părea să cunoască foarte bine programul și locurile frecventate de artistă.

Frecvența cu care se produceau aceste apariții neașteptate a determinat-o să privească situația cu mai multă seriozitate. În loc să fie perceput drept un simplu gest romantic, comportamentul respectiv a ridicat întrebări legate de siguranță și de modul în care informațiile despre deplasările sale ajungeau la persoane necunoscute.

La un moment dat, misterul a fost parțial elucidat, iar artista a ajuns să îl cunoască pe unul dintre admiratorii care îi trimiteau constant flori. Întâlnirea s-a desfășurat într-un mod civilizat, iar impresia creată a fost una pozitivă. Cu toate acestea, relația nu a evoluat dincolo de acel contact, iar interesul manifestat nu s-a transformat într-o poveste sentimentală.

Dacă primul episod a avut o explicație relativ simplă, un alt caz a rămas învăluit în mister până în prezent. Cu puțin timp înaintea unui concert important susținut la Sala Palatului, artista a început să primească numeroase mesaje de la o persoană necunoscută. Conținutul acestora devenea din ce în ce mai insistent, iar planurile exprimate de expeditor sugerau intenții extrem de serioase.

„Nu știu cum, Doamne iartă-mă, a aflat unde stau. Ăla știa peste tot pe unde umblu. Dacă ieșeam de la sală, aveam lalele pe parbrizul mașinii. Ieșeam de la salon, lalele pe parbrizul mașinii. În parcare, dimineața, mă trezeam cu lalele pe parbrizul mașinii. Mă simțeam cumva în pericol. Ziceam: «Bă, dar cine, Doamne iartă-mă, știe unde stau și știe mereu unde mă duc?». La un moment dat l-am cunoscut, l-am întâlnit. Foarte drăguț băiatul, doar că, na, din păcate, nu a fost să fie, nu a fost chimie. Și a mai fost unul, fix înainte de concertul de la Sala Palatului, pe care nu l-am cunoscut nici până în ziua de azi. Vă aduceți aminte când a apărut Teo Rose în capul scărilor cu buchetul de flori? Jur, n-am avut nici cea mai mică idee că o să vină așa. Deci să vă zic ce s-a întâmplat în momentul acela. Cineva îmi trimitea mesaje că vine la Sala Palatului și mă cere de nevastă. Dar unul îmi trimisese și poze cu inelul, deci era disperat. Când am văzut-o în capul scărilor, am zis: «Nu, a venit nebunul, mă cere de soție!». Jur, am crezut că e el. Mai era și cu un buchet de flori ridicat deasupra capului. Și numai când a început să coboare am văzut că, în cealaltă mână, avea microfonul și mi-am dat seama că e Teo Rose.”, a spus Lidia Buble.

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